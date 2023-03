Acer Aspire Vero, un laptop al timpului său [TECH REVIEW]

Suntem într-un moment critic al existenție noastre ca specie, în care nu mai putem ignora problemele de mediu, sustenabilitatea, iar reciclarea, o practică veche, capătă forme noi și surprinzătoare. Acer Aspire Vero este parte a acestei schimbări și de aceea l-am numit un laptop al timpului său.

Prin urmare Vero nu este doar un produs electronic ci și o schimbare în modul în care îmbinăm utilul cu necesitatea. Vero are un design simplu, clasic, laptopul este fabricat din plastic reciclat post-consum (PCR), cu scopul de a ajuta la reducerea deșeurilor pe plan global.

Pornind de la ambalaj, care conține 90% hârtie reciclată, îți dai seama imediat seama că produsul este eco datorită graficii în relief din cutie, reprezentând un glob pământesc și două frunze. Apoi e carcasa nevopsită a laptopului în sine, sincer, n-am văzut așa ceva până acum. Tastele R și E sunt întoarse pentru a evidenția REduce, REciclează, REutilizează.

Modelul primit la test este în culoarea Cobblestone Grey, gri pietruit în română. Materialul carcasei e ușor abraziv, cât să nu-ți alunce din mână. Din punct de vedere al construcției laptopul are un aspect obișnuit pentru laptopurile Acer. Poate doar inscripțiile gravate cu laser de pe carcasă îl diferențiază și piciorușele galbene de pe spate. Vero are dimensiunile 363.4mm x 238.5mm x 17.9mm și o greutate de 1.8 kg.

Vezi in clipul următor unboxing-ul lui Vero, detalii și prima pornire.

Am vorbit la început despre sustenabilitate și sunt convins că, deși e un termen des folosit, nu sunt mulți oameni care știu ce înseamnă, poate îi intuiesc înțelesul, dar nu-i cunosc complexitatea.

Ce este sustenabilitatea

Sustenabilitatea reprezintă capacitatea noastră de a satisface nevoile prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. În acest sens, sustenabilitatea se concentrează pe echilibrul dintre mediul înconjurator, economie și societate, pentru a asigura un viitor durabil pentru planetă și oameni.

Acer Aspire Vero este o serie de notebook-uri fabricate cu un șasiu din plastic reciclat în proporție de 30%, fapt ce duce la o reducere a emisiilor de CO2 cu 21% în timpul producției. Lipsa vopselei pe carcasă înseamnă lipsa compușilor organici volatili care pot avea efecte negative asupra sănătății. Punctele colorate cu o textură specială de pe suprafața textilă creează un aspect vizual interesant fără utilizarea de substanțe chimice.

Șuruburile standardizate facilitează demontarea - simplificând reparațiile, modernizările și reciclarea ulterioară. Ambalajul prietenos cu mediul folosește cerneală de soia și este fabricat din 90% pastă de hârtie reciclată - fără saci de plastic.

Specificațiile modelului testat, Vero AV15-52

Din punct de vedere hardware- software, Aspire Vero are un procesor Alder Lake Intel Core din a 12-a generație i3-1215U, 12GB RAM LPDDR4X SO-DIMM, GPU Intel UHD Graphics, stocare SSD de 256GB și Windows 11 Home.

Conectivitate wireless Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.1.

Pe parte de porturi are:

- rețea (LAN);

- HDMI 2.1;

- 2X USB-A 3.2 Gen1;

- 1X USB-A 2.0;

- 1X USB-C Thunderbolt 4;

- jack de 3.5mm.

Plus încărcare și ”mufă” pentru siguranță Kesington-Lock.

Tot aici în zona de specificații poate merită pomenită și aplicația VeroSense, care aduce funcții de economisire a energiei pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Aplicația pune la dispoziție utilizatorilor patru moduri de consum: Performanță, Echilibrat, ECO și ECO+.

Ecranul este unul tip IPS Non-glare are diagonala de 15.6 inci, rezoluție FullHD ( 1920 x 1080) și oferă o imagine clară și luminoasă. Tastatura iluminată este un completă, cu taste numerice pe dreapta, iar tastele sunt la rândul lor în proporție de 50% din plastic reciclabil. Cursa de de 1,3 mm de deplasare a tastelor este una medie. Touch-pad-ul e mare, poziționat central și folosește la rândul său sticlă reciclată din mare/ ocean glass. În partea stângă sus are un senzor de amprentă compatibil cu Windows Hello, pentru autentificare biometrică.

Deși procesorul este unul din gama entry, experiența de utilizare este foarte bună, rapidă. Vero se mișcă fără întârziere în deschiderea aplicațiilor și rezolvarea sarcinilor de birou.

Iată și câteva teste sintetice, care nu spun toată povestea dar fixează cadrul.

1. PCMark 10.

2. 3DMark CPU Profile

3. CrystalDiskMark, test de viteză a stocării.

Citește și: Acer lanseaza noul Chromebook Vero pentru segmentul educațional

Bateria de 56Wh, din 3 celule, poate oferi potrivit Acer o autonomie de până la 10 ore. În testul meu (PCMark10 - Modern Office) cu setările implicite a ajuns la aproape 8 ore, rămânând la 20%. Încărcătorul dedicat de 65W încarcă laptopul complet în circa o oră și 15 minute.

Cui se adresează Acer Aspire Vero

Utilizatorilor care vor un laptop cu un ecran mare pentru munca sau pentru divertisment, un dispozitiv în pas cu tendințele de sustenabilitate, care totodată face față nevoilor zilnice de calcul. Publicul țintă pentru acest laptop este preocupat de ecologie, folosește dispozitivul în familie, la școală sau la birou, pentru entertainment, studii sau muncă.

Noul Acer Aspire Vero (2022), oferă o performanță mai bună la nivel general față de modelul de anul trecut și rivalizează cu alte laptop-uri prietenoase cu mediul. Dacă sunteți în căutarea unei opțiuni mai ecologice decât media, care are performanțe bune la un preț de circa 500 de euro pentru modelul testat, Vero AV15-52 poate fi o variantă interesantă.