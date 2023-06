Compania mamă a Facebook va lansa o nouă aplicație: „Seamănă foarte mult cu Twitter“

În cadrul unei întruniri a personalului Meta, desfășurată în urmă cu o săptămână, Chris Cox, unul dintre cei mai de încredere oameni ai lui Mark Zuckerberg, a prezentat ceea ce a numit „răspunsul nostru la Twitter”, relatează The Telegraph.

Cox a prezentat „Project 92”, un prototip de aplicație cu care CEO-ul Facebook speră că își va distruge rivalul. Aplicația ar urma să se numească Threads, iar capturile de ecran sugerează că ar fi asemănătoare cu Twitter, conform site-ului de știri din domeniul tehnologiei The Verge.

Meta, compania mamă a Facebook şi Instagram, a început deja să contacteze celebrități și influenceri pentru a testa aplicația. Se pare că compania a purtat discuții cu prezentatoarea Oprah Winfrey și cu liderul spiritual Dalai Lama pentru a-și crea conturi, în încercarea de a convinge publicul larg să se alăture.

„Știu sigur că au vorbit cu o celebritate din Marea Britanie și cu câteva vedete de renume din SUA", a dezvăluit Matt Navarra, consultant în social media.

Lansarea acestei aplicații ar putea avea loc „la sfârșitul lunii sau la începutul lunii viitoare”.

Se așteaptă ca Threads să aibă o limită de 500 de caractere pentru postări, rămânând astfel fidelă conceptului original al Twitter, chiar dacă platforma rivală renunță la tweet-uri mai scurte în favoarea unor texte mai lungi.

Întregul design, spune Navarra, „seamănă foarte mult cu Twitter". Internauții își vor putea transfera informațiile contului de pe Instagram și își vor putea păstra numele de utilizator.

Zuckerberg, pasiune pentru Twitter

Zuckerberg se pregătește să profite de pe urma preluării Twitter de către Elon Musk anul trecut.

De la achiziționarea sa de către Elon Musk, care a avut loc în luna octombrie a anului trecut, Twitter a pierdut bani din publicitate, iar unii utilizatori au decis să renunțe la conturile lor.

Atât agențiile de publicitate, cât și utilizatorii au fost îngrijorați de decizia lui Musk de a renunța la unele interdicții privind conturile blocate pentru discursuri instigatoare la ură.

În prezent, companiile se tem că reclamele lor ar putea apărea alături de dezinformări sau discursuri care incită la ură. The New York Times a raportat o scădere de 59% a cheltuielilor de publicitate pe Twitter de la an la an, conform estimărilor interne.

Zuckerberg a văzut o oportunitate de a submina rivalul de lungă durată al Facebook. Lucrările la noua aplicație Meta au început în luna ianuarie, la doar câteva săptămâni după ce Musk a preluat Twitter.

CEO-ul Facebook are o veche pasiune pentru Twitter, după ce a încercat să cumpere platforma în 2008 pentru 500 de milioane de dolari, când aceasta avea doar doi ani de existență.