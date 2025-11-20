A patra arestare pentru fostul jucător al lui City! Detaliile care au șocat lumea fotbalului

Fotbalul brazilian este zguduit din nou. Jo, fostul atacant al lui Manchester City, Galatasaray, Everton și Corinthians, a fost arestat pentru a patra oară, după ce autoritățile au constatat că nu și-a plătit pensia alimentară pentru unul dintre copiii săi.

Starul brazilian a fost ridicat de poliție în timp ce participa la un simplu grătar, la un chioșc de mâncare stradală din Barra de Tijuca. Ofițerii aveau deja un mandat emis încă din 2024, însă abia acum au reușit să-l pună în aplicare.

Datorie uriașă către autorități

Suma pe care fostul fotbalist o datorează se ridică la 220.744,57 BRL, echivalentul a aproximativ 31.500 de lire sterline, bani proveniți din neplata pensiei alimentare pentru al șaselea copil avut în afara căsătoriei.

După arestare, Jo a fost dus la o secție de poliție din apropiere, iar presa braziliană și britanică notează că acesta este al patrulea incident de acest fel, toate având la bază aceeași problemă, și anume refuzul de a achita pensia de întreținere.

Șase copii în afara căsătoriei

Mandatul de arestare a fost emis din cauza neplății pensiei către influencerița Maiara Quiderolly, cu care Jo a avut o relație extraconjugală în perioada în care încă era căsătorit cu Claudia Silva. Din acea aventură s-a născut Joao Gabriel, al optulea copil al fostului internațional brazilian și al șaselea în afara căsniciei.

În 2024, Jo a mai fost arestat într-un episod asemănător, atunci când poliția l-a dat jos chiar din autocarul echipei după ce a refuzat să achite datoria către Quiderolly. A fost reținut peste noapte la Secția nr. 10 din Campinas.

„A fost emis un mandat de arestare într-un oraș din [statul] Bahia, pentru o datorie destul de mică. Jô va trece prin IML (Institutul Medicinii Legale) și apoi va merge la închisoarea celui de-al 2-lea DP.

Mâine această datorie, fără îndoială, va fi plătită, iar noi sperăm că va fi eliberat”, a declarat avocatul fostului atacant de la Manchester City.