Oppo Reno 10 și Reno 10 Pro s-au lansat în Europa. Hands on și specificații

Oppo Reno 10 5G și 10 Pro 5G s-au lansat oficial în Europa, ieri 4 iulie. Am asistat la prezentarea smartphone-urile Oppo cu circa o săptămână înainte de lansare și în continuare imagini și informații de la acest prim contact.

Oppo Reno 10 5G este un smartphone tineresc, frumos colorat într-o varietate de nuanțe, cu dimensiunile 162.4 x 74.2 x 7.6 mm și o greutate de 180 g. Smartphone-ul are față și spate din sticlă, iar șasiul este din plastic. Alte culori disponibile sunt auriu, negru și albastru.

Ecranul este un AMOLED de 6.7 inch cu rezoluție de 1080 x 2412 pixeli și raportul de aspect de 20:9, oferind o densitate a pixelilor de 394 ppi. Alte caracteristici: HDR10+, luminozitate maximă de 950 niți și rată de refresh de 120Hz.

Oppo Reno 10 5G rulează Android 13 cu interfața personalizată ColorOS 13.1. Pe parte hardware are folosește chipsetul Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G, GPU Adreno 642L, opțiuni de stocare de 256GB și 512GB, alături de 8GB sau 12GB de RAM.

Pe spate are un modul divizat cu 3 camere:

- o principlală wide de 64 MPcu f/1.7 cu PDAF

- telephoto de 32 MP, zoom optic 2x;

- ultrawide de 8 MP, f/2.2.

Alte caracteristici: LED flash, HDR, panorama. Filmează până la 4K/30fps și are stabilizare gyro-EIS.

În față, camera de selfie este wide (22mm) de 32 MP cu f/2.4. Filmează până la 1080p/30fps și are stabilizare gyro-EIS.

Smartphone-ul are o baterie de 4600mAh cu încărcare la 80W.

Un clip video cu Oppo Reno 10 5G.

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G este un smartphone mai sobru, modelul pe care am pus mâna era un gri mat, cu dimensiunile 163 x 74 x 7.7 mm și o greutate de 186 g. Smartphone-ul este puțin mai mare și mai greu decât fratele non Pro, dar ca și acesta are față și spate din sticlă, iar șasiul este din plastic. Alte variante de culoare sunt auriu și albastru.

Și ecranul este puțin mai mare și mai bun. Tip AMOLED de 6.74 inch cu rezoluție de 1240 x 2772 pixeli și raportul de aspect de 20:9, oferind o densitate a pixelilor de 451 ppi. Alte caracteristici: HDR10+, luminozitate maximă de 1400 niți și rată de refresh de 120Hz.

Oppo Reno 10 Pro 5G rulează tot Android 13 cu interfața personalizată ColorOS 13.1, dar procesorul este un Mediatek Dimensity 7050, GPU Mali-G68 MC4, variante stocare 256GB cu 8GB / 16GB RAM( UFS 3.1).

Modulul din spate are un aspect relativ asemănător cu Reno 10:

- principală wide (24mm) de 50 MP cu f/1.8, multi-directional PDAF și stabilizare optică (OIS);

- telephoto de 32 MP cu f/2.0, zoom optic 2x și PDAF;

- ultrawide de 8 MP, f/2.2.

Alte caracteristici: LED flash, HDR, panorama. Filmează până la 4K/30fps și are stabilizare gyro-EIS.

Camera de selfie are autofocus, este wide (22mm) de 32 MP cu f/2.4. Filmează până la 1080p/30fps și are stabilizare gyro-EIS.

Smartphone-ul are o baterie de 5000mAh cu încărcare la 100W.

Un clip video cu Oppo Reno 10 Pro 5G.

Prețurile oficiale n-au fost încă anunțate, pe surse ar fi în jur de 300 de euro pentru Reno 10 și 500 de euro pentru Reno 10 Pro.