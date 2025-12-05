O pană majoră la Cloudflare a afectat mai multe site-uri web la nivel global. A picat chiar și DownDetector, site-ul care monitorizează întreruperile globale

Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet, a picat din nou, vineri, 5 decembrie, fiind afectate mai multe site-uri web la nivel global.

Potrivit The Independent, pana de curent a afectat o mare parte din internet: X (fostul Twitter), Substack, Canva și altele păreau să fi căzut.

De remarcat este că printre acestea s-a numărat și Down Detector, un site de urmărire care arată întreruperile din întreaga lume.

Totuși, unele site-uri care fuseseră afectate de o întrerupere majoră luna trecută nu au fost afectate acum; probabil că ele au redus dependența de Cloudflare între timp. Printre acestea s-a numărat și ChatGPT.

Vizitatorii mai multor pagini au văzut un avertisment de tip „eroare de server intern 500”, în loc de conținutul pe care îl așteptau.

Pe 18 noiembrie, mai multe site-uri importante din întreaga lume, inclusiv din România, s-au confruntat cu probleme grave de funcționare în urma unei defecțiuni majore înregistrată la Cloudflare.

Și site-ul DNSC a picat în noiembrie, însă instituția a apucat să informeze că nu un atac cibernetic a provocat căderea mai multor site-uri web, acestea fiind indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare.

„În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp”, a informat DNSC.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate și de creștere a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers care direcționează traficul dintre vizitatori și serverul unui site.

Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv.