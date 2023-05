Descoperă Digitaliada! – platforma educativă dezvoltată de Fundația Orange, care aduce instrumentele digitale mai aproape de profesori și elevi pentru o pregătire mai atractivă și interactivă

Digitaliada, programul de educație digitală gratuit, susținut de Fundația Orange, a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Cu fiecare nouă ediție platforma educațională Digitaliada se extinde, oferind materiale noi, conținut digital autentic și interactiv, pentru elevii de școală primară și gimnaziu.

În cadrul programului există și o competiție dedicată atât profesorilor, cât și elevilor cu vârsta de peste 14 ani, care doresc să creeze lecții interactive în mediul digital.

În prezent, pe digitaliada.ro există 1200 de resurse educaționale digitale pentru învățământul primar și gimnazial. Aceste materiale contribuie la îmbunătățirea procesului de predare și învățare pentru elevi și profesori din școlile din România. De asemenea, profesorii care au înscris aceste resurse educaționale au primit recunoaștere pentru eforturile depuse.

În luna martie 2023, Fundația Orange a adăugat peste 800 de noi materiale educaționale în limba română pe platforma Digitaliada.ro. Aceste materiale sunt create pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor de la învățământul gimnazial și pot fi utilizate gratuit de către profesori, elevi și părinți. Printre acestea se numără teste în format digital, probleme de matematică demonstrate cu ajutorul aplicației GeoGebra și exerciții de matematică pe diferite grade de dificultate. Toate aceste resurse digitale sunt utilizate cu succes în peste 100 de școli din mediul rural și urban, din toata țara.

Pe lângă acestea, platforma Digitaliada oferă și alte materiale educaționale, precum tutoriale video pentru predarea matematicii, proiecte didactice, ghiduri de utilizare a tabletelor interactive și teste în format digital pentru dezvoltarea competențelor elevilor. De asemenea, sunt recomandate și 35 de aplicații digitale gratuite pentru dezvoltarea gândirii algoritmice și a creativității.

În total, Platforma Digitaliada reunește peste 4.000 de resurse educaționale deschise, cum ar fi lecții, teste, exerciții, probleme, proiecte didactice și tutoriale video pentru diferite discipline. Echipa Digitaliada, coordonată de Fundația Orange, a creat, de asemenea, resurse și instrumente pentru a ajuta elevii să se pregătească temeinic pentru Evaluarea Națională. Acestea includ:

Serialul „ Mate cu Digitaliada ” : Este un serial format din 10 episoade, care acoperă subiectele de matematică de la Evaluarea Națională. Fiecare episod conține o recapitulare a obiectivelor de învățare și peste 100 de exerciții. Episoadele pot fi urmărite gratuit pe canalul de YouTube al Fundației Orange.

Este un serial format din 10 episoade, care acoperă subiectele de matematică de la Evaluarea Națională. Fiecare episod conține o recapitulare a obiectivelor de învățare și peste 100 de exerciții. Episoadele pot fi urmărite gratuit pe canalul de YouTube al Fundației Orange. Secțiunea dedicată Evaluării Naționale în platformaDigitaliada.ro: Această secțiune conține teste automate la matematică și limba română, cu feedback personalizat. Elevii pot utiliza aceste teste pentru a înțelege mai bine materia și pentru a se familiariza cu modul de rezolvare a exercițiilor. În plus, în funcție de rezultatele obținute, elevii vor fi redirecționați către lecțiile relevante pe care trebuie să le revizuiască.

în platformaDigitaliada.ro: Această secțiune conține teste automate la matematică și limba română, cu feedback personalizat. Elevii pot utiliza aceste teste pentru a înțelege mai bine materia și pentru a se familiariza cu modul de rezolvare a exercițiilor. În plus, în funcție de rezultatele obținute, elevii vor fi redirecționați către lecțiile relevante pe care trebuie să le revizuiască. Teste digitale pentru clasa a VIII-a: Echipa Digitaliada a realizat o serie de teste digitale în format Kahoot!, Quizziz și Socrative, pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor la Limba Română și Matematică.

Toate aceste resurse pot fi accesate pe platforma Digitaliada (www.digitaliada.ro) și au rolul de a ajuta elevii să se pregătească mai eficient pentru Evaluarea Națională, să recapituleze materiile studiate și să devină mai familiarizați cu structura și nivelul de dificultate al subiectelor de examen.

Ce spun profesorii din program Gheorghe Ciprian Ittu, director și profesor de matematică și TIC la Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Mărului din județul Brașov și formator Digitaliada:

„Am intrat în program întâmplător în 2016, nu știam mare lucru despre el, însă de la început am observat că e diferit de ceea ce experimentasem până atunci. Fundația Orange prin programul Digitaliada punea la dispoziție atât dispozitive, dar mai ales oferea conținut și formare. Ceea ce este esențial! Degeaba îți dau laptopuri și tablete performante, dacă nu știi ce să instalezi pe ele sau ce să faci cu ele. De atunci am participat la toate întâlnirile din cadrul proiectului și pe lângă faptul că am aflat foarte multe, am devenit și formator pentru alți colegi profesori. Am ajuns să diseminez cu drag materialele și conținutul pe care-l aflu sau îl creez, în cadrul Digitaliada.

