Seria HUAWEI Pura 80: atunci când tehnologia devine artă

Publicat:

De câte ori ai rămas fără replică în fața unui peisaj spectaculos, natural sau dintr-un mare oraș? Același efect pot avea asupra ta și fotografiile surprinse cu smartphone-urile din noua Serie HUAWEI Pura 80. Dotate cu camere care au la bază tehnologii de ultimă generație, telefoanele Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra revoluționează fotografia mobilă, redând imagini extrem de clare și culori la fel de intense ca în realitate, în orice loc și orice moment al zilei ai face fotografiile. Seria Pura 80 este disponibilă în HUAWEI Store începând din 26 august.

kv Pura 80 Pro & Ultra jpg

Fotografii clare și pline de culoare, indiferent de momentul zilei

Dacă ai o fascinație pentru peisajele nocturne din marile orașe, dar nu ai găsit până acum camera potrivită care să le capteze cât mai fidel, HUAWEI Pura 80 Pro este dispozitivul pe care îl cauți. Camera sa Ultra Lighting de 1 inch are cea mai performantă captare a luminii asigurată de o cameră principală din industrie, o caracteristică ce te va ajuta să obții fotografii de o calitate excelentă atât ziua, cât și noaptea. În combinație cu calibrarea culorilor la nivel de pixeli, realizată de camera Ultra Chroma, cadrele din timpul nopții vor fi nu doar mai clare, ci și mai pline de culoare, așa cum le poți percepe cu ochiul liber. Indiferent că vrei să surprinzi zgârie-nori plini de neoane, grădini cu flori, în lumina slabă a serii, sau portrete nocturne, culorile vor rămâne la fel de vibrante, iar atmosfera redată va fi aceeași ca în viața reală.

Pura 80 Pro este prevăzut și cu o cameră Telephoto Macro Ultra Lighting, cu focalizare super-apropiată de 5 cm, și poate realiza fotografii ultra-clare în mișcare grație funcției Smart Capture, care înregistrează 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului. 

MKT Pura 80 Ultra KSP Shot jpg

Surprinde exact atmosfera de la concertul preferat, cu HUAWEI Pura 80 Ultra

Modelul Pura 80 Ultra se remarcă printr-un set de caracteristici ale camerelor foto datorită cărora s-a clasat pe primul loc în topul global al imagisticii, alcătuit de DXOMARK, o autoritate recunoscută în domeniu. Performanța sa generală în materie de fotografie a fost recompensată cu 175 de puncte, cel mai mare scor general din istoria DXOMARK.

Una dintre caracteristicile care a contribuit la acest rezultat este camera sa duală telephoto comutabilă, o premieră în industrie. Aceasta include un zoom mediu de 3,7x, un zoom super-telephoto de 9,4x, alături de cel mai mare senzor telephoto din piață, de 1/1.28". În acest fel, camera este capabilă să răspundă unor nevoi de fotografiere diverse, putând să surprindă cu claritate atât elemente de arhitectură aflate la distanță mare, cât și detalii din apropiere. Practic, de la balconul unei clădiri poți fotografia întregul oraș, construcțiile de la orizont fiind complet vizibile.

În plus, cu camera Ultra Chroma, chiar și în condiții de lumină slabă și de la depărtare, telefonul reușește să restabilească detaliile cu o precizie uimitoare, păstrând autenticitatea atmosferei. Vei observa asta dacă vei face fotografii sau vei filma în timpul unui concert. Nu contează că te afli pe un rând din spatele sălii, atât imaginile, cât și videoclipurile 4K vor reda exact intensitatea prestației live.

Calitatea imaginilor din astfel de spații cu variații mari de intensitate a luminii este dată și de camera HDR Ultra Lighting de 1 inch, care funcționează împreună cu motorul AI Cinematic, redând cu precizie detaliile din zonele luminoase sau întunecate.

Eleganța și strălucirea unui design care îți va atrage atenția

Cu seria Pura 80 vei obține adevărate opere de artă fotografică, dar tot la artă te face să te gândești și designul acestor telefoane, care îmbină principii din cultura orientală și cea occidentală, cu estetica modernă. Pentru modelul Pura 80 Pro, HUAWEI propune trei variante de culoare: Glazed Red, Glazed Black și Glazed White, inspirate din textura netedă a glazurii.

Pura 80 Ultra aduce un design și mai îndrăzneț, cu varianta Prestige Gold, care amintește de strălucirea accesoriilor de lux, și Golden Black, cu un aspect sofisticat, dar discret. În plus, inelele aurii care evidențiază obiectivele camerelor, accentuează imaginea de produs premium a telefoanelor Pura 80 Ultra.

Pura 80 Pro+ Product Creative lifestyle shot JPG 16 9 20250611 jpg

Protejarea mesajelor și anularea zgomotului prin funcții AI

Seria HUAWEI Pura 80 integrează și o serie de inovații tehnologice care au la bază inteligența artificială. În cazul ambelor modele vei regăsi teme interactive, precum Emoji Crush, prin care fețele emoji-urilor de pe ecran se schimbă în funcție de cum miști telefonul, și Symbol Stickers, cu  elementele se deplasează după direcția privirii tale. Butonul AI Smart Controls îți permite să accesezi rapid funcțiile preferate din telefon, Mesageria AI îți protejează mesajele de privirile persoanelor străine, iar Anulare AI a zgomotului asigură reducerea bidirecțională a zgomotului în timpul apelurilor, ca să te poți bucura de conversații clare chiar dacă te afli în metrou, într-o piață aglomerată sau pe stradă.

Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra se bazează pe forța unei baterii de 5170mAh, precum și pe tehnologia de încărcare rapidă 100W HUAWEI SuperCharge. Telefoanele pot fi alimentate și prin sistemul 80W Wireless HUAWEI SuperCharge.

Pura 80 Ultra KV jpg

Produse la prețuri promoționale alături de Seria Pura 80, în HUAWEI Store

Intră în magazinul online HUAWEI Store România pentru a descoperi, începând din 26 august, cele două modele ale seriei HUAWEI Pura 80. Vei găsi Pura 80 Pro la prețul de 5.999 lei și Pura 80 Ultra, la prețul de 7.999 lei. În timpul perioadei promoționale, care este activă până la 30 septembrie, orice achiziție a unui astfel de telefon îți va aduce și un cupon cadou în valoare de 1.000 lei, care poate fi folosit după 14 zile, un încărcător de 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. În plus, alături de telefon, poți achiziționa un HUAWEI WATCH 5, la prețul promoțional de 1.649 lei, sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la prețul de 749 lei.

Tehnologie

