Articol publicitar

HONOR Magic V6: productivitate, autonomie și AI într-un design ultra-subțire

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ai observat și tu cum o zi obișnuită a ajuns să însemne, de fapt, mai multe zile într-una singură? Ședințe care se succed fără pauză, mesaje care nu se opresc, iar la finalul programului mai rămâne energie doar pentru un antrenament sau o plimbare. Într-un asemenea ritm, telefonul din buzunar sau ceasul de la mână nu mai sunt doar accesorii, ci devin instrumentele care ne ajută să rămânem conectați, organizați și productivi. De aceea, tot mai mulți utilizatori aleg dispozitive care funcționează împreună și oferă o experiență fluidă, de la primele notificări ale dimineții până la ultimul apel al zilei.

Honor ©Mihnea Ratte 34 jpg

Răspunsul HONOR la această nevoie este noua generație de dispozitive inteligente: smartphone-ul pliabil HONOR Magic V6 și smartwatch-ul HONOR Watch 6, care marchează un nou pas în dezvoltarea ecosistemului HONOR.

HONOR Magic V6 redefinește ideea de birou mobil. Ecranul interior de 7,95 inci oferă spațiul necesar pentru multitasking, documente, videoconferințe sau editare foto, iar formatul compact îl face la fel de confortabil de utilizat ca un smartphone tradițional atunci când este închis. Cu o grosime de doar 9 mm, comparabilă cu cea a unui telefon clasic, HONOR Magic V6 îmbină portabilitatea cu avantajele unui ecran generos. Balamaua HONOR Super Steel Hinge și certificările IP68 și IP69 completează profilul unui dispozitiv construit pentru zile lungi și agende încărcate.

În paralel, HONOR Watch 6 preia rolul de partener zilnic pentru sănătate. Sistemul HONOR IntelliSense monitorizează în timp real ritmul cardiac, nivelul de oxigen din sânge, calitatea somnului și tendințele tensiunii arteriale, iar funcția Quick Health Scan oferă, în câteva secunde, o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate. Pentru cei activi, cele peste 120 de moduri sportive acoperă atât antrenamentele de zi cu zi, cât și sporturile de performanță, de la trail running la badminton și fotbal.

HONOR Magic V6 si HONOR Watch 6 jpg

Împreună, HONOR Magic V6 și HONOR Watch 6 creează o experiență conectată. Notificările, apelurile și informațiile importante sunt mereu la îndemână, iar combinația dintre autonomia extinsă a smartwatch-ului și capabilitățile AI ale smartphone-ului îi ajută pe utilizatori să își gestioneze mai ușor activitățile de zi cu zi.

HONOR Magic V6 și HONOR Watch 6 au fost lansate oficial pe piața din România în cadrul unui eveniment desfășurat la Art Safari din București, sub conceptul Art Calls, acolo unde arta și tehnologia s-au întâlnit pe aceeași scenă.

„Astăzi, utilizatorii nu mai caută doar dispozitive performante, ci experiențe care funcționează simplu și intuitiv. Prin HONOR Magic V6 și HONOR Watch 6 facem încă un pas în direcția dezvoltării ecosistemului inteligent HONOR, construit în jurul nevoilor reale ale oamenilor”, a declarat Kerr Cheng, Country Manager HONOR România.

Honor ©Mihnea Ratte 310 jpg

Patru instalații curatoriate au tradus, fiecare, un atribut central al noilor produse într-o experiență vizuală. The Art of Reliability, prin instalația semnată de artista Catrinel Săbăgiac, a explorat fiabilitatea ecranului și rezistența la zgârieturi a HONOR Magic V6. The Art of Productivity a pus în scenă balamaua Super Steel Hinge și capacitatea de multitasking a telefonului. The Art of Freedom, prezentată alături de Theo Rose, a fost dedicată autonomiei extinse a bateriei. Iar The Art of Movement, alături de Andrei Roșu, a adus în prim-plan HONOR Watch 6 și rolul lui în stilul de viață activ.

HONOR Magic V6 este disponibil în România în variantele Black și Red, la prețul recomandat de 11.499 lei, iar HONOR Watch 6 este disponibil în variantele Twilight Brown și Shadow Black, la 1.199 lei, respectiv 1.099 lei.

