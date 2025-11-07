Articol publicitar

Black Friday de la Vodafone aduce potriveala perfectă cu reduceri de până la 70%

0
0
Publicat:

Black Friday aduce anul acesta, până pe 16 noiembrie, potriveala perfectă dintre clienții Vodafone și Telekom și telefoane, gadget-uri și accesorii cu reduceri de până la 70%. Mai mult, aceștia pot beneficia de discounturi suplimentare pentru smartphone-uri prin programul de BuyBack, disponibil în întreaga rețea de magazine Vodafone prin parteneriatul cu Flip.

Black Friday Vodafone (1) jpg

Din oferta Vodafone EasyTech pentru clienții persoane fizice fac parte o serie de smartphone-uri, precum și gadget-uri și accesorii, cu posibilitatea achiziționării în până la 36 de rate lunare. În topul telefoanelor cu cele mai mari reduceri se află modelele Google Pixel 10 și Motorola G86 Power, care beneficiază de un discount de 70%. Printre produsele din promoție se numără:

·       Motorola G86 Power, în rate începând de la 2 euro/lună;

·       Honor 400 Smart, în rate începând de la 3 euro/lună;

·       Redmi 15C, în rate începând de la 4,5 euro/lună;

·       Samsung Galaxy A26, în rate începând de la 5,5 euro/lună;

·       Google Pixel 10, în rate începând de la 7 euro/lună;

·       Google Pixel 10 Pro, în rate începând de la 23 euro/lună;

·       Samsung Galaxy S25 Ultra, în rate începând de la 29 euro/lună;

·       Samsung Galaxy Buds3 Pro, în rate începând de la 3 euro/lună;

·       Xiaomi Vacuum Cleaner G20, în rate începând de la 4,5 euro/lună. 

Black Friday aduce reduceri și pentru noul eSIM 100% digital Vodafone EASY. Clienții care vor achiziționa produsul de la Vodafone între 3 și 16 noiembrie beneficiază de 50% reducere timp de 12 luni pentru planurile Boost și Top, folosind codul BLACKFRIDAY în aplicația ce poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Cei care cumpără un abonament mobil de la Vodafone în această perioadă au inclusă opțiunea HBO Max Standard timp de 3 luni, care oferă acces la serviciul HBO Max, fără reclame. Iar pentru abonamentele Disney+ pentru un an, clienții primesc primele 3 luni cadou.

Abonații de servicii mobile pot beneficia de un preț promoțional de 20,5 euro pentru pachetul de servicii fixe împreună cu un televizor LG.

Pentru clienții business Vodafone, oferta de Black Friday include reduceri și plata în până la 36 de rate pentru pachetele cu smartphone și serviciul Lookout pentru securitatea datelor pe dispozitivul mobil, pentru a fi pregătiți oricând împotriva amenințărilor cibernetice. Cei care doresc să își aducă afacerea în rețeaua Vodafone beneficiază și de zero avans pentru achiziția unor astfel de pachete.

Pentru abonamentele Evolve pentru companii, cu beneficii nelimitate național, dar și în roaming în Marea Britanie și Moldova, oferta de anul acesta include o reducere de 50% în primele 6 luni de contract, atât la portare, cât și pentru achiziția de numere noi. 

Pentru orice telefon cumpărat, atât clienții persoane fizice, precum și companii, primesc asigurare de ecran cadou timp de 3 luni.

Abonații Telekom sunt așteptați pe vodafone.ro/impreuna/oferta sau în magazinele Telekom și Vodafone, pentru a descoperi reducerile de Black Friday de până la 70% la tehnologie, disponibile împreună cu oferta lor Vodafone, personalizată în funcție de beneficiile pe care le au în prezent.

Mai multe detalii despre ofertele Vodafone de Black Friday sunt disponibile pe www.vodafone.ro, în aplicația My Vodafone și în magazinele fizice Vodafone.

Tehnologie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
digi24.ro
image
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri ultra-norocoase”. L-a propus pe Olaru în locul lui Shaqiri! Exclusiv
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
De ce vin muncitorii din America Latină să lucreze în România: „Pot ieşi noaptea pe stradă, nu se împuşcă nimeni”
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Cum va crește pensia medie în România, când va ajunge la 7.400 de lei pentru majoritatea românilor
playtech.ro
image
Louis Munteanu l-a sunat direct pe Gigi Becali să-i mărească salariul dacă vine la FCSB! Giovanni știe condiția ca patronul să accepte. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Burse mai mari pentru studenții înscriși în anul universitar 2025-2026. Cine va primi 3.700 de lei
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate