Xiaomi Robot Vacuum S10, aspirator smart într-un format compact [TECH REVIEW]

Xiaomi Robot Vacuum S10 este un aspirator robot, din clasa medie, pe care l-am testat timp de circa două săptămâni și cum s-a comportat voi povesti în rândurile următoare.

Am pornit cu niște temeri în această aventură, pentru că n-am mai testat până acum aspiratoare de acest gen. Mă îngrijora spațiul mic, de apartament de bloc, praguri, covoare etc. Și interacțiunea cu motanul.

Robot Vacuum S10 poate fi controlat de la distanță prin intermediul aplicației Mi Home, are giroscop, senzori de cădere și de coliziune, senzorul LDS de scanare cu laser a camerei, senzor radar, vitezometru și o putere de aspirație de 4000Pa. Bateria cu o capacitate de 3200 mAh și puterea nominală de 45W îi oferă posibilitatea să funcționeze timp de aproximativ 150 de minute și să acopere o suprafață de 200 de metri pătrați.

Aspiratorul vine cu un rezervor de apă și recipient pentru praf 2 în 1, o perie laterală, o perie de curățare și o perie principală. Cu o greutate de 3,6 kg și dimensiuni de 94,5 mm în înălțime, 350 mm în lățime și grosime, aspiratorul este ușor de manevrat și depozitat. Adică poți să-l pui într-un sertar spre exemplu, ținând cont că e plat.

Deși am publicat un ”hands on” la lansarea lui în România, mai pun aici unboxing-ul, ce găsești în cutie. Adaptorul de alimentare, baza de încărcare (dock), laveta și cadru pentru mop, peria, precum și un manual de utilizare.

Și modul în care se montează accesoriile: rezervorul, partea de mop și peria. Dacă ai mai avut un astfel de aspirator e foarte simplu, dacă nu, te uiți pe manual și o să te prinzi repede.

Accesoriile sunt ușor de montat, deși montat e un cuvânt ușor exagerat în acest caz.

Partea cea mai importantă e cum curăță. Și mă declar mulțumit de prestația lui în ansamblu. Adică chiar adună mizeria din casă, dar sunt și câteva probleme. Nu sunt neapărat problemele lui, pentru el sunt mai degrabă obstacole. Se încurcă în fire, în ciucurii de la covor și urcă pragurile cu oarecare efort.

Aplicația Mi Home îți spune de la început că trebuie să-ți aranjezi casa înainte să-l pui la lucru, dar știți și voi cum e o casă... sau poate doar la mine e dezordine. În imagine aspiratorul controlat cu un smartphone Xiaomi 13 Pro.

Modul în care împarte camerele în aplicație, nu e exact cum o facem noi. Spre exemplu, la mine a decis ca am 3 camere și holurile au devenit parte a camerelor. Apartamentul are 2 camere și bucătăria ca spații mai mari, plus 2 holuri.

Are opțiune să facă curățenie în toată casa și personalizat (custom), poți selacta camera în care vrei să facă curățenie. Am încercat sa-l fac să lucreze doar în bucătărie, Room 1 pentru el, dar facea rondul în bucătărie plus holul adiacent.

Caracteristicile principale pe care le poți controla din aplicația Mi Home:

- să facă curat în toată casa sau numai într-o cameră;

- să se întoarcă și să se conecteze la încărcător (dock);

- nivelul de zgomot;

- funcție de aspirator, aspirator + mop sau doar mop;

- la mop nivelul de apă.

Fără îndoială face curățenie și e util într-o casă, dar scenariul cel mai bun pentru mine este să facă curățenie când sunt plecat. Pentru că altfel îți stă în picioare și nu e nici cel mai silențios dispozitiv. Datorită formei nu intră ușor în colțuri și dacă ești mai pretențios, o să te apuci să aspiri singur prin după ce el și-a încheiat treaba.

În clip am încercat să surprind cum aspiră, cum aspiră și dă cu mopul, urcă un prag, reacția motanului, cum se întoarce la dock (încărcător) și cam cât praf a strâns în două zile de lucru prin casă.

Până la urmă totul a fost bine. Nimeni n-a fost rănit în timpul testului, casa e mai curată și Xiaomi Robot Vacuum S10 a ajuns ”Where No Man Has Gone Before”, pe sub mobila din bucătărie. Motanul l-a privit cu suspiciune de la înălțime de câte ori făcea curat și s-a apropiat temător de el când se încărca la dock.

La momentul publicării acestui review, Xiaomi Robot Vacuum S10 se găsește în magazinul Mi Home la prețul de 1499 lei.