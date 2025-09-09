Apple lansează iPhone 17, cel mai subțire telefon din istoria companiei

Gigantul Apple promite fanilor săi un nou model de iPhone, mai subţire ca niciodată, în cadrul evenimentului anual de prezentare a produselor sale, anunţând, în plus, că intenţionează să lanseze seria 11 de Apple Watch și să actualizeze căștile AirPods.

Apple se pregătește să dezvăluie marți, 9 septembrie, în cadrul evenimentului anual de prezentare a produselor, un nou model de iPhone considerat cel mai subțire realizat vreodată de companie. Evenimentul, promovat sub sloganul „awe-dropping” („uimitor”), va fi găzduit la Steve Jobs Theater din campusul central din Cupertino.

Noua gamă iPhone 17 ar urma să includă versiunile standard, Pro și Pro Max, dar și o surpriză: modelul iPhone Air, descris de analiști drept cel mai ușor flagship Apple de până acum, inspirat de linia MacBook-urilor ultra-subțiri. Compania nu a confirmat oficial aceste detalii, dar nici nu a respins zvonurile, potrivit The Guardian.

Alături de noile telefoane, Apple va lansa și seria Apple Watch 11, precum și o versiune actualizată a căștilor AirPods. Se speculează că AirPods vor integra funcția de traducere live, aducând Apple în competiție directă cu Google, care a introdus această tehnologie pe Pixel Buds cu mai mulți ani în urmă. Totodată, compania ar putea anunța și datele de lansare pentru noile sisteme de operare iOS 26 și macOS Tahoe.

Cu toate acestea, prezentarea este însoțită și de provocări legate de costuri, deoarece tarifele comerciale impuse de administrația Trump riscă să afecteze lanțul global de producție, cu impact asupra prețurilor finale. Deși au existat temeri privind un iPhone care ar putea depăși pragul de 2.000 de dolari, CEO-ul Tim Cook a luat măsuri preventive, relocând parte din producție în India și accelerând livrările către SUA.

Un alt punct sensibil este legat de inteligența artificială, după ce pachetul „Apple Intelligence”, lansat în 2024, a primit reacții mixte, iar promisa revizuire a asistentului Siri nu s-a concretizat.

Tim Cook a declarat recent că Apple face „progrese semnificative” în această direcție și a sugerat că o nouă versiune Siri ar putea fi lansată anul viitor.

Potrivit Bloomberg, compania ar fi discutat cu Google pentru a integra modelele Gemini AI, ceea ce ar putea transforma fundamental experiența utilizatorilor.

Deși Wall Street consideră că Apple rămâne în urmă față de alți giganți din tehnologie, în special Google, lansarea din 9 septembrie ar putea fi momentul prin care compania își recâștigă poziția de inovator pe piața globală.