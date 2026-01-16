De ce tot mai mulți români preferă să își gestioneze banii direct din aplicație

Modul digital a devenit în ultimii ani canalul preferat al românilor când vine vorba de gestionarea finanțelor. Datorită aplicațiilor implementate de bănci, clienții pot avea acces rapid și ușor la banii lor.

Printr-un simplu click de pe orice device, aceștia pot face operațiuni tranzacționale, stabili plăți automate către facturile elementare, dar și alte configurări ce îi pot ajuta să-și configureze planul financiar. Simplu din aplicație se pot face setările dorite, cum ar fi alerte personalizate, astfel încât experiența bancară să fie una complexă și eficientă.

Avantajele utilizării aplicației unui cont bancar

Tot mai mulți clienți din România au ales să aibă control asupra banilor lor prin intermediul aplicației puse la dispoziție de instituția bancară la care au deschis unul sau mai multe conturi. Utilizarea acestui instrument digital le permite să execute numeroase operațiuni cu un efort minim.

Practic, este nevoie de un simplu click pentru a accesa aplicația și a face setările dorite. Este o soluție care oferă confort, eficiență, flexibilitate, dar ajută și la economisirea timpului. Poți să o accesezi, indiferent de locul în care te afli, ca să verifici soldul, cheltuielile recente și poți stabili alerte personalizate. De altfel, primești notificări în timp real. În loc să faci drumuri către diverse locuri ca să plătești facturi, le poți plăti direct din aplicație. Prin prisma avantajelor pe care le are folosirea aplicației, clienții au parte astfel de rapiditate, confort și control financiar în timp real.

De ce să-ți deschizi un cont bancar online

Deschiderea unui cont bancar online se realizează printr-o procedură simplă și rapidă. Un cont online poate fi deschis în câteva minute, doar cu o carte de identitate și o conexiune la internet, iar întregul proces este ghidat pas cu pas. În plus, sunt bănci care oferă conturi fără comisioane de administrare sau taxe mai mici pentru operațiunile digitale.

Este important ca înainte să iei o decizie să consulți politica instituției bancare și să alegi condițiile cele mai avantajoase. Aplicația devine astfel o extensie a contului digital, care te ajută să îți gestionezi finanțele cum consideri. Aceasta este practic un instrument care îți oferă posibilitatea să îți administrezi contul bancar fără să fii nevoit să te deplasezi la bancă sau să ții cont de programul de funcționare al acesteia. Vizualizarea sau imprimarea extraselor de cont curente și anterioare, configurarea unor conturi noi separate, pentru scopuri specifice (spre exemplu: cont de economii), transferarea de bani între propriile conturi și în conturile altor persoane sunt alte operațiuni care se pot face prin intermediul aplicației online, notează BBC.

Ce trebuie să știi despre aplicația contului bancar

Este necesar să-ți iei măsuri de siguranță înainte de instalarea aplicației pe device-ul tău. În acest sens, este recomandat să descarci aplicația oficială a băncii doar din sursele autorizate, iar actualizările regulate sunt un semn că instituția investește constant în securitate. Poți face acest lucru online sau poți merge în sucursală, unde poți beneficia de interacțiune umană și de sprijinul consultantului. Un alt lucru important pe care trebuie să-l cunoști ține de politica băncii și de comisioanele pe care le are. În general, instituțiile bancare oferă tranzacții gratuite în aplicație, însă cu toate acestea pot exista costuri pentru anumite operațiuni, iar informarea prealabilă te poate ajuta la evitarea surprizelor neplăcute.

Sursa foto: pexels.com