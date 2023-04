Acer lansează desktop-ul Predator Orion X și noi monitoare curbate de gaming

Acer a anunțat desktop-ul compact pentru gaming, Predator Orion X, în cadrul evenimentului next@acer. PC-ul compact este echipat cu un procesor până la Intel Core i9-13900KS din a 13-a generație și GPU până la NVIDIA GeForce RTX 4090 răcit cu lichid.

Designul inspirat de o capsulă spațială a fost realizat cu mai multe "zone" pentru a găzdui CPU, GPU, sistemul de răcire cu aer și lichid. PC-ul de gaming upgradabil este prevăzut, de asemenea, cu un capac frontal magnetic detașabil și panouri laterale metalice pentru a proteja componentele interne vitale, precum și cu un suport pentru căști, asemănător unui braț mecanic, în partea superioară.

Acer a anunțat, de asemenea, noi modele din gama sa de ecrane curbate cu monitoarele de gaming Nitro XZ452CU V și Predator X34 V. Cu un spațiu de vizualizare de aproape 45 de inci, monitorul Nitro X2452CU V cu suport DQHD AMD FreeSync Premium Pro și o rată de refresh rapidă de 165 Hz permit o experiență de vizualizare fără întreruperi atunci când jucați jocuri sau faceți multitasking. Panoul OLED UWQHD al Predator X34 V, gama de culori DCI-P3 99% și VESA DisplayHDR True Black 400 permite jucătorilor să experimenteze imagini de calitate.

Predator Orion X

Predator Orion X este echipat cu procesorul Intel i9-13900KS din a 13-a generație care dispune de 24 de nuclee, 32 fire de execuție, 150W TDP cu cea mai recentă arhitectură hibridă și poate atinge 6 Ghz. Folosindu-se de arhitectura NVIDIA Ada Lovelace, micul PC de gaming găzduiește un procesor grafic până la NVIDIA GeForce RTX 4090 răcit cu lichid, care vine cu 24 GB de memorie G6X. Pentru a integra un GPU GeForce RTX 4090 de această anvergură, a fost adăugat un modul de răcire cu lichid special la ventilatoarele standard ale radiatorului.

Șasiul Predator Orion X cântărește doar 9 kg și dispune de o configurație modificată cu trei "zone" speciale, pentru a permite o mai mare libertate de personalizare și o performanță mai ridicată. Zona 1 este special desemnată pentru o mai mare accesibilitate la CPU, PSU și SSD, în timp ce zona 2 păstrează sloturile VGA și cele două sloturi pentru HDD SATA de 2,5 inchi la îndemână. Zona 3 ajută la răcirea componentelor interne puternice, deoarece adăpostește Air Boost și un cooler cu lichid de 240 mm pentru CPU, amplasate în apropierea Zonei 1.

Zonele vitale sunt protejate de panouri laterale metalice, care pot fi îndepărtate cu ajutorul unui sistem de prindere și este prevăzut cu un braț rotativ de tip robotic în partea superioară, ca suport pentru căști.

Predator Orion X vine cu până la 32 GB DDR5-5600, două SSD M.2 2400 (până la 1 TB fiecare) și un compartiment pentru SSD NVMe M.2 NVMe pentru capacitate suplimentară. Platforma de jocuri DIY oferă conectivitate rapidă și fără întreruperi cu Intel Killer E3100G și Intel Killer Wi-Fi 6E AX211 și un număr mare de porturi:

- 2 x USB3.2 Gen1 (unul Type-C și unul Type-A);

- 1 x microfon și o mufă combo în partea frontală;

- 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

- 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A;

- 2 x USB

- 1x RJ45.

Predator Orion X vine cu aplicația PredatorSense 4.0 care permite jucătorilor să monitorizeze sistemul pentru overclocking și să personalizeze preferințele de iluminare RGB folosind o interfață personalizată, intuitivă.

Monitor Nitro XZ452CU V

Cu un ecran de 44,5 inchi și o curbură de 1500R, gamerii ocazionali și profesioniști au parte de o experiență de vizionare diferită de oricare alta cu monitorul de gaming Nitro XZ452CU V. Raportul de aspect ultrawide 32:9 (5120x1440) le permite să facă mai multe deodată, la viteza de refresh de 165 Hz și cu AMD FreeSync Premium Pro.

Culorile și detaliile imaginilor sunt redate splendid cu suport pentru 90% DCI-P3 și VESA DisplayHDR 400. Monitorul este echipat cu tehnologiile BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-dimming și ComfyView și vine cu certificare Eyesafe 2.0, în timp ce Ergostand-ul Acer le permite utilizatorilor să ajusteze poziționarea. Noul monitor vine cu un port USB Type-C 3 în 1 pentru afișare, transfer de date și încărcarea dispozitivului. RJ45 permite o conexiune sigură, prin cablu, iar USB-B funcționează ca un comutator KVM încorporat.

Monitor Predator X34 V

Monitorul Predator X34 V este un dispozitiv care poate face față cerințelor zilnice ale jucătorilor profesioniști. Noul model prezintă o rezoluție OLED UWQHD (3440x1440), VESA DisplayHDR TrueBlack 400 și gama de culori DCI-P3 99%. Dispune de o curbură de 1800R și un raport de aspect 21:9.

Monitorul de gaming de 34 de inchi are o rată de refresh de 175 Hz și un timp de răspuns de 0,1 ms (G to G), pentru a asigura sesiuni fluide, neîntrerupte și no ghosting. Împreună cu AMD FreeSync Premium și VRR (Variable Refresh Rate), jucătorii au parte de experiențe plăcute chiar și atunci când joacă jocuri cu imagini în mare viteză. Dispune de o suită de tehnologii care ajută la menținerea siguranței ochilor și permite utilizatorilor să se simtă confortabil în timpul sesiunilor de joc prelungite, inclusiv BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-dimming, ComfyView și certificare Eyesafe 2.0.

Prețuri și disponibilitate

Predator Orion X (POX-650) va fi disponibil în EMEA din luna septembrie, la prețuri începând de la 2.499 euro.

Nitro X2452CU va fi disponibil în EMEA în trimestrul 4 din 2023, începând de la 1.099 euro.

Predator X34 V va fi disponibil în EMEA în trimestrul 4 din 2023, începând de la 1.299 euro.