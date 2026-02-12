Hello, BT Pay! O soluție de banking digital pentru românii din diaspora

Gestionarea banilor poate deveni complicată atunci când locuiești în afara țării: conturi deschise în mai multe state, comisioane diferite, facturi de plătit în România sau transferuri frecvente către familia rămasă în țară. Astfel, soluțiile de banking digital câștigă tot mai mult teren, mai ales în rândul românilor din diaspora.

BT Pay, aplicația de banking a Băncii Transilvania, le permite românilor din străinătate să își deschidă un cont 100% online și să își administreze banii direct de pe telefon, indiferent de țara în care se află.

Aplicația oferă acces la conturi și carduri virtuale în lei, euro sau dolari, schimb valutar direct în aplicație, plăți de facturi din România, transferuri rapide de bani, opțiuni de economisire, precum și asigurări de călătorie.

Un avantaj important pentru cei din diaspora este lipsa comisioanelor de deschidere și administrare a contului și a cardului. Cardul fizic poate fi livrat gratuit în mai multe țări europene (Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și Republica Moldova), iar în celelalte situații poate fi ridicat din România, dintr-o unitate a Băncii Transilvania.

Soluții dedicate pentru românii din Italia

Pentru românii stabiliți în Italia, Banca Transilvania a lansat BT Pay Italia, o versiune a aplicației adaptată pieței locale. Aceasta oferă IBAN italian, astfel încât veniturile obținute în Italia pot fi încasate direct în cont, fără comision de încasare.

BT este singura bancă românească prezentă în Italia, cu o sucursală dedicată în Roma, activă de peste 12 ani.

Locuitorii din Italia își pot deschide contul folosind documente românești sau italiene, iar cardul fizic este livrat gratuit oriunde în Italia. De asemenea, aceștia beneficiază de 5 retrageri gratuite pe lună, la orice ATM din Italia sau din străinătate.

Mai multe despre beneficiile dedicate românilor din Italia sunt disponibile pe site-ul băncii.

Hello, BT Pay! Oportunitate pentru cei care vor să înceapă acum

În prezent, Banca Transilvania derulează campania Hello, BT Pay!, adresată românilor din diaspora care își deschid cont 100% online până pe 9 martie 2026.

După instalarea aplicației și emiterea unui card în euro, primii 2.000 de utilizatori care isi deschid contul si fac cel putin o plata in euro cu telefonul sau online folosind un card BT până la 31 mai pot primi 5% cashback, de maximum 100 de euro, din valoarea totală a tranzacțiilor.

Pentru românii din diaspora care își doresc mai mult control financiar și mai puțină birocrație, soluțiile digitale precum BT Pay pot deveni un instrument util în viața de zi cu zi.