realme 10, un smartphone frumos și accesibil [TECH REVIEW]

realme 10, smartphone de buget 4G a fost lansat oficial în România pe 30 martie, împreună cu realme C55, la mai bine de 4 luni de la lansarea din China, în noiembrie 2022.

Spre deosebire de alți ani, nu mai avem 3 modele din serie prezente pe piață locală (exemplu realme 9, realme 9 Pro și realme 9 Pro+) ci unul singur, cel despre care vorbim azi. realme a lansat și 10 Pro și 10 Pro + doar că nu sunt disponibile oficial în România, cel puțin deocamdată.

Conținutul cutiei

Dar să trecem la descoperirea lui realme 10 și voi începe cu unboxing-ul.

realme 10 vine în una din aceste cutii galbene specifice realme care conține smartphone-ul, un încărcător de 33W și un cablu USB-A la USB-C, cheiță SIM, o husă de silicon transparentă și ghid de pornire rapidă plus instrucțiuni de siguranță.

Construcție și ecran

realme 10 are dimensiunile 159.9 x 73.3 x 8 mm și o greutate de 178 grame. E potrivit de mare și relativ ușor, stă bine în mână și vine în culoarea Clash White, o variantă de alb cu sclipici, care-și schimbă nuanța în diferite culori, în funcție de modul în care se reflectă lumina pe el. Cealaltă variantă de culoare este Rush Black. Rama și spatele sunt construite din plastic, iar ecranul este protejat de sticlă Gorilla Glass 5.

Butoanele sunt pe partea dreaptă, pornire/ oprire comun cu senzorul de amprentă și cel de volum. Jos are un difuzor, portul USB-C și pasăre rară un port Jack de 3.5mm. pe stânga sus are apsțiul pentru SIM.

Ecranul lui realme 10 este tip Super AMOLED cu diagonala de 6,4 inchi, rezoluție 1080x2400p, rată de refresh de 90Hz și rată de răspuns la atingere de 360Hz. Raportul de aspect este 20:9 cu o densitate a pixelilor de 411ppi și o luminozitate maximă de 1000 de niți. În partea de jos are o margine proeminentă, iar camera de selfie se află în stânga sus.

Culorile sunt bune, vii, contrastul mare și luminozitatea mai mult decât suficientă pentru un smartphone din acest segment, se vede bine chiar și în soare. Nu e la fel de rapid ca un 120Hz, dar nici ”încet” ca unul de 60Hz, pentru cei care chiar pot face diferența.

Dacă ar fi să judec strict estetic, cred că e un smartphone cu un design simplu și frumos, dar ”gusturile nu se discută”.

Specificațiile modelului testat de realme 10 (RMX3630)

Folosește chipset-ul Helio G99 (6nm) de la MediaTek, , GPU Mali-G57 MC2, 8 GB de RAM plus încă 8GB prin RAM expansion, 128GB de stocare UFS 2.2 plus un slot pentru card microSD. Din cutie vine cu sistem de operare Android 12 și interfață Realme UI 3.0, dar în perioada testului am făcut actualizare la Android 13, interfață Realme UI 4.0.

realme spune că va primi 3 ani de actualizări.

Pe parte de conectivitate are:

- wireless dual-band 802.11 a/b/g/n/ac;

- Bluetooth 5.3 cu A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptativ;

- poziționare GPS, GLONASS, GALILEO, BDS;

- NFC.

Porturi USB-C 2.0 cu OTG și jack de 3.5mm.

Camera, foto-video

Pe spatele telefonului Realme 10 este o cameră duală cu un senzor principal de 50MP și un senzor de adâncime de 2MP.

Camera principală este wide (27mm) cu f/1.8 și PDAF, camera senzorului de adâncime are f/2.4. Caractersitici suplimentare LED flash, HDR și panorama. Filmează până la 1080p cu 60fps.

Camera principală e excelentă pentru imagini de zi și decentă noaptea. Imaginile au culori plăcute, contrast bun, gamă dinamică largă, dar în lumină slabă se simte lipsa stabilizării și se remarcă zgomotul în imagini.

Filmare de zi pe camera principală unde în ciuda calității generale a imagii se observă lipsa stabilizării.

Camera de selfie este wide (27mm) de 16 MP, f/2.5, suportă HDR și panorama și filmează până la 1080p cu 30fps. Imagini bune în lumină naturală și doar ok pe lumnă slabă. În ansamblu o experiență mulțumitoare, specifică segmentului și prețului.

Sunet și autentificare biometrică

Singurul difuzor livrează un sunet puternic și clar, de o calitate mai mult decât mulțumitoare.

Am activat ambele tipuri de autentificare biometrică, cu fața și amprenta și a mers perfect. În rarele ocazii în care nu se debloca direct cu fața, amprenta îl debloca instant.

Gaming

realme 10 se descurcă în gaming cu setările pe medium și high, dar în mod cert nu este pentru gaming. Construcția de plastic îl face să nu se încălzescă excesiv și m-am jucat bine pe el, dar gaming-ul e un segment în care simți clar diferența între un flagship și un midrange.

Și Asphalt 9 cu setările pe HIGH.

Teste sintetice

Rezultatele sunt unele obișnuite în acest segment de preț.

Baterie încărcare

Realme 10 are o baterie de 5000 mAh și suportă încărcare rapidă prin cablu la 33W. Am încercat să testez autonomia, ca de obicei, cu PCMark, dar de fiecare dată la finalul testului aplicața se închidea inexplicabil. Deci, nu am un rezultat exact, dar după modul în care l-am folosit, în mod cert duce o zi de utilizare chiar și pentru cei mai agresivi utilizatori.

realme 10 se încarcă până la 50% în circa 30 de minute și la 100% în circa o oră și un sfert. Dacă ai obiceiul să încarci smartphone-ul când ai bateria în jur de 30% treaba va merge și mai repede, dar asta depinde de comportamentul fiecărui utilizator în parte.

realme 10 este un smartphone bun pentru oamenii care vor libertatea de a adăuga un miniSD card, de a folosi căști cu jack, n-au nevoie de performanță flagship, dar vor o autonomie mare și mai ales se uită la preț.

La momentul publicării acestui review, varianta testată de realme 10 costă circa 1270 de lei.