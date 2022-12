Aeno Premium Eco Smart Heater, calorifer inteligent și ergonomic [TECH REVIEW]

A venit iarna și odată cu ea timpul să vă povestesc despre Aeno Premium Eco Smart Heater, un calorifer inteligent, primul dispozitiv de acest gen pe care-l testez.

Când mi s-a propus să testez acest calorifer smart, inițial am avut îndoieli. Mi-a trecut prin cap foarte repede că nu mă pricep, că e prea mare și probabil incomod și până la urmă cât de inteligent poate să fie un calorifer smart?

Cred că sunt întrebări pe care și le pune orice om când aude prima dată de un calorifer smart.

Începutul n-a fost promițător, curierul care ”l-a adus”, m-a rugat să cobor să-l iau de la mașină, pentru că pachetul e greu. Mă și gândeam, să vezi cum cari tu acum 30-50 kg de la mașină până în casă!

M-am dus și l-am luat, era ușor, am fost chiar surprins. Bine, nu are 1 kg, dar eu l-am luat ca pe o jucărie, nu era greu pe cât mă așteptasem. Mult mai târziu am citit în specificații că are 8.9 kg. Era irelevant atât timp cât puteam merge cu el sub braț, fiind într-o cutie lungă și nu foarte groasă.

Vezi în clipul următor unboxing-ul caloriferului smart AENO.

Surpriza mare a fost când am deschis cutia. Nu semăna cu nimic din ce știam eu despre calorifere. Era o placă mare și subțire de sticlă neagră, căreia i-am atașat picioarele fără nici o unealtă. Am consultat schema, știam cum trebuie să le montrez, dar inițial le-am pus invers, cu ”partea de sprijin” în interior. Nu a avut probleme de stabilitate, dar ulterior le-am montat corect.

De pe schemă am aflat că se poate monta și pe perete, orizontal sau vertical. Are în cutie 2 suporturi de montare cu tot cu holșuruburi și dibluri.

Eu l-am plimbat prin casă pe unde stăteam, nu i-am stabilit un loc bine determinat. Cum caloriferele mele sunt călduțe, atunci când am răcit Aeno Premium Eco Smart Heater m-a încălzit și scăpat de frisoane.

Specificații Aeno Premium Eco Smart Heater (AGH0002S):

- panou de încălzire cu infraroșu;

- dimensiuni 1000×11×365 mm;

- tensiune de alimentare 230V;

- Wi-Fi (2.4 GHz);

- putere nominală: 700.0 W+ (≤2 W în standby);

- încălzește o suprafață de până la 30 m2;

- senzor de temperatură și de înclinare.

Caloriferul inteligent se controlează prin aplicația AENO disponibilă în Google Play, App Store și pe smartphone-urile Huawei. Parcursul în aplicație este simplu:

- creezi un cont (setezi user și parolă);

- aplicația îți cere acces la GPS și Bluetooth;

- apoi caută automat dispozitivul (există și opțiune de căutare manuală);

- adaugi caloriferul în aplicație și selectezi rețeaua wireless la care vrei să-l conectezi;

- imediat după adăugarea în aplicație mi-a cerut actualizare de firmware și am făcut-o;

- apoi pornești caloriferul și setezi temperatura pe care vrei s-o obții în cameră, ca la Aerul Condiționat, ca exemplu să zicem că ai 23 în cameră și vrei 26;

- sunt două moduri de încălzire ale caloriferului, Constantă și Inteligentă; inițial l-am pus pe prima, apoi l-am mutat pe inteligent și așa a rămas până la finalul testelor;

- are timer (cât să stea aprins), programare (când să pornească și când să se oprească) și poate fi controlat prin asistenții inteligenți Amazon Alexa, Google Assistant și Siri;

- poți vedea din aplicație cât stă aprins ca timp (minute/ore) și ce consum are în perioada respectivă.

Caloriferul este mai subțire decât degetul, când ledul e albastru e oprit, iar când e verde e pornit. Ledul se găsește pe unitatea de control aflată pe partea din spate a caloriferului.

În utilizare am observat că se încălzește mai puternic partea frontală decât spatele și că e complet silențios. O altă observație a fost că muchiile nu sunt niciodata prea fierbinți, așa că dacă îl atingi din greșeală nu te arzi.

După cum scrie pe cutie, Aeno Premium Eco Smart Heater e un produs european, fabricat în Polonia. La momentul publicării acestui review prețul său în magazinele online românești variază între 1200 lei și 1500 lei.