search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Asfaltul din paie de grâu sau mucuri de țigară: drumuri sustenabile, rezistente la crăpături și eco-friendly

0
0
Publicat:

La prima vedere, o șosea pare o construcție banală, realizată din asfalt și alte materiale derivate din petrol. Dar tehnologia modernă arată că drumurile viitorului pot fi mult mai inteligente și prietenoase cu mediul. De la asfalt care își poate repara singur crăpăturile, până la integrarea de tehnologii care permit încărcarea vehiculelor electrice în mers, proiectele recente conturează un viitor în care drumurile vor fi foarte diferite de cele pe care le cunoaștem azi.

Imagine cu turnarea unui bioasfalt Foto Agro&Chemistry
Bioasfaltul promite să schimbe viitorul drumurilor: rezistență la crăpături și durabilitate Agro&Ch

Un exemplu concret vine de la Universitatea din Huelva, în Spania, unde cercetătorii lucrează la drumuri mai rezistente, fabricate din materiale sustenabile și mai ieftine, precum paiele de grâu. Într-un articol științific publicat în Carbohydrate Polymers, ei explică modul în care litiul și petrolul pot fi înlocuite cu celuloza în producția de grăsimi industriale și asfalt.

Mai surprinzător, un alt grup de cercetători din Spania testează asfalt fabricat din... mucuri de țigară. Studiile realizate la Universitatea din Granada arată că aceste deșeuri pot fi transformate într-un aditiv valoros pentru drumuri: fibrele de celuloză și plastic din mucuri acționează ca o armătură naturală, sporind rezistența asfaltului la fisuri și crăpături. În plus, procesul reduce temperatura de fabricație și emisiile de poluanți, făcând acest asfalt nu doar durabil, ci și mai prietenos cu mediul.

Astfel, paiele de grâu sau mucurile de țigară nu mai sunt simple resturi, ci materiale care ar putea schimba pentru totdeauna modul în care construim drumurile.

Bioasfalt GreenAsphalt: Drumuri sustenabile și rezistente cu materiale eco-friendly

„Peste 90% dintre modificatorii de asfalt folosiți în prezent provin din surse fosile. Noi am reușit să folosim un modificator regenerabil și biodegradabil”, spune José Enrique Martín Alfonso, profesor și cercetător la Universitatea din Huelva.

Construcția drumurilor și utilizarea lor generează poluare, atât din frecarea roților, cât și din procesul de fabricație. Proiectul GreenAsphalt își propune să reducă acest impact, construind drumuri eco-eficiente, mai prietenoase cu mediul și durabile.

În 2023, primul tronson de drum cu bioasfalt Green Asphalt a fost pus în funcțiune. Acesta a fost fabricat la o temperatură maximă de 150 de grade Celsius și este compus dintr-un amestec de agregate virgine, bioligant, material frezat și pudră de cauciuc.

Drumurile viitorului nu mai sunt doar simple căi de transport – ele pot deveni mai sigure, mai durabile și mai sustenabile.

Modificarea celulozei pentru asfalt sustenabil și rezistent

Tradițional, asfaltul se obținea din depozite naturale, însă aproape tot asfaltul folosit astăzi este artificial, derivat din petrol. Cunoscut și sub denumirea de bitum sau „chapopote”, acesta este un material vâscos, lipicios, de culoare neagră sau brun-închis. În amestecurile asfaltice, asfaltul acționează ca agent de legare și se regăsește aproape integral în petrolul brut.

Citește și: Secretele uimitoare ale betonului roman de acum 2.000 de ani. Descoperirile din Pompei întrec tehnologia modernă

Ca alternativă, cercetătorii spanioli propun un material mult mai accesibil: grâul. Cheia proiectului constă într-o reacție chimică numită silicare, care modifică structura celulozei, făcând-o rezistentă la apă și compatibilă cu uleiurile și bitumul. „Pasta de celuloză este foarte puțin compatibilă cu uleiul și bitumul, așa că, pentru prima dată, am modificat-o cu siliciu, care are o compatibilitate mult mai mare”, explică José Enrique Martín.

