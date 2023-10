Huawei FreeBuds Pro 3, căști flagship TWS pentru cunoscători [TECH REVIEW]

FreeBuds Pro 3 sunt cele mai noi și mai performante căști TWS ( cu adevărat wireless) ale Huawei și în continuare o să vă povestesc interacțiunea mea cu ele și ce impresii mi-au lăsat.

Cum am spus și în hands-on sunt utilizator de FreeBuds Pro 2 și realitatea e că diferențele dintre cele două modele nu sunt atât de mari. Dar până la comparație mai pun aici unboxing-ul căștilor.

Cutia conține căștile în carcasa de protecție și alimentare, cablu de alimentare, 3 tipuri de dopuri de silicon și hârtii: garanție, ghid de pornire rapidă, etc. Modelul testat este verde, într-o nuanță foarte deschisă, iar dacă lumina ambiantă e mai scăzută, culoarea poate fi confundată cu un gri.

În afară de cele verzi mai sunt disponibile pe piață două variante Alb Ceramic și Argintiu Gheață.

Huawei a avut o sarcină foarte complicată cu FreeBuds Pro 3, pentru că modelul precedent a fost la cel mai ridicat nivel de calitate, din zona aceasta de 200 de euro. Cum îmbunătățești ceva ce este deja la superlativ?

Iată o comparație pe baza specificațiilor și datelor puse la dispoziție de Huawei, am încercat să iau în calcul cât mai mulți factori.

Asemănări între cele două modele:

- diametru difuzor 11 mm;

- Bluetooth 5.2;

- formate audio acceptate LDAC / AAC / SBC;

- răspuns în frecvență 14Hz - 48000 Hz;

- rezistență la transpirație;

- rezistență la apă IP54;

- control prin gesturi pe căști;

- se conecteză la două dispozitive simultan, indiferent de sistemul de operare: Android, iOS, Windows etc.

Deosebiri între cele 2 modele:

- a dispărut din peisaj Devialet, expertiza producătorului francez;

- formate audio acceptate L2HC (L2HC doar cu anumite dispozitive Huawei ce rulează EMUI 13 sau mai nou), merge pe Mate 50 Pro;

- carcasa de protecție și alimentare este cu 4.5% mai mică;

- căștile, fără carcasă, cântăresc cu 5% mai puțin;

- calitatea preluării vocii este de 2,5 ori mai bună;

- capacitatea de reducere a zgomotului de fond este îmbunătățită cu 5 dB;

- apeluri clare la viteze ale vântului de până la 9 m/s, o îmbunătățire de 80% în ceea ce privește anularea zgomotului față de generația anterioară;

- performanța ANC inteligent 3.0 (anularea zgomotului activ) este cu 50% mai mare;

- partea din sticlă nano a HUAWEI FreeBuds Pro 3 prezintă o rezistență cu 32% mai mare.

Probabil că mai sunt asemănări și deosebiri, dar să nu ne blocăm pe acest aspect.

Testare

Le-am conectat la o mulțime de dispozitive: un laptop și un desktop cu Windows 11, mai multe smartphone-uri cu Android, la Mate 50 Pro-ul meu, la iPhone-ul și iPad-ul meu și la un televizor cu sistem de operare Tizen.

Am ascultat muzică pe Youtube, radio și CD original, m-am uitat la filme pe iPad și televizor, m-am uitat la clipuri documentare și tip review pe YouTube, m-am jucat etc. Le-am folosit acasă, în autobuz, metrou și în alte locuri, printre care o sală de sport unde se desfășura un meci de handabal feminin.

Pentru a avea acces la toate opțiunile căștilor ai nevoie de aplicația proprietară Huawei - AI Life. De acolo ai acces să personalizezi sunetul după nevoiele și gustul tău.

Aplicația

Iată câteva exemple cu ce poți face din AI Life, aplicație disponibilă în piețele de aplicații Android, iOS și evident Huawei AppGallery:

- îți arată încărcarea căștilor și a carcasei căștilor;

- controlul sunetului ANC pornit, oprit și transpareță;

- patru trepte de ANC (dinamic, confortabil, general și ultra);

- HD spatial audio, efecte de spațialitate a sunetului, care se mișcă în jurul capului, fix sau oprit;

- 6 efecte de sunet presetate plus egalizator de personalizare în detaliu a sunetului;

- gesturi;

- găsește căștile;

- test de potrivire a căștilor;

- actualizări;

- setări.

Cum spuneam, am ascultat muzică pe Youtube sau radio online, pe CD conectat la PC și de film la Televizor. Fiecare tip de muzică și dispozitiv are o notă aparte, spre exemplu radioul ”insistă” pe înalte. Am setat căștile din aplicație pe opțiunea predefinită ”Treble boost” care potențează înaltele și volumul general, este opusă celei ”Bass boost”.

M-am uitat pe SkyShow la televizor, la filmul Flashdance din 1983, un film muzical cu o poveste inspirațională, puțin naivă, dar cu o muzică superbă. Desigur dacă-ți place genul anilor '70, '80, '90. De asemenea m-am uitat pe Netflix, pe iPad și TV, la ”Designated survivor”, un serial care îmbină politica la modul ideal cu suspansul unui film de acțiune.

Copilul a cumpărat un CD cu Michael Jackson, un Number Ones, creat de Sony și l-am ascultat cu maximă plăcere în timp ce lucram.

