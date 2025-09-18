Articol publicitar

De la debutul internațional la succesul pe piața din România: povestea MOVA și viziunea pentru un viitor inteligent

MOVA, lider global în tehnologia de lifestyle premium, intră oficial pe piața din România, aducând un ecosistem inteligent complet, un design inovativ și o garanție de trei ani – o premieră pe piața globală de electrocasnice.

Fondat în 2024, brandul MOVA este prezent în peste 30 de țări și regiuni, cu centre de cercetare și design în Paris, München și Shanghai.

Cu peste 2.000 de brevete înregistrate și peste 65% din echipă dedicată cercetării și dezvoltării, MOVA este sinonimă cu inovația. Valorile sale – Never Settle, Boldly Innovate, Stand Open & Candid, Strive for the Ultimate – sunt mai mult decât un slogan, sunt o promisiune față de clienți.

Prezența la IFA Berlin 2025, cel mai mare târg european de electronice și electrocasnice, și unul dintre cele mai importante evenimente expoziționale în plan global, a marcat un moment cheie pentru MOVA, care a atras atenția publicului cu un stand impresionant.

Sub tema Step Up, Move Ahead, compania a prezentat 12 linii de produse și a câștigat două premii prestigioase: Z60 Ultra Roller Complete – Best in Home Appliances și Master 10 – Best in Beauty & Personal Care. LiDAX Ultra 2000 AWD și M50 Ultra au primit distincții de tip Honoree.

Sunt onorat să colaborez cu un brand inovator precum MOVA. Produsele lor transformă stilul de viață al oamenilor, ceea ce se potrivește perfect cu filosofia mea de a urmări excelența”, a declarat Luka Modrić, ambasador global MOVA. La rândul său, președintele MOVA, Li Fei, a adăugat: „Parteneriatul cu Luka Modrić reflectă spiritul nostru de inovație și determinarea de a aduce un stil de viață inteligent și elegant în casele oamenilor din întreaga lume.”

Printre vedetele expoziției s-au numărat SIRIUS 60, primul aspirator robot cu două brațe, capabil să ridice obiecte mici și să facă ordine în timp ce curăță, și ZEUS 60, primul modul de urcare a scărilor din industrie, ce permite roboților MOVA să treacă între etaje fără intervenție umană. Z60 Ultra Roller Complete a impresionat prin sistemul HydroForce™ care folosește apă curată pentru spălare și funcția AutoShield™ care protejează covoarele, iar M50 Ultra a rezolvat problema spațiilor greu accesibile prin mânerul său pliabil și extensibil.

Ecosistemul MOVA include: - aspiratoare robot cu tehnologie de cartografiere 3D și putere de aspirare de până la 28.000Pa; - aspiratoare umed-uscat cu sisteme inteligente de auto-curățare; - electrocasnice premium: espressoare, friteuze cu aer cald, storcătoare de fructe, purificatoare de aer; - produse de îngrijire personală, precum uscătoare, ondulatoare de păr și periuțe de dinți electrice; - roboți de tuns gazon LiDAX Ultra, cu cartografiere de precizie la nivel de centimetru;

- produse de îngrijire a animalelor de companie;

- articole necesare spațiului exterior – grădină, gazon, piscină.

Începând cu septembrie 2024, MOVA este prezentă în țări precum Germania, Franța, Italia, Spania, Elveția, Cehia, Lituania, Ungaria.

Intrarea pe piața din România este asigurată de Dobrovazne SRL, companie cu experiență vastă în distribuția națională de electronice și electrocasnice și o rețea extinsă de parteneri.

Cristian Petrescu, CEO Dobrovazne SRL, subliniază că „un element definitoriu pentru MOVA este angajamentul său față de calitate. Încă de la început, compania a ales să prioritizeze fiabilitatea, oferind o garanție de trei ani. Această decizie nu doar că depășește standardele industriei, dar transmite și încredere clienților.”

Interesul pentru smart living este în creștere, iar MOVA răspunde acestei nevoi prin integrarea inteligenței artificiale în produsele sale. Fiecare inovație este concepută pentru a rezolva probleme reale – de la urcarea scărilor până la curățarea în profunzime a zonelor greu accesibile.

Prin sloganul Move Ahead, MOVA îi invită pe consumatori să descopere viitorul smart living.

Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
