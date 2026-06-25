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Companiile renunță la achiziția de laptopuri și telefoane. Modelul Device-as-a-Service câștigă teren în Europa

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După mașini, laptopurile și telefoanele trec la modelul leasingului operațional: companiile renunță treptat la achiziții și aleg abonamente din nevoia de flexibilitate, predictibilitate și protecție pentru cashflow.

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În ultimii ani, românii s-au obișnuit să plătească pentru acces, nu pentru proprietate. De la muzică și filme până la software, modelul abonamentului a devenit parte din viața de zi cu zi. Același model începe să își facă loc și în mediul de business  și în modul în care companiile utilizează tehnologia. În locul investițiilor mari în echipamente, tot mai multe firme caută soluții flexibile, bazate pe abonament.

Fondată în România în 2021, INKI.tech aduce în zona echipamentelor IT modelul care a transformat deja industrii întregi: accesul prin abonament. Prin soluția sa Device-as-a-Service (DaaS), companiile pot utiliza laptopuri, telefoane și alte dispozitive împreună cu servicii de administrare, suport și protecție incluse într-un cost lunar predictibil. Pe fondul cererii tot mai mari pentru flexibilitate și optimizarea cashflow-ului, astfel de modele câștigă teren în Europa, iar INKI.tech deservește în prezent peste 700 de companii clienti din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Astăzi, aproape orice activitate dintr-o companie depinde de tehnologie, iar laptopul și telefonul sunt principalele instrumente de lucru. În acest context, provocarea nu mai este doar alegerea echipamentelor potrivite, ci și modul în care acestea sunt achiziționate, administrate, securizate și actualizate, fără a bloca inutil capitalul companiei.

Poate cea mai simplă comparație este cea cu mașinile de companie. În urmă cu câțiva ani, achiziția era regula. Astăzi, leasingul și modelele bazate pe utilizare sunt o practică obișnuită, pentru că permit companiilor să își păstreze lichiditatea și să evite blocarea capitalului în active care își pierd valoarea. Același raționament începe să fie aplicat și în cazul tehnologiei utilizate de angajați.

Iar la fel ca în cazul unei mașini, prețul de achiziție este doar începutul. În timp apar costuri cu reparațiile, mentenanța, administrarea și înlocuirea echipamentelor, la care se adaugă timpul investit în gestionarea lor. Atunci când un laptop se defectează sau nu mai face față cerințelor actuale, impactul nu se vede doar în buget, ci și în productivitatea celui care îl folosește.

Mulți antreprenori pornesc de la ideea că este mai bine să dețină. Este o reacție firească și ține de nevoia de control. Însă vedem că tot mai multe companii încep să analizeze nu doar costul de achiziție, ci și tot ceea ce se întâmplă după aceea: administrare, reparații, înlocuire și timpul investit în gestionarea echipamentelor”, spune Liviu Huluță, CEO și cofondator INKI.tech.

Schimbarea este alimentată de două tendințe care se accelerează simultan: presiunea tot mai mare pentru eficiență și ritmul rapid în care evoluează tehnologia. Organizațiile care își păstrează flexibilitatea și evită blocarea capitalului în active care se devalorizează rapid au mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltarea afacerii, echipe și creștere.

Pe măsură ce aplicațiile bazate pe AI cresc cerințele de procesare, memorie și securitate, ciclurile de înlocuire a echipamentelor devin mai scurte. Pentru companii, asta înseamnă că decizia de achiziție nu mai poate fi privită pe 4-5 ani, ci trebuie adaptată la un ritm tehnologic mult mai rapid.

Potrivit datelor și observațiilor INKI.tech rezultate din colaborarea cu companii aflate în proces de creștere, modelul Device-as-a-Service câștigă teren pe măsură ce companiile reevaluează costul real al deținerii echipamentelor IT. De exemplu, o organizație cu 50 de angajați care achiziționează laptopuri în valoare de 1.500 de euro investește 75.000 de euro încă din prima zi, fără a include costurile de administrare, mentenanță sau înlocuire.  Gestionând un portofoliu de peste 700 de parteneri, INKI.tech confirmă o schimbare de paradigmă: preferința pentru accesibilitate în fața deținerii activelor. Logica economică este evidentă: resursele financiare generează valoare reală când sunt direcționate către capitalul uman, strategii de vânzări și inovație, nu prin imobilizarea lor în echipamente IT.

Schimbarea este parte a unei tendințe mai ample prin care companiile renunță treptat la investițiile mari în active care se devalorizează rapid și se orientează către modele bazate pe utilizare. După software, cloud și alte servicii digitale, tehnologia utilizată zilnic de angajați începe să urmeze același traseu.

INKI.tech estimează că această tranziție se va accelera în următorii ani, pe fondul adoptării tot mai extinse a inteligenței artificiale, al presiunii pentru eficiență operațională și al nevoii companiilor de a-și proteja cash-flow-ul într-un mediu economic volatil.

Dacă ultimul deceniu a fost despre digitalizare, următorul ar putea fi despre eficiență. Într-o economie în care viteza de adaptare devine un avantaj competitiv, succesul nu va depinde doar de tehnologia pe care o folosești, ci și de felul în care alegi să o gestionezi.

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