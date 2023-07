realme C53 e disponibil în România

realme a anunțat astăzi, 5 iulie, lansarea modelului C53. Smartphone-ul este primul din segment cu încărcare la 33W, poate avea până la 12GB memorie RAM virtuală și 128GB de stocare. Într-o gamă de preț accesibilă, realme C53 oferă și o cameră foto de 50MP, dar și o carcasă subțire de doar 7.49mm.

realme C53 își propune să pună capăt erei în care telefoanele se încarcă lent, oferind prima încărcare SUPERVOOC de 33W din segment, care necesită doar 31 de minute pentru a se încărca la 50%. În comparație cu încărcarea anterioară de 10W, C53 și-a mărit considerabil viteza de încărcare cu 100%. Cu o baterie de 5000mAh, C53 oferă o performanță de încărcare fără griji pentru a îmbunătăți experiența zilnică a utilizatorului.

realme C53 folosește o platformă Unisoc T612 formată dintr-un procesor octa core, 6GB memorie RAM ce poate fi extinsă virtual până la 12GB RAM și 128GB de stocare internă. De asemenea, telefonul oferă cea mai mare capacitate de stocare din acest segment de preț. În plus, C53 suportă doua cartele Nano SIM și un card microSD de până la 2TB.

În ceea ce privește camera foto, realme C53 dispune de un modul de 50MP cu diafragmă f/1.8 și o lentilă cu 5 elemente, alături de un senzor Black and White cu deschidere f/3.0. Camera selfie integrată este o unitate de 8MP menită să ofere utilizatorilor portrete în stilul lor preferat cu o gamă largă de funcții.

Ecranul de 6,74" cu rată de refresh la 90Hz și o luminozitate maximă de 450 de niți are o camera tip lacrimă în partea superioară. realme a realizat de această dată prima sa Mini Capsulă Android pe realme C53, care se adaptează inteligent la ecran și se înfășoară în jurul camerei frontale pentru notificări. Capsula poate afișa diferite culori care semnifică anumite stări sau funcții, cum ar fi autonomia. realme a confirmat că Mini Capsule va fi disponibilă pentru toate produsele din seria C în acest an.

realme C53 își propune să devină cel mai subțire smartphone entry-level, cu doar 7,49 mm. În ceea ce privește partea din spate a lui realme C53, acesta este realizat cu un design shiny disponibil în culorile Champion Gold și Mighty Black. Textura cu linii aurii și efectul de lumină aurie de pe spate seamănă cu panglica aurie și lumina reflectoarelor.

În plus, realme C53 este echipat cu un difuzor UltraBoom, senzor de amprentă pe partea laterală și NFC multifuncțional.

realme C53 este disponibil în oferta eMAG la un preț de 799,99 lei pentru varianta 6GB RAM / 128GB stocare.