search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul, de la ora 12.00

Cum va transforma AI-ul piața muncii. Liderii bancari văd noua tehnologie ca pe o oportunitate

0
0
Publicat:

Aproape jumătate dintre angajați se tem că AI va reduce oportunitățile de muncă, dar liderii bancari văd tehnologia ca pe o oportunitate de creștere și recalificare, amintind că economia și locurile de muncă au supraviețuit altor transformări tehnologice majore.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Un studiu realizat de Pew Research anul trecut a arătat că aproximativ jumătate dintre angajați (52%) sunt îngrijorați de impactul viitor al utilizării inteligenței artificiale în locurile de muncă, iar 32% cred că aceasta va duce, pe termen lung, la mai puține oportunități de angajare pentru ei.

Totuși, CEO-ul Bank of America, Brian Moynihan, are o perspectivă mult mai puțin pesimistă asupra subiectului. El consideră că, deși AI va fi perturbatoare la toate nivelurile industriei bancare, economiile și forțele de muncă au trecut anterior prin transformări tehnologice masive fără ca acestea să ducă la o prăbușire totală a locurilor de muncă, scrie Fortune.

Vorbind în cadrul podcastului „This is Working” la începutul acestei luni, veteranul de pe Wall Street a spus că se raportează la perioadele anterioare pentru a înțelege cum ar putea afecta implementarea modelelor lingvistice mari forța de muncă: „Exemplul pe care îl folosesc — și dacă se va aplica acum sau nu, vom vedea în viitor — este acesta: în 1969, erau 80 de milioane de oameni care lucrau în Statele Unite. În 2019, erau 160 de milioane de oameni. Gândiți-vă la cantitatea de tehnologie care a fost aplicată în America de atunci până în 2019”.

„Oamenii scriau… în 1969, că nu vor mai exista manageri în afaceri pentru că computerul ar elimina nevoia lor, deoarece doar muta informația. Ei bine, ghici ce? Astăzi avem 20.000 de manageri la Bank of America. Și ni se spunea în 1969 că nu va mai exista producție în SUA, că nu vor mai exista locuri de muncă, că computerele le vor lua, că Japonia va prelua totul. Treci prin toate aceste previziuni, și apoi în 50 de ani am dublat numărul de oameni care lucrau în Statele Unite”, a adăugat el.

„Poate într-o zi vom munci mai puțin”

Perspectiva sa nu este neobișnuită pe Wall Street: Jamie Dimon, de la JPMorgan, este, de asemenea, optimist în privința oportunităților pe care AI le oferă populației active. Cu puțin înainte de Crăciun, CEO-ul celei mai mari bănci din SUA a spus că, datorită acestei tehnologii transformative, „poate într-o zi vom munci mai puțin, dar vom avea vieți minunate”.

Totodată, a afirmat că tehnologia ar putea contribui la longevitatea oamenilor, ajutându-i să trăiască până la 100 de ani.

Dar asta nu înseamnă că angajații sau factorii de decizie pot ignora faptul că AI va provoca unele perturbări pe piața muncii. Așa cum spunea Dimon, într-un interviu pentru Fortune anul trecut: „Va elimina locuri de muncă… oamenii trebuie să înceteze să-și bage capul în nisip.”

Dimon a făcut apel la societate, guvern și companii să discute despre cum să salveze locurile de muncă și să recalifice oamenii sau să înțeleagă cum ar putea fi folosită pensionarea anticipată: „Nu poți să iei pur și simplu toți acești oameni și să-i arunci pe stradă unde următorul job plătește 30.000 de dolari pe an, când ei câștigă 150.000. Va fi o revoluție”, a spus el.

AI, implementată deja în instituțiile financiare

În mod similar, Moynihan a fost realist în privința implicațiilor tehnologiei. Ca mulți dintre colegii săi de pe Wall Street, Bank of America folosește deja modele automatizate, teste și algoritmi în grupurile de tranzacționare.

Potrivit indicelui Evident AI pentru sectorul bancar, actualizat în octombrie 2025, Bank of America se situează în top 10 la nivel global în ceea ce privește talentul, inovația, leadership-ul și transparența. În prezent, JPMorgan Chase conduce clasamentul, urmată de Capital One și Royal Bank of Canada.

Moynihan a spus în podcast că descoperirile recente în domeniul AI sunt augmentări ale capacităților umane, ceea ce reprezintă un „mare avantaj” și se aplică tuturor: „Deci se aplică auditorilor noștri, avocaților noștri, bancherilor de investiții. Din nou, nu poți lăsa totul să meargă de-a latul pentru că poate merge prost. Dar ceea ce face aceasta este să scurteze timpul de procesare, astfel încât perioada de acumulare a cunoștințelor să fie mai eficientă.

Și așa îi poți ajuta pe colegii tineri sau pe cei mai puțin experimentați în acest domeniu și în toate domeniile din compania noastră. Apropo, va afecta și persoanele cu experiență”, a adăugat el.

Tehnologie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
TOP 20 – Orașele din România cu cel mai mare consum de bere. Câte sticle bea săptămânal un bucureștean, un ieșean sau un clujean
gandul.ro
image
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
mediafax.ro
image
Daniel Pancu a explodat când a auzit că CFR Cluj e avantajată: “Arbitraje? N-am avut nicio fază pentru noi”. Ce spune de scandalul cu Radu Petrescu: “Am fost sigur”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, "lovit" unde îl durea cel mai tare după ce și-a "tras în piept" un bun prieten
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Fondurile mutuale de investiții: ce sunt, cum investești și ce avantaje îți oferă
playtech.ro
image
Dănuț Lupu, reacție împotriva curentului după Universitatea Craiova – FCSB: „Mie mi-a plăcut cum au jucat!” Fotbalistul campioanei care l-a impresionat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac, "lovit" unde îl durea cel mai tare după ce și-a "tras în piept" un bun prieten
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Meteorologii ANM au anunțat când începe să se încălzească în România. Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Bani în plus pentru copiii care merg la grădiniță. Cine primește voucherele
mediaflux.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Margot Robbie Profimedia jpg
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?
clickpentrufemei.ro
image 18 1280x640 jpeg webp
Dispariția Ordinului Templierilor – ascensiune, cădere și moștenire
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Atenție, aceste suplimente pot dăuna rinichilor!