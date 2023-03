Oppo a lansat și în România pliabilul Find N2 Flip. Specificații și preț

Oppo a lansat ieri, 2 martie, în România cel mai nou smartphone pliabil, Find N2 Flip. Evenimentul de lansare a avut loc la la București, iar prezentarea a fost suținută de Alina Munteanu, PR Manager pentru OPPO în România.

Printre invitați s-a numărat și Ilie Dumitrescu, fotbalist al Generației de Aur, imaginea parteneriatului dintre OPPO și UEFA în România. Oppo Find N2 Flip este smartphone-ul oficial al competiției UEFA Champions League.

Oppo Find N2 Flip se diferențiază de alte smartphone-uri cu pliere verticală prin cea mai rapidă încărcare, cea mai mare baterie, cel mai mare ecran secundar, cel mai mare ecran principal și are o balama certificată de TÜV Rhineland că rezistă la peste 400.000 de plieri.

Prezentarea completă în următorul clip video.

Oppo Find N2 Flip este dual-SIM 5G și are un procesor MediaTek Dimensity 9000+ 5G 4nm, 8GB de RAM (care se poate extinde) și 256GB de stocare (UFS 3.1), sistem de operare Android 13 cu interfață ColorOS13. Sistemul de operare primește 4 ani de actualizări de ColorOS și 5 ani de actualizări de securitate.

Specificații Oppo Find N2 Flip , capuri din aplicația AIDA64.

Ecranul exterior are diagonala de 3.26 inci cu o rezoluție de 720×382p, smartphone-ul pliat are dimensiunile 85.5mm×75.2mm×16.02mm. Ecranul principal tip AMOLED are diagonala de 6,8 inci cu rezoluția 2520×1080 și dimensiunile 166.2mm×75.2mm×7.45mm. Pliabilul Oppo Find N2 Flip are o baterie de 4300mAh și cântărește 191 grame.

Ecranul principal E6 AMOLED are raport de aspect 21:9 și rată adaptivă de împrospătare de 120Hz, iar luminozitatea urcă până la 1600 de niți.

Am reușit să fac și două teste sintetice cu Oppo Find N2 Flip.

Camera principală de 50 MP a lui Find N2 Flip are un senzor Sony IMX890 cu un obiectiv cu f/1.8. Selfie-urile pot fi vizualizate pe ecranul exterior cu ajutorul funcției de previzualizare dublă.

Camera este dezvoltată împreună cu producătorul de camere foto Hasselblad, oferind culori de calibrate profesional. Unitatea de procesare Marisilicon X, disponibilă pe noul Find N2 Flip, îmbunătățește videoclipurile nocturne pentru a capta imagini 4K clare și în condiții de lumină scăzută.

Am realizat o serie de poze și un clip video la fața locului cu Find N2 Flip.

Cu zoom 2X.

Pe camera principală wide.

Pe camera ultrawide.

Citește și: Huawei și OPPO semnează un acord global de licențiere încrucișată a brevetelor

Și clipul video cu Oppo Find N2 Flip.

Disponibilitate și preț

Până la 31 martie, Find N2 Flip este disponibil într-un pachet ce include o husă specială si o pereche de căști OPPO Enco X2 la prețul de 4999 lei. OPPO Find N2 Flip este primul pliabil din portofoliul OPPO care a fost lansat pe piaţa din Europa.