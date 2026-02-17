Cum va transforma AI-ul piața muncii. Liderii bancari văd noua tehnologie ca pe o oportunitate

Aproape jumătate dintre angajați se tem că AI va reduce oportunitățile de muncă, dar liderii bancari văd tehnologia ca pe o oportunitate de creștere și recalificare, amintind că economia și locurile de muncă au supraviețuit altor transformări tehnologice majore.

Un studiu realizat de Pew Research anul trecut a arătat că aproximativ jumătate dintre angajați (52%) sunt îngrijorați de impactul viitor al utilizării inteligenței artificiale în locurile de muncă, iar 32% cred că aceasta va duce, pe termen lung, la mai puține oportunități de angajare pentru ei.

Totuși, CEO-ul Bank of America, Brian Moynihan, are o perspectivă mult mai puțin pesimistă asupra subiectului. El consideră că, deși AI va fi perturbatoare la toate nivelurile industriei bancare, economiile și forțele de muncă au trecut anterior prin transformări tehnologice masive fără ca acestea să ducă la o prăbușire totală a locurilor de muncă, scrie Fortune.

Vorbind în cadrul podcastului „This is Working” la începutul acestei luni, veteranul de pe Wall Street a spus că se raportează la perioadele anterioare pentru a înțelege cum ar putea afecta implementarea modelelor lingvistice mari forța de muncă: „Exemplul pe care îl folosesc — și dacă se va aplica acum sau nu, vom vedea în viitor — este acesta: în 1969, erau 80 de milioane de oameni care lucrau în Statele Unite. În 2019, erau 160 de milioane de oameni. Gândiți-vă la cantitatea de tehnologie care a fost aplicată în America de atunci până în 2019”.

„Oamenii scriau… în 1969, că nu vor mai exista manageri în afaceri pentru că computerul ar elimina nevoia lor, deoarece doar muta informația. Ei bine, ghici ce? Astăzi avem 20.000 de manageri la Bank of America. Și ni se spunea în 1969 că nu va mai exista producție în SUA, că nu vor mai exista locuri de muncă, că computerele le vor lua, că Japonia va prelua totul. Treci prin toate aceste previziuni, și apoi în 50 de ani am dublat numărul de oameni care lucrau în Statele Unite”, a adăugat el.

„Poate într-o zi vom munci mai puțin”

Perspectiva sa nu este neobișnuită pe Wall Street: Jamie Dimon, de la JPMorgan, este, de asemenea, optimist în privința oportunităților pe care AI le oferă populației active. Cu puțin înainte de Crăciun, CEO-ul celei mai mari bănci din SUA a spus că, datorită acestei tehnologii transformative, „poate într-o zi vom munci mai puțin, dar vom avea vieți minunate”.

Totodată, a afirmat că tehnologia ar putea contribui la longevitatea oamenilor, ajutându-i să trăiască până la 100 de ani.

Dar asta nu înseamnă că angajații sau factorii de decizie pot ignora faptul că AI va provoca unele perturbări pe piața muncii. Așa cum spunea Dimon, într-un interviu pentru Fortune anul trecut: „Va elimina locuri de muncă… oamenii trebuie să înceteze să-și bage capul în nisip.”

Dimon a făcut apel la societate, guvern și companii să discute despre cum să salveze locurile de muncă și să recalifice oamenii sau să înțeleagă cum ar putea fi folosită pensionarea anticipată: „Nu poți să iei pur și simplu toți acești oameni și să-i arunci pe stradă unde următorul job plătește 30.000 de dolari pe an, când ei câștigă 150.000. Va fi o revoluție”, a spus el.

AI, implementată deja în instituțiile financiare

În mod similar, Moynihan a fost realist în privința implicațiilor tehnologiei. Ca mulți dintre colegii săi de pe Wall Street, Bank of America folosește deja modele automatizate, teste și algoritmi în grupurile de tranzacționare.

Potrivit indicelui Evident AI pentru sectorul bancar, actualizat în octombrie 2025, Bank of America se situează în top 10 la nivel global în ceea ce privește talentul, inovația, leadership-ul și transparența. În prezent, JPMorgan Chase conduce clasamentul, urmată de Capital One și Royal Bank of Canada.

Moynihan a spus în podcast că descoperirile recente în domeniul AI sunt augmentări ale capacităților umane, ceea ce reprezintă un „mare avantaj” și se aplică tuturor: „Deci se aplică auditorilor noștri, avocaților noștri, bancherilor de investiții. Din nou, nu poți lăsa totul să meargă de-a latul pentru că poate merge prost. Dar ceea ce face aceasta este să scurteze timpul de procesare, astfel încât perioada de acumulare a cunoștințelor să fie mai eficientă.

Și așa îi poți ajuta pe colegii tineri sau pe cei mai puțin experimentați în acest domeniu și în toate domeniile din compania noastră. Apropo, va afecta și persoanele cu experiență”, a adăugat el.