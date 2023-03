realme a prezentat în România realme 10 și realme C55. Specificații și prețuri

realme a prezentat în România smartphone-urile din gama midrange, realme 10 și realme C55 care sunt disponibile de astăzi, 30 martie, în magazinele locale.

În prima parte a evenimentului a vorbit Mihaela Simion, Country Manager Romania & Hungary la realme, despre planurile companiei pe piața locală și în Europa Centrală și de Est.

Câteva idei din prezentare:

- realme este vendorul numărul 4, cu o creștere de 8% față de 2021, în Europa Centrală și de Est;

- realme își propune să construiască două piețe VIP cu o țintă de 10 milioane de telefoane vândute pe an și 15 piețe principale cu o țintă de 1 milion de unități vândute pe an, iar pentru piețele noi ținta este de 100.000 de unități vândute pe an;

- realme a avut în România în 2022 o creștere cu 340% prin comparație cu 2021;

- creșterea a fost adusă de produsele din seria C;

- în acest moment realme acoperă 80% din piața din România prin parteneri, operatori, retaileri hypermerket-uri și țintește câtre 100%.

Prezentarea noilor smartphone-uri a fost suținută de Florin Vlad, Head Of Sales Open Market, realme România.

realme 10 are un ecran Super AMOLED de 6.40 inchi cu rezoluție Full HD+ (1080 x 2400 p) și rată de refresh de 90Hz. Chipsetul MediaTek Helio G99 (6nm), GPU Mali-G57 MC2, 8GB de memorie RAM + 4/6/8GB RAM expansion, stocare 128GB extensibilă prin card microSD. Sistem de opearare Android 12 cu interfață Realme UI 3.0. Camera principală din spate are 50MP f/1.8 și e secondată de un senzor de adâncime de 2MP. Camera de selfie are16 MP cu f/2.5. realme 10 are o baterie de 5000mAh cu încărcare rapidă la 33W.

realme C55 are un ecran mare de 6.72 inchi cu rezoluție Full HD+ (1080 x 2400 p) și rată de refresh de 90Hz. La interior aduce un chipset Mediatek Helio G88, 8GB de memorie RAM + 4/6/8GB RAM expansion și 256GB de memorie de stocare. Sistem de operare Android 13 cu noua interfață realme UI 4.0. realme C55 va primi doi ani de actualizări de versiune și 3 ani de actualizări de securitate.

Pe partea foto-video, în spate are o cameră foto principală de cu un senzor de 64MP, cu dimensiunea de 1/2" și o dimensiune a pixelilor mai mare de 0.7μm, însoțită de un senzor de adâncime de 2MP. Ăn fașă are o cameră de selfie de 8 MP.

realme C55 este primul smartphone care dispune de tehnologia Mini Capsule, afișând notificările sub forma unei capsule extensibile în jurul camerei foto frontale. Este o adaptare a Dynamic Island de pe seria iPhone 14 Pro. realme C55 oferă o baterie de 5000mAh cu încărcare rapida la 33W.

Prețuri

realme C55 6GB+128GB 949 Lei

realme C55 8GB+256GB 1099 Lei

realme 10 8GB+256GB 1399 Lei

realme 10 8GB+128 GB 1299 Lei

În perioada 30 martie 9 aprilie realme 10 și realme C55 primesc reduceri la achiziție prin carduri cadou.