În perioada de lansare, utilizatorii beneficiază de o reducere de până la 1.500 lei pentru Magic V6 și de până la 200 lei pentru Watch 6, prin partenerii oficiali HONOR, precum și de HONOR Care+ Screen Protection*, care acoperă, timp de 12 luni, o reparație gratuită a ecranului interior și una a ecranului exterior în cazul deteriorărilor accidentale. Utilizatorii eligibili beneficiază și de trei luni de acces gratuit la Google AI Pro**, care include Gemini Advanced și 5 TB spațiu de stocare în cloud.

Detalii complete pe honor.com/ro.

*HONOR Care+ Screen Protection este un plan exclusiv de protecție extinsă care acoperă, pentru o perioadă de 12 luni, o reparație gratuită a ecranului interior și o reparație gratuită a ecranului exterior, în cazul deteriorărilor accidentale.  Serviciul este oferit gratuit de către HONOR România pentru dispozitivele achiziționate local și se activează automat după prima pornire a telefonului și conectarea acestuia la rețea. Pentru mai multe detalii, accesați: https://www.honor.com/ro/support/screen-protection/

** Google AI Pro, care include Gemini Advanced și 5 TB spațiu de stocare în cloud, este oferit gratuit timp de trei luni de la momentul activării și oferă funcții precum generarea de videoclipuri cu Veo 3.1, crearea de imagini cu Nano Banana Pro, instrumentul de producție video Flow și asistentul de cercetare NotebookLM.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele operațiunii secrete prin care Israelul a vrut să readucă la conducerea Iranului un fost mare inamic al Tel Avivului
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Liderul interlop Costi Litrașu, arestat după ce a SFĂRÂMAT fălcile unui bărbat, la o piscină de lux de lângă București
gandul.ro
image
Cozile de la aeroport pot fi evitate cu un gest simplu. Puțini pasageri îl cunosc
mediafax.ro
image
El este francezul care vine să dea goluri pentru FCSB. Andrei Vochin, încântat de transfer: ”Are niște cifre…”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
libertatea.ro
image
VIDEO Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol: „Evident nu ține”
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
digisport.ro
image
Lovitură pentru șoferii din București: mașinile parcate ilegal vor fi ridicate. Cât va costa recuperarea lor
click.ro
image
Un elev din Buzău va fi singurul român la WorldSkills-Shanghai, la calificarea sudor: "Dacă știi bine o meserie, toată lumea te caută"
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Apariție neobișnuită la Gherla: un avion a "aterizat" pe șosea, spre Cluj
observatornews.ro
image
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
cancan.ro
image
Pensionarii militari și civili au șanse mari să primească înapoi banii din CASS la pensie. Care sunt pașii?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
prosport.ro
image
Ce avere are Simona Halep după retragerea din tenis. În ce și-a investit banii și cât de bine îi merg afacerile
playtech.ro
image
Alexandru Țiriac, reacție neașteptată după ce Simona Halep și Dorin Mateiu s-au afișat în public. Cum a numit-o pe fosta tenismenă
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
FIFA a luat decizia în privința Argentinei
digisport.ro
image
A vrut să facă o faptă bună, dar a ajuns pe drumuri: un ucrainean a dat foc la casa unui român din Italia. Cearta a pornit de la o datorie de 30 de euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Probleme cu pensia pentru jumătate dintre pensionari. Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Insula mai puțin cunoscută din Grecia care i-a cucerit pe doi români. „Aici am mâncat cea mai bună bougatsa, cu doar 3 euro”
click.ro
image
Un avion a blocat complet traficul pe o stradă din Cluj. Imaginile au devenit virale: „Merge cu noi pe șosea și eu nu știu?”
click.ro
image
Cristina Cioran, despre provocările vieții de mamă singură: „Mă simt vinovată... E nedrept!”
click.ro
Caroline de Brunswick Wolfenbüttel foto profimedia 1017634718 jpg
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Insula mai puțin cunoscută din Grecia care i-a cucerit pe doi români. „Aici am mâncat cea mai bună bougatsa, cu doar 3 euro”

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
„Dacă e să murim, murim împreună!”. Povestea cutremurătoare a femeii care și-a salvat soțul în timpul depresurizării avionului

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!