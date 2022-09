Securitatea cibernetică în România. Provocări și perspective la conferința Microsoft „Embrace proactive security with Zero Trust”

Transformarea digitală domină agenda companiilor, organizațiilor și consumatorilor din întreaga lume în ultimii ani. Însă, odată cu digitalizarea și dezvoltarea muncii la distanță și a modelului hibrid, au apărut noi provocări în sfera de securitate cibernetică. Ultimul raport Microsoft Digital Defense arată că atacurile ransomware au crescut cu 150% în 2021, că în fiecare secundă au loc 579 de atacuri asupra parolelor, iar amenințarea din partea actorilor statali este în creștere. În acest context, criminalitatea cibernetică devine principalul risc cu care se confruntă orice afacere, iar companiile au nevoie mai mult ca oricând să dezvolte strategii care să le asigure securitatea infrastructurilor digitale.

Experți internaționali și locali în securitate cibernetică, specialiști din cadrul Microsoft și reprezentanți ai partenerilor companiei se vor reuni pe data de 15 septembrie la Radisson Blu Hotel din București, în cadrul evenimentului Embrace proactive security with Zero Trust, pentru a analiza dinamica peisajului actual de securitate cibernetică. La evenimentvor fi prezentate soluțiile pe care modelul de securitate Zero Trust, dezvoltat de Microsoft, le pune la dispoziția companiilor pentru a-și proteja angajații, datele și infrastructura digitală.

Bogdan Putinică – General Manager al Microsoft România – va vorbi în deschiderea conferinței despre instrumentele pe care companiile le au la dispoziție pentru a-și eficientiza strategiile de securitate cibernetică, iar Anton Rog – director al Centrului Național Cyberint – va oferi participanților detalii despre dinamica actuală a peisajului și atacurilor cibernetice.

Participanții la eveniment vor afla de la reprezentanții Microsoft și specialiști de top în domeniu despre multiplele fațete ale furtului de identitate, despre lecțiile învățate din ultimele atacuri cibernetice, dar și care sunt cele mai noi soluții de securitate bazate pe platforme integrate ce oferă companiilor pârghiile necesare pentru a aborda schimbările impuse de munca la distanță și provocările de securitate actuale.

De asemenea, Eugen Rusen – Security Cloud Solution Architects Lead pentru regiunea Europei Centrale și de Est la Microsoft – va modera un panel dedicat abordării Zero Trust, alături de reprezentanți ai companiilor ATOS, Heimdal Security, Arggo și CNTEE Transelectrica, parteneri ai companiei Microsoft.

Evenimentul va avea loc în limba română și se va desfășura la Hotelul Radisson Blu din Bucuresti, fiind transmis și online (în platforma Microsoft Teams). Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, cu înscriere necesară în prealabil. Agenda completă a evenimentului Embrace proactive security with Zero Trust și formularul de înscriere sunt disponibile aici.

Microsoft este unul dintre principalii furnizori globali de soluții de securitate cibernetică și a devenit, de-a lungul timpului, un partener de încredere al mediului de afaceri din România. Prezentă de peste 25 de ani pe piața locală, compania își propune să sprijine fiecare persoană și organizație din lume să realizeze mai mult, prin intermediul tehnologiilor pe care le dezvoltă.

Articol susținut de Microsoft Romania