Procesul începe prin transformarea paielor de grâu în pastă de celuloză – același material folosit la fabricarea hârtiei. După purificare și modificare cu siliciu, cercetătorii obțin un aditiv cu proprietăți gelifiante și structurante, care se poate integra stabil în lubrifianți sau asfalt.

Grăsimi industriale fără litiu pentru bioasfalt durabil

Majoritatea grăsimilor industriale se produc cu litiu – un metal rar și foarte căutat pentru fabricarea bateriilor. Litiul este un element costisitor, atât din punct de vedere economic, cât și ecologic. „Litiul era un element căruia nu i se acorda prea multă atenție, dar acum este esențial pentru baterii. Din acest motiv, a căpătat o importanță deosebită, iar prețul său a crescut”, explică José Enrique Martín.

Pasta de grâu este propusă ca înlocuitor, reducând costurile de producție ale asfaltului și grăsimilor industriale. Grăsimea obținută cu acest aditiv rezistă mai bine la uzură decât amestecurile pe bază de litiu. În același timp, asfaltul devine mai elastic și mai tolerant la căldură, deformându-se mai puțin chiar și sub trafic intens.

Testarea bioasfaltului și viitorul drumurilor sustenabile

Pentru a demonstra eficiența noului material, cercetătorii au realizat teste de laborator, care au inclus analize termice, încercări de frecare și microscopie. Următorul pas este testarea lui în condiții reale, pe utilaje, vehicule și segmente de drum.

Totuși, José Enrique Martín avertizează că sunt necesare cercetări suplimentare privind utilizarea și compoziția materialului: „Ne-am concentrat pe compatibilitatea chimică, dar acum lucrăm la modificarea dimensiunii și formei pastei de celuloză pentru a îmbunătăți modul în care interacționează cu uleiul și bitumul”.

De la paiele de grâu la mucurile de țigară: materiale reciclate pentru asfalt eco

Acest domeniu de cercetare atrage tot mai mult interes. În Spania, un alt grup de cercetători a prezentat recent un tip de asfalt care promite să schimbe modul în care sunt construite drumurile – mai rezistent, mai sustenabil și, surprinzător, fabricat din mucuri de țigară.

Citește și: Capcanele de pe Autostrada 1 București-Pitești. Prima bandă, plină de cratere. CNAIR știe vinovații

Studiul, publicat în revista științifică ScienceDirect, arată cum aceste deșeuri pot fi reutilizate ca aditiv în construcția de drumuri. Rezultatele de laborator arată că mucurilor sporesc rezistența asfaltului la fisuri și crăpături.

Cercetarea a fost realizată în cadrul Laboratorului de Inginerie a Construcțiilor al Universității din Granada, condus de Carmen Rubio Gámez și Fernando Moreno Navarro. Ei au testat asfalt produs în proporție de 40% din material reciclat provenit de la drumuri deteriorate și din granule de țigări electronice. Potrivit cercetătorilor, în timpul procesului de fabricație, contactul cu bitumul fierbinte topește ceara din granule și eliberează fibrele de celuloză și plastic reciclat din mucuri. Aceste fibre acționează ca un material de armare în matricea asfaltică, sporindu-i rezistența la fisurare și crăpare. În plus, ele rețin o parte din liant, ceea ce permite creșterea conținutului acestuia și face asfaltul mai ductil și mai flexibil. Prezența cerurilor are și un alt avantaj: modifică vâscozitatea bitumului și permite scăderea temperaturii de producție a amestecului. Astfel, se reduc atât consumul de energie, cât și emisiile poluante.

Asfaltul din paie de grâu sau mucuri de țigară nu este doar o soluție inovatoare, ci și o alternativă sustenabilă care promite drumuri mai rezistente, mai ieftine și mai prietenoase cu mediul, deschizând drumul către viitorul infrastructurii eco-friendly.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
gandul.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
mediafax.ro
image
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de conducere la ANRE
fanatik.ro
image
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții pentru Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
libertatea.ro
image
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
observatornews.ro
image
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
playtech.ro
image
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
digisport.ro
image
'Certificatul de viață' - Actul pe care mii de pensionari trebuie să-l trimită până pe 30 septembrie / DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
ANAF nu iartă pe nimeni. Fiscul cere ajutorul oamenilor ca să facă rost de bani
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!