În ultima perioadă am observat că materialele înscrise în concurs au crescut ca valoare. Dacă la început profesorii participanți considerau că un document ppt. sau word. este un material digital demn de a participa la un concurs, în prezent am ajuns să validăm și să evaluăm niște materiale foarte prețioase. Lucrările înscrise în concurs de profesori pot fi folosite de colegii din alte școli fără probleme și pot deveni chiar obiect de studiu.

Mai ales după pandemie calitatea lucrărilor a crescut, când oamenii au înțeles că trebuie să includă tot mai mult instrumentele digitale în modul lor de predare. E adevărat că și copiii s-au schimbat și nu se mai mulțumesc cu un simplu word sau cu un filmuleț și atunci trebuie să fim tot mai creativi, să producem materiale digitale educative tot mai valoroase.”

Valentina David, directorul școlii “George Coșbuc” din localitatea 23 August, profesor de Limba și Literatura Română:

„Digitaliada este un proiect complet, pentru că vine atât în sprijinul cadrelor didactice, cât și al elevilor și părinților. Proiectul a debutat înainte de pandemie și școlile din proiect, ca și noi, nu au fost luate pe nepregătite când am trecut la lecțiile online, iar acesta a fost un lucru foarte important. Școlile Digitaliada erau familiarizate cu online-ul, știau de platforme, știau de aplicațiile digitale pentru cursuri la distanță.

Mai nou, Digitaliada aduce cursuri pentru profesori și eu sunt formator pentru un curs. În Digitaliada 7.0 există și un modul de dezvoltare personală pentru profesori, pe care personal îl consider foarte util.

Concursurile derulate an de an au fost foarte importante, pentru că nu exista resursă digitală avizată, pe care profesorii să o folosescă. Prin concurs au fost create foarte multe materiale digitale la multe discipline, iar noi, profesorii mai vechi din Digitaliada, ne ocupam acum cu evaluarea calității științifice a materialelor.

În mod evident, baza digitală s-a îmbogățit în urma concursurilor, premiile sunt importante și ele și de aceea sunt foarte mulți participanți la concurs.

În platforma Digitaliada sunt încărcate și ghiduri, la început erau pentru matematică și TIC, pentru că asta era destinația proiectului. Ghidurile sunt destinate profesorilor și cuprind materia pentru clasa a V-a sau a VI-a, spre exemplu, iar la fiecare lecție sunt inserate link-uri care duc către instrumente digitale. Practic, pentru fiecare lecție ai acces la o aplicație. Eu am lucrat la ghidul pentru Limba și Literatura Română de clasa a V-a. Toate aplicațiile digitale sunt originale, nu o sursă deschisă găsită pe internet, ci o resursă creată de noi, cei care facem ghidurile. Am menționat limba română chiar dacă la început au fost ghiduri doar pentru matematică și TIC, pentru că pe parcurs s-a extins aria. S-au făcut ghiduri și pentru chimie, română și alte discipline.

Eu sunt un profesor simplu din mediul rural, iar Digitaliada practic m-a luat de aici, de la țară, m-a pregătit și mi-a dat oportunitatea să fiu și formator pentru alți profesori din toată țara. Mă simt bine când pot să împărtășesc din experiența mea și altora și când văd cum procesul de învățare devine unul modern și atractiv pentru generațiile actuale de elevi.”

Participarea în programul Digitaliada oferă profesorilor oportunitatea de a-și împărtăși munca și experiența cu alți profesori din comunitate. Acest lucru le aduce recunoaștere pentru eforturile și creativitatea lor în dezvoltarea de resurse educaționale digitale. Prin participare și împărtășirea materialelor lor, profesorii pot influența în mod pozitiv experiența de învățare a elevilor din întreaga țară.

În cadrul programului Digitaliada, profesorii beneficiază de susținere din partea Fundației Orange și a comunitățiitot mai mare de creatori de conținut digital educativ. Materialele nou create sunt promovate pe platformă și pot ajunge la un public mai larg, ceea ce poate genera apreciere și recunoaștere din partea colegilor, părinților și elevilor. Totodată, profesorii au an de an șansa de a câștiga premii în cadrul concursului.

Concursul Digitaliada 7.0

Premiile acestei ediții au o valoare totală de 10.000 de euro și constau în echipamente electronice și IT, incluzând laptopuri, telefoane inteligente și tablete grafice. Toate proiectele câștigătoare vor fi publicate pe www.digitaliada.ro și vor reprezenta resurse valoroase pentru profesori și părinți în procesul de predare, inspirând în același timp elevii.

Concursul #Digitaliada 7.0 include patru categorii: Aplicații, Conținut video, Proiectare didactică și Alte materiale educaționale. #Digitaliada 7.0 va premia concurenții pasionați care dezvoltă conținut educațional original și open-source, iar toate materialele vor fi validate științific și evaluate de o comisie de experți în educație digitală.

Material susținut de Orange.