Decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Ce se întâmplă cu smartphone-urile Apple

Apple ar putea începe să vândă şi în Europa iPhone-uri care funcţionează exclusiv cu SIM electroni, la trei ani după ce a făcut acelaşi lucru în Statele Unite.

Începând cu iPhone 14, smartphone-urile Apple vândute în Statele Unite au renunţat la slotul pentru card SIM fizic şi au funcţionat numai cu eSIM.

Acelaşi lucru s-ar putea întâmpla de anul acesta şi în Europa. Noua serie iPhone 17 ar putea folosi doar eSIM şi ar urma să renunţe la suportul pentru cartele fizice, scrie News.

Conform unor surse din cadrul companiei, Apple a demarat cursuri pentru angajaţii resellerilor autorizaţi, prin care aceştia sunt pregătiţi să lucreze cu eSIM-uri.

Aceste cursuri, care se vor încheia pe 5 septembrie, par să sugereze că iPhone 17 va fi vândut în Uniunea Europeană doar cu suport eSIM.

Asta va forţa utilizatorii care n-au făcut-o până acum să treacă de la SIM-ul fizic la cel electronic.

În România, Orange, Digi şi Vodafone oferă deja de câţiva ani suport pentru eSIM.

Noua serie iPhone 17 urmează să fie prezentată pe 9 septembrie, iar din aceasta va face parte iPhone 17 Air, un smartphone ultrasubţire, pentru care lipsa unui slot SIM are mai mult sens decât în cazul celorlalte modele.