AMD Ryzen™ AI 400 Series redefinește laptopurile ASUS Copilot+ PC

Laptopurile ASUS ProArt și Zenbook din noua generație aduc avantajele aplicațiilor AI exclusive ASUS prin integrarea procesoarelor avansate AMD Ryzen™ AI 400 Series, rezultând cel mai sofisticat ecosistem Copilot+ PC pentru creatori, profesioniști și nu doar pentru aceștia.

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306): conceput pentru provocări

Noul ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) este rezultatul colaborării dintre ASUS și GoPro, o alianță strategică care materializează aspirația comună de a împuternici creatorii de pretutindeni.

Estetica GoPro se reflectă în special în finisajul metalic negru și accesoriile asortate, acest laptop fiind special proiectat pentru mobilitate absolută. Construcția rezistentă a șasiului și configurația convertibilă, dotată cu o balamale ce permit rotația afișajului la 360 de grade, sunt pregătite să reziste oricărei călătorii.

Specificațiile tehnice ale ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) sunt calibrate pentru fluxuri creative exigente: procesorul AMD Ryzen™ AI Max+ 395 prevăzut cu NPU de 50 TOPS și performanță grafică de nivel profesional, completat de masiva cantitate de memorie LPDDR5X RAM de 128 GB ce rulează la frecvența de 8000 MHz. Arhitectura unificată garantează alocarea dinamică a resurselor între sarcini grafice intense și procese asistate de Inteligența Artificială.

ASUS ProArt GoPro stabilește standardul pentru creatori, integrând unelte performante pentru captare și post-producție. Cumpărătorii lui ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) primesc un avantaj exclusiv: un abonament GoPro Premium+ complet gratuit pentru un an de zile. Pachetul include sincronizare automată în cloud a materialelor GoPro, capacitate de stocare nelimitată pentru înregistrări, procesare automată a momentelor importante din clipuri, reduceri substanțiale de 50% pentru echipamente de pe site-ul GoPro, capabilități de streaming live și numeroase alte facilități.

O serie de alte produse ASUS oferă, de asemenea, acces gratuit la abonamente GoPro Premium+ cu valabilitate de 6 sau 3 luni. Pentru informații detaliate, consultă pagina dedicată parteneriatului ASUS GoPro.

ASUS Zenbook S16 (UM5606): inovație îmbunătățită cu Ceraluminum

Cel mai recent model ASUS Zenbook S16 (UM5606) reprezintă fuziunea dintre putere de calcul profesională cu un design premium, prezentând un șasiu complet metalic și capac fabricat din Ceraluminum, un material revoluționar dezvoltat de ASUS. Profilul ultra-subțire de 1,1 cm grosime ascunde un material cu 30% mai ușor, triplă rezistență la deteriorare mecanică, abraziuni și impact, permițând totodată o întreținere simplificată.

Capabilitățile de lucru sunt potențate de procesorul AMD Ryzen™ AI 9 465 cu NPU de 50 TOPS, care accelerează aplicațiile suitelor Microsoft 365 și Adobe, implementând funcționalitățile AI integrate într-un mod simplu de accesat într-un ecosistem software deja familiar.

Optând pentru ASUS Zenbook S16 (UM5606) performanța maximă este practic garantată, iar soluția termică de ultimă generație operează foarte silențios, facilitând un mediu de lucru liniștit unde focusul vine în mod natural.

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): când filozofia Zen întâlnește AI-ul

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) încarnează esența Zenbook - formă minimalistă ce ascunde performanță semnificativă prin utilizarea procesorului AMD Ryzen™ AI 7 445 cu capabilități AI avansate și funcționare la parametri maximi fără oprire datorită unei baterii care poate livra peste 25 de ore de funcționare departe de priză.

Profesioniștii în mișcare vor aprecia portabilitatea supremă a noului ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406). Cântărind doar 1,2 kg greutate și cu un profil de 14,9 mm, noul portabil integrează fără efort un set complet de porturi I/O, un sistem audio hi-fi cu difuzoare super-liniare și un ecran senzațional ASUS OLED de 14 inch ce poate reproduce culorile cu acuratețe cinematografică.

Rezistență certificată pentru orice scenariu

Indiferent de modelul pentru care vei opta, investiția ta este protejată de cel mai riguros test de rezistență pentru laptopuri - standardul militar MIL-STD 810H implementat de forțele armate americane. Suita de testare include 12 metodologii și 26 de protocoale distincte, certificând robustețea și rezistența la șocuri fizice, vibrații susținute, variații termice extreme, altitudine ridicată, expunere UV, umiditate și medii ostile pline de particule fine de praf sau nisip.

Pentru o asigurare suplimentară ai la dispoziție ASUS Perfect Warranty care extinde protecția și în cazul accidentelor nedorite pentru echipamentele tale ASUS, lucru pe care îl face fără costuri suplimentare. Cerințele sunt simple: te înregistrezi ca membru ASUS în mod gratuit și înregistrezi noul produs în interval de 90 zile din momentul achiziției. Acoperirea garanției intră automat în vigoare pentru a te proteja de impact accidental, coliziuni, expunere la fluide, suprasarcină electrică sau spargere involuntară a ecranului.