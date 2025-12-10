Securitate cibernetică modernă: de ce serviciile MDR devin esențiale

Schimbările rapide din lumea digitală obligă organizațiile să-și regândească modul de protecție. Pe măsură ce investițiile IT se înmulțesc, crește și riscul de intruziune, iar amenințările se rafinează constant. Abordarea recomandată este una preventivă şi multistratificată: astfel se micșorează suprafața de atac și se limitează efectul unui incident înainte ca acesta să aibă un impact costisitor.

Totuși, provocările curente fac apărarea internă dificilă. Printre cele mai mari probleme întâlnite de companii se numără:

Lipsa de competențe și cunoștințe specializate, deoarece experții în securitate cibernetică sunt greu de găsit și de reținut.

Complexitatea instrumentelor de detecție moderne, care necesită instruire și resurse semnificative pentru configurare și întreținere.

Amenințările cibernetice din ce în ce mai sofisticate, inclusiv atacuri automate alimentate de inteligența artificială.

Bugete limitate alocate securității, care restricționează achiziția de tehnologii avansate sau angajarea de personal suplimentar.

Aceste realități determină tot mai multe organizații să apeleze la serviciile de tip Managed Detection and Response (MDR). Externalizarea procesului de monitorizare și răspuns la incidente cibernetice oferă acces la o echipă terță de specialiști în securitate cibernetică și la tehnologii avansate de inteligență artificială. În loc ca propria echipă IT să se împovăreze cu sute de alerte și analize complexe, furnizorul MDR preia sarcina identificării și investigării amenințărilor. Astfel, organizația beneficiază de detecție și reacție rapide la incidente, gestionate de experți cu experiență. Prin automatizarea monitorizării și raportării continue, reziliența cibernetică a companiei se îmbunătățește constant, iar cerințele de conformitate sunt îndeplinite mai ușor. În consecință, echipele interne se pot concentra pe proiecte strategice cu valoare adăugată, fără să fie copleșite de alertele zilnice de securitate.

ESET vă pun la dispoziție gratuit, pentru descărcare, un ghid care analizează în detaliu pașii de selecție ai unei soluții MDR.

Necesitatea serviciilor MDR pentru companii

Expansiunea infrastructurii cloud, creșterea muncii la distanță şi conectarea digitală a furnizorilor au creat noi vectori de atac pentru infractorii cibernetici. Aceștia folosesc tot mai des IA, dar și soluții ”as-a-service” pentru a-și amplifica eficiența. Drept consecință, chiar și întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de protecție gestionată MDR, deoarece riscurile și sofisticarea tehnicilor de atac depășesc semnificativ, în majoritatea cazurilor, capacitatea lor internă de apărare.

Tehnologiile moderne de tip EDR (Endpoint Detection and Response) și XDR (Extended Detection and Response) joacă un rol crucial în apărarea cibernetică actuală. Acestea supraveghează în detaliu activitatea de pe dispozitive, servere și rețea, identificând rapid atacuri complexe sau persistente înainte ca acestea să producă daune reale. Totuși, soluțiile EDR și XDR sunt sisteme avansate, care cer configurări precise, actualizări regulate, monitorizare permanentă și expertiză specializată pentru a funcționa la nivel optim. Pentru multe întreprinderi mici și mijlocii, resursele necesare sunt greu de susținut. Serviciile MDR intervin exact în acest punct, preluând integral administrarea acestor tehnologii și oferind o protecție avansată, fără a încărca intern compania cu responsabilități operaționale suplimentare. La nivel operațional, serviciile MDR contribuie la consolidarea securității cibernetice prin mai multe componente-cheie:

Monitorizare și detecție 24/7: vigilență continuă asupra traficului de rețea și a evenimentelor de securitate.

Threat Hunting proactiv: căutarea constantă a semnelor subtile ale atacurilor ascunse.

Threat Intelligence la nivel global: informații actualizate despre ultimele amenințări descoperite la nivel mondial.

Analiză și reacție din partea experților: investigații detaliate ale incidentelor și limitarea imediată a impactului.

Beneficiile externalizării monitorizării și răspunsului la incidente cibernetice sunt numeroase și convingătoare:

Furnizorul MDR preia întreaga administrare a tehnologiilor și a operațiunilor de securitate din companie, astfel echipa internă este liberă să se ocupe de priorități strategice.

Furnizorul ajustează și optimizează continuu soluțiile de securitate implementate, adaptându-le profilului de risc și infrastructurii specifice fiecărui client.

Externalizarea elimină necesitatea de a plăti salarii foarte mari pentru specialiști în securitate cibernetică de top.

În concluzie, serviciile MDR reprezintă o soluție eficientă pentru companiile mici și mijlocii care își doresc să sporească reziliența cibernetică fără investiții masive în personal și infrastructură.

Profesioniștii ESET, recunoscuți la nivel internațional pentru expertiza lor în securitatea cibernetică, oferă astfel de servicii gestionate, adaptate nevoilor fiecărei organizații. Adoptând un serviciu MDR, companiile pot rămâne mereu cu un pas înaintea atacurilor cibernetice, concentrându-se astfel pe creșterea afacerii și pe obiectivele lor strategice.

Aflați mai multe despre cum trebuie aleasă o soluție MDR descărcând gratuit ghidul realizat de specialiștii ESET.

Prin integrarea expertizei umane cu puterea Inteligenței Artificiale, ESET rămâne în avangarda protecției împotriva amenințărilor cibernetice emergente și a celor deja cunoscute, asigurând securitatea companiilor, infrastructurilor critice și utilizatorilor individuali. Indiferent de tipul de protecție necesar – endpoint, cloud sau mobile – soluțiile cloud-first, bazate pe AI sunt atât eficiente, cât și ușor de utilizat. În completarea apărării în timp real, 24/7, ESET oferă și suport localizat eficient (inclusiv în România), angajându-se activ în cercetarea celor mai noi amenințări prin centrele proprii R&D, inclusiv cel din Iași, și printr-o rețea globală extinsă de parteneri.

Soluțiile de securitate ESET pot fi descărcate și testate gratuit.