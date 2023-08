Intel NUC 12 PRO, mini PC cu puterea unui desktop [TECH REVIEW]

Intel NUC 12 Pro exemplifică de ce mini PC-urile au devenit o parte importantă din lumea desktopurilor. Acestea sunt compacte și pot încăpea într-un geantă sau rucsac, dar oferă o experiență desktop aproape completă cu puține compromisuri.

Ce este un NUC?

În 2012, Intel a prezentat primul său "Next Unit of Computing," prescurtat NUC ), o linie de mini PC-uri mici proiectate pentru a evidenția puterea procesoarelor Intel. Aceste mini PC-uri folosesc procesoare și componente de laptop - cu excepția liniei Intel NUC Extreme - pentru a încadra o mulțime de funcționalități în designurile minuscule și fără ventilație.

Cu o dimensiune obișnuită de 4x4 inchi, aceste mini PC-uri sunt răspunsul Intel la Mac mini și Raspberry Pi. Lansarea Intel NUC a avut succes nu doar ca produs independent, a fost deopotrivă o sursă de inspirație și pentru alți producători să producă sistem mini PC. În România Intel NUC a ajuns prima dată prin 2016.

Unboxing

De obicei, mini PC-urile Intel NUC sunt personalizabile şi din acest motiv unele dintre ele se vând fără stocare sau memorie RAM. La fel este și cazul modelului testat, Intel NUC 12 Pro (NUC12WSK), dacă-l iei din magazin nu are stocare și RAM.

Deși partea inferioară a carcasei este formată din metal, ca soluție suplimentară de răcire o parte importantă a sistemului este din plastic. Dispozitivul are un cadru metalic robust și nu ocupă mult spațiu pe un birou datorită amprentei mici. Alternativ, poate fi atașat la un monitor cu suportul VESA inclus.

În schimb, cel primit pentru testare era complet, așa că l-am conectat la monitor, periferice, băgat în priză şi a pornit. Avea și sistem de operare instalat, m-am conectat la wireless și am început să lucrez pe el. Mini-PC ul are dimensiunile 117 mm x 112 mm x 37 mm, cântărește 511g și are o carcasă tip HTPC.

Specificații:

Modelul testat de Intel NUC 12 Pro (WSKi7000) are procesor Intel i7-1260P, GPU integrat Intel Iris Xe Graphics , 8GB RAM DDR4, SSD cu capacitate de 500GB, Windows 10 Pro cu posibilitate de actualizare la 11.

Pe parte de porturi are:

- 1 x RJ-45;

- 2 x HDMI;

- 1 x USB 2.0;

- 1 x Audio Combo, jack 3.5 mm;

- 3 x USB 3.2;

- 2 x Thunderbolt 4.

Conectivitate pe fir 10/100/1000, Bluetooth 5.3 și wireless Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+).

Este gândit pentru utilizare ca stație business sau home office.

Teste sintetice

1. PCMARK 10

2. 3DMARK Time Spy

3.3DMARK CPU Profile

4. UserBenchmark

5. PASSMARK

6.CrystalDiskMark

Evident rezultatele depind de calitatea și cantitatea de memorie RAM / stocării. 8GB RAM e puțin pentru 2023, un sistem modern ar trebui să aibă minimum 16GB. Din acest punct de vedere, Intel NUC 12 Pro suportă până la 64GB de RAM.

Și o sesiune de gaming, vezi în stânga sus numărul de cadre pe secundă (fps). Cel mai probabil n-o să te joci pe el, dar în caz că vrei se poate.

Sistemul are două limitări, lipsa unui procesor grafic și răcirea sub efort, ambele cauzate de dimensiunea redusă. Se poate adăuga o placă grafică externă și răcire suplimentară, dar atunci nu mai e un mini-PC și își pierde rostul. Când e solicitat la maximum Intel NUC 12 Pro devine zgomotos, dar acest timp de activitate ar trebui să fie excepția nu regula. Așa că în majoritatea timpului va fi silențios.

Intel spune despre NUC 12 Pro că stabilește un nou standard pentru durabilitatea dispozitivelor, oferind:

- până la 75% conținut reciclat provenit de la consumatori în carcase;

-100% conținut reciclabil pentru ambalaj;

- programul Intel Return Material Authorization care previne depozitarea a 99.5% din unitățile aflate la finalul ciclului de viață în gropile de gunoi.

Intel NUC Mini PC e un computer a cărui principală caracteristică e un raport cât mai bun între consumul de energie, performanţă şi dimensiuni (117 x 112 x 51mm). Că ne place sau nu, în viitor, cei care vor mai avea nevoie de un PC, vor folosi fie acest gen de computer, fie vor lucra pe maşini virtuale în cloud.

Kitul Intel NUC 12 Pro este mai mult decât capabil să fie un excelent PC de birou. Se bazează pe procesorul Intel Core i7-1260P, un SoC rapid cu 12 nuclee și 16 fire, capabil să ruleze mai multe aplicații simultan. Principalul său avantaj exceptând performanța este forma compactă combinată cu cele mai recente și mai bune interfețe (Thunderbolt 4).

Prețul de aproximativ 550 de euro este irelevant când vine vorba de luarea unei decizii de cumpărare, deoarece sistemul de bază nu include nici RAM, SSD și nici licență de Windows.