Am ascultat radio în metrou și am vizionat diverse clipuri pe YouTube, la fel și în autobuz.

M-am jucat COD pe iPad, Asphalt 9 pe smartphone-urile de test și n-am avut probleme de sacadare, a mers cum trebuie, dar setat pe prioritizarea conexiunii.

Cum stau în urechi

Sunt stabile, parcă o idee mai stabile decât Huawei FreeBuds Pro 2. Nu am alergat cu ele și nici nu am făcut alt sport, însă în utilizarea obișnuită mi-au căzut foarte rar din urechi.

Cum e ANC-ul inteligent 3.0

Am mers cu autobuzul am activat ANC-ul fără să pornesc muzica și auzeam oamenii vorbind în jur. Am pornit muzica pe la 50% și nu mai auzeam nimic, îi vedeam, îi simțeam dar nu îi auzeam. Întâmplarea a făcut să ajung la o sală de sport unde era un meci de handbal feminin.

M-am așezat pe hol, am deschis laptopul și am început să ascult Miley Cirus în buclă, care-și cumpără singură flori și să scriu la acest review. La 50% încă auzeam rumoarea spectatorilor, fluierul arbitrilor și muzica din pauză. La 70% am rămas din nou singur, pentru că, nu-i așa... I can love me better than you can! Piesa asta îmi amintește de American Beauty, filmul din 1999, de Kevin Spacey aka Lester Burnham.

Trec rapid prin A-ha și Take on me, ca să mă întorc la Adele, pe partea cealaltă. L-am dat la maxim și nu-mi pare rău. Nu-mi place cum se aude, nu deosebesc vocea ei de restul la refren, de backing vocals și știu că nu e ce trebuie. Caut Adele Hello flac și găsesc altă versiune cu o claritate și o diferențiere mai evidentă.

Uneori devin puțin obsedat de detalii. Pentru autencitate îmi place să aud totul, inclusiv detalii imperceptibile ca respirația artistului, dacă piesa nu e prea avansat editată.

Apropo, te-ai uitat vreodată la o piesă originală să vezi câți oameni au lucrat la ea în afară de artistul principal, de vocalist? Ai fi surprins!

Am cotit către Alice Cooper și unul dintre cântecele de referință din anul promisiunii 1989, House of fire. N-a ieșit cum trebuie, nu? O legătură nevăzută mă duce mai departe către Eurythmics și vise dulci.

Sar la MC Hammer, 1990, basul inundă urechile și îmi amintesc de rivalitatea școlară dintre rapperi, rockeri și depechari.

Am mers cu ele și cu metroul cu ANC activat pe Ultra și nu șterge complet zgomotul ambiant decât dacă ții muzica de la 50% în sus.

Cum se aud în convorbiri

Deși au sunet îmbunatățit în timpul apelurilor, Crystal Clear Call, nu am detectat o diferență între ele și FreeBuds Pro 2. Ce-i drept nici n-am prins un loc cu vânt, care să le pună la încercare. Se aud foarte bine și atât.

Lăsând la o parte plăcerea în sine, de a asculta muzică, iată câteva concluzii despre cum se aud.

Sunetul are de toate din plin, volum puternic care poate varia ușor în funcție de dispozitivul la care sunt conectate. Claritate bună pe toată plaja de volum, spațialitatea sunetului dă un efect de autenticitate. Are bas, înalte și medii, pe care le pierd din vedere datorită excelenței de la extreme. Nu sunt perfecte, dar sunt foarte bune, top cum se mai zice în limbajul colocvial. Dacă cauți perfecțiune, fiind audiofil, nu e un produs pentru tine. Segmentul acela e pe la 500 euro sau mai sus.

N-aș putea să le compar cu ceva de la Samsung sau Apple din 2023, pentru că nu am primit nimic la test de la cele două companii.

Baterie / autonomie

Producătorul spune că Huawei FreeBuds Pro 3 oferă până la 31 de ore de ascultare prin încarcarea căștilor în dock și o utilizare de până la 6,5 ore pentru căști în sine. Se încarcă pe fir și wireless și vin complet încărcate, cel puțin ale mele așa au venit.

Din 18 octombrie și până astăzi, timp de 13 zile, le-am folosit zilnic și le-am încărcat doar de 2 ori. În majoritatea timpului le-am folosit cu ANC activat, chiar dacă nu era nevoie. Cred că nu mai trebuie să spun altceva.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sunt niște căști foarte bune, îmi plac ca design, ca sunet și pentru că le pot împerechea cu oricare două dispozitive concomitent. Singurul lor ”dezavantaj” este concurența cu modelul de anul trecut.

De ce pentru cunoscători? Folosec ”cunoscători” în sensul unei / unor persoane care caută cel mai bun produs dintr-o gamă premium, la cel mai bun preț.

În acest moment FreeBuds Pro 3 se găsesc la un preț de circa 999 de lei pe Huawei Store România și în celelalte magazine locale. În HUAWEI Store au parte de următoare ofertă:

Livrare gratuită și rapidă;

Plata în 12 rate fără dobândă;

Plata cu cardul Sodexo Cadou;

999 puncte HUAWEI.

Îmi plac FreeBuds Pro 3 și mi-e greu să nu le recomand, dar evident fiecare decide pentru el.