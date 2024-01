10 lucruri pe care poate nu știai că le poți face cu iPhone-ul tău

Smartphone-ul a devenit o extensie a fiecăruia, fiind un gadget nelipsit în fiecare zi. Printre cele mai populare modele se numără și iPhone, un smartphone care a revoluționat modul în care comunicăm, lucrăm și surprindem momente importante prin fotografii sau video.

Designul său elegant, interfața intuitivă și capacitățile sale extinse au făcut din el un element de bază în viața noastră de zi cu zi. Cu toate acestea, dincolo de aspect, există și numeroase caracteristici și funcționalități ascunse, care trec adesea neobservate. De la funcția de scanare la cea prin poți avea un buton în plus, există diferite caracteristici incluse pe un iPhone, inclusiv pe modelele mai noi, precum iPhone.

Copiază textul din imagini

Dacă ai un iPhone din seriile mai noi, beneficiezi de o funcție extrem de bună, numită Live Text. Pe scurt, iPhone-ul tău poate recunoaște textul în fotografii, imagini online sau chiar în videoclipuri. Asta înseamnă că, dacă faci sau descarci o poză cu cuvinte scrise în ea, poți să o copiezi și să o anexezi în alte aplicații doar ținând apăsat degetul pe textul dorit. Dar mai mult decât atât, puteți obține o copie live a unui text fără a face nici măcar o fotografie. Trebuie doar să îndreptați camera foto către un text și să apăsați butonul Live Text.

Transformă logo-ul în buton

Ai vrea mai multe butoane pe iPhone-ul tău? Dacă folosești un model lansat mai târziu de 2016 poți adăuga un nou buton cu o funcție numită "Back Tap".

Aceasta este ascunsă în setările de accesibilitate, dar odată activată, poți face din spatele telefonului un buton suplimentar, legând acțiuni precum deschiderea Control Center, dezactivarea telefonului sau activarea lanternei la o dublă sau triplă atingere.

Pentru a o activa, accesează Settings (Setări), apoi Accessibility (Accesibilitate), apoi Touch (