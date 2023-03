BLIK, un fintech polonez se lansează în România. Cum funcționează serviciul

BLIK, un fintech polonez care a dezvoltat un sistem de plăți de tip ”Embedded finance”, se lansează în România. Compania BLIK ROMÂNIA SA a fost înregistrată la Registrul Comerțului pe 9 decembrie 2022 și va trimite luna aceasta către la BNR o solicitare de aprobare a sistemul de plată BLIK.

Prezentarea a fost susținută de Ryszard Drużyński President of the Management Board BLIK Romania, Dariusz Mazurkiewicz President of the Supervisory Board BLIK Romania și Monika Król Vice President of the Supervisory Board BLIK Romania.

Din conducerea companie locale mai fac parte și Michal Szymansky Vice President of the Supervisory Board, Pawel Dytry Member of the Supervisory Board BLIK Romania și Gheorghe Marian Cristescu Member of the Supervisory Board BLIK Romania.

Prezentarea completă în clipul următor.

Carcateristici ale sistemului de plată BLIK:

Nu adună date și nu intervine între bancă și client. Este inclus în aplicațiile băncare. Este un sistem bazat pe un cod unic din 6 cifre, folosit pentru inițierea plății oricând și oriunde. Aceast cod expiră după 2 minute și se poate genera altul nou. Poate fi folosit la plăți online în magazine, POS și bancomate, fără a utiliza datele cardului bancar. În prima fază, operatorul de sistem se va concentra pe implementarea soluției în comerțul electronic. Sistemul de plată BLIK va fi decontat în RON și va fi disponibil tuturor cumpărătorilor și emitenților care au un cont BNR deschis, cu acces la sistemul ReGIS. Brandul BLIK este deținut de Polish Payment Standard și este co-deținut de cele mai mari bănci din Polonia.

Cum se fac plățile online cu sistemul de plată BLIK

- site-ul sau aplicația din care faci achiziția (magazinul online) trebuie să fie partener/ ă BLIK, să ofere opțiune de plată prin BLIK;

- banca românească al cărei client ești trebuie să fie parteneră BLIK;

- deschizi aplicația bancară de la banca ta și apeși iconița BLIK Code (cod BLIK);

- copiezi codul și te duci pe magazinul unde vrei să faci plata și îl salvezi acolo în căsuța dedicată;

- în acest moment primești un e-mail de la BLIK că ai început procesul de plată;

- vei primi cerere de la aplicația ta bancară să aprobi plata și dai acceptă.

Sistemul de plată BLIK se bazează pe trei piloni: băncile, magazinele și ”clering agents” (agenți de compensare).

"Embedded finance" este un termen care se referă la furnizarea de produse și servicii financiare de către companii non-financiare. De exemplu:

- o companie de comerț electronic care oferă servicii de asigurare pentru produsele achiziționate de clienți (operatorii de rețele mobile oferă asigurări pentru telefoane);

- o aplicatie pentru cafenele care oferă o opțiune de plată rapidă și simplă prin intermediul cardului bancar al clientului, astfel încat acesta poate achita comanda fără a fi nevoie să aștepte sa primeasca nota de plata sau sa facă plata cash;

- un magazin care emite propriile carduri de credit pentru clienții săi.

Într-un sistem de plăți, ”clearing agents” sunt entități care asigură procesarea și compensarea tranzacțiilor între bănci sau alte instituții financiare. Acești agenți acționează ca intermediari între bănci și asigură că plățile sunt procesate rapid și eficient, reducând riscul de erori și întârzieri.

În general, într-un sistem de plăți, clearing-ul este procesul de a transfera fonduri de la contul plătitorului către contul beneficiarului. Acest proces poate implica mai multe etape, inclusiv autentificarea plății, verificarea fondurilor disponibile, transferul fondurilor și confirmarea că plata a fost finalizată cu succes.