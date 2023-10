Huawei a lansat în România noile căști flagship - FreeBuds Pro 3 [HANDS ON]

Huawei lansează astăzi, 18 octombrie, pe piața din România, Huawei FreeBuds Pro 3 și în continuare o să vă povestesc primele mele impresii despre cele mai bune căști TWS (cu adevărat wireless) ale companiei, în 2023.

Noua generație flagship de căști TWS vine cu actualizări hardware și software: Hi-Res Dual Driver Sound System, Crystal-Clear Communication și anularea zgomotului exterior cu Pure Voice 2.0, ANC 3.0 inteligent și Triple Adaptive EQ.

De asemenea, noile Huawei FreeBuds Pro 3 vin cu un design îmbunătățit și cu conectivitate inteligentă, adică poți conecta simultan două dispozitive și pot trece de la un dispozitiv iOS la unul Android, fără a fi nevoie de proceduri repetate de conectare și deconectare. Tehnologia Pure Voice 2.0 garantează că vocea ta va fi auzită cu claritate, chiar și în cele mai zgomotoase medii, dar n-am testat asta deocamdată.

Unboxing-ul căștilor. Abalajul conține căștile în propria cutie de protecție și alimentare, cablu de alimentare, 3 tipuri de dopuri de silicon și hârtii: garanție, ghid de pornire rapidă, etc.

Tehnologia Hi-Res Dual Driver Sound System oferă o redare atât a sunetelor de frecvență înaltă, cât și joasă, de la 48 kHz la 14 Hz. Căștile acceptă codecurile L2HC 2.0 si LDAC și sunt certificate atât de HWA, cât și de Hi-Res Audio Wireless.

Huawei FreeBuds Pro 3 dispun, de asemenea, de un algoritm Triple Adaptive EQ.

Grafica de conectare e frumoasă, folositoare și asemănătoare cu cea de la Iphone, ba chiar și cu Dynamic Island, pentru mesajul de sus.

Le-am conectat la un smartphone Huawei Mate 50 Pro și iată câteva capturi din aplicația AI Life, care te învață cum să interacționezi cu căștile

Le-am primit luni, azi le-am deschis așa că n-am avut timp de review, doar de câteva impresii la cald. Sunt utilizator și de Huawei FreeBuds Pro 2, așa că am sesizat câteva deosebiri:

1) La capitolul construcție, carcasa e mai scurtă, mai bombată și mai ușoară, iar căștile par identice ca aspect, exceptând un spațiu pe piciorul fiecărei căști de unde le poți controla. Portul USB-C de pe carcasă e marcat cu o margine ca pe iPhone și 3 puncte în loc de un punct. Spațiul pe care e trecut numele companiei este ca o oglindă și se văd mai bine amprentele pe ele decât la generația anterioară.

2) Parcă stau mai fix în urechi și izolează mai bine zgomotul exterior fără ANC activat, dar trebuie să mai cercetez. Am făcut doar un drum scurt cu ele afară.

3) Doar ascultând muzică nu detectez o deosebire semnificativă, sunetul e puternic, bogat și clar cu setările implicite. Trebuie să le trec și prin filme, gaming, radio ca să-mi formez o opinie completă. Să le pun și pe alte dispozitive și să umblu prin setări.

Spre exemplu, cu setările actuale între ale mele (cu sunet personalizat) și astea noi, FreeBuds Pro 2 se aud mai încet la maximum și mai nuanțat. FreeBuds Pro 3 au un volum superior, un accent puternic pe voci și claritate ieșită din comun.

Noile căști sunt disponibile în trei culori: Alb Ceramic, Verde și Argintiu Gheață. Carcasa de încărcare este acoperită cu un strat de sticlă nano ce oferă rezistență îmbunătățită la uzură.

Testez modelul verde, dar, dacă nu aș ști culoarea, unori aș zice că sunt argintii sau gri deschis. Mă rog, e irelvantă culoarea pentru mine, dar mi-a scris un băiat un comentariu interesant la clipul cu prezentarea căștilor, ”No black? My applause to the designers, you've ruined it completely.”Pe scurt că e un dezastru că n-au și pe negru.

Iată aici clipul cu prezentarea lor de la Barcelona, ca să nu reiau toate specificațiile.

Producătorul spune că Huawei FreeBuds Pro 3 oferă până la 31 de ore de ascultare prin încarcarea căștilor în dock și o utilizare de până la 6,5 ore pentru căști în sine. Se încarcă pe fir și wireless și vin complet încărcate, cel puțin ale mele așa au venit. Căștile au cerificare IP54, fiind rezistente la umezeală și praf.

Prețul la care se găsesc în acest moment în magazine este de 999 lei, iar eu voi reveni cu mai multe impresii despre Huawei FreeBuds Pro 3, într-un review dedicat.

flagship - termen care descrie cel mai bun, cel mai mare sau cel mai important membru dintr-un grup de lucruri.

Căști flagship înseamnă, în cazul de față, că FreeBuds Pro 3 sunt cele mai bune pe care le-a lansat Huawei în 2023, cel puțin până în 18 octombrie.