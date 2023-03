Acer Connect Enduro M3 5G, router wireless mobil pentru drumeții [TECH REVIEW]

Acer Connect Enduro M3 este un router wireless mobil 5G, care oferă internet dual band, 2,4 și 5GHz și judecând după aspect, un dispozitiv de drumeție sau outdoor cu rezistență la intemperii.

Mai exact, Acer Connect Enduro M3 are certificat de rezistență MIL-STD-810H și protecție IP54 împotriva prafului și apei.

Cutia conține router-ul, un cablu USB-A la USB-C, o cheiță SIM, manual de utilizare și o bandă de agățare la rucsac sau de crăcile copacilor, cum l-am pus eu. Vezi în clipul următor continutul pachetului si prima pornire.

Dispozitivul are dimensiunile 138 x 83 x 17.1mm și o greutate de 245 de grame. Ecranul LCD de tip touchscreen are diagonala de 2.5 inch și se vede ok în soare.

Pe parte hardware, Enduro M3 are un procesor Octa-Core, 3GB de memorie RAM și 8GB de stocare eMMc.

Pe partea dreaptă jos ai spațiul de SIM, la mijloc butonul RESET și sus cel de Pornit / Oprit.

Există două moduri simple pentru a folosi router-ul mobil Acer:

- folosind tehnologia vSIM și SignalScan în Statele Unite ale Americii;

- sau punând o cartelă nano-SIM 5G în el, așa cum l-am testat eu.

Funcționează pe principiul unui hotspot mobil, adică preia semnalul de la cartela SIM și îl transformă în wireless și poți conecta mai multe dispozitive la Enduro M3. Tehnologia wireless folosită este Wi-Fi6 2x2 MIMO.

Să ne uităm prin meniul și setările dispozitivului.

De ce e util, adică de ce nu ți-ai folosi propriul smartphone pe post de hotspot?

Să zicem că pleci cu familia în vacanță în străinătate, în loc să le activezi tuturor roaming-ul, folosești o singură cartelă. Dacă folosești propriul smartphone pe post de hotspot în câteva ore bateria se va consuma.

Așa că pui cartela în Acer Connect Enduro M3, care are o baterie de 6500 mAh, și stați toți conectați la wireless, nu te mai temi că ți s-ar putea închide smartphone-ul.

Pentru semnal 5G, cel puțin în România, dar și în străinătate nu se potrivește rețeaua cu drumețiile în natură. De cele mai multe ori semnalul este disponibil doar în orașele mari. În absența 5G ar trebui să fie suficientă conectivitatea 4G.

În zona din București în care stau eu este 5G și în casă și pe stradă, semnal ok. Am făcut primul test pe mobil în casă și pentru celelalte am ieșit afară. L-am testat pe smartphone și pe laptop. Cum spuneam la început, este dual band, funcționează pe 2,4 GHz și 5GHz și apar două rețele la conectare.

M-am conectat de fiecare dată pe 5GHz, pentru a obține viteza maximă disponibilă.

Iată testele realizate cu SpeedTest pe mobil în interior/ afară și pe laptop (Single/ Multi).

Pe toată perioada testelor, conexiunea mobilă a lui Acer Connect Enduro M3 a fost 5G, cu 3 sau 4 liniuțe de semnal.

La momentul publicării acestui review Acer Connect Enduro M3 5G este disponibil în România la prețuri începând de la 1.600 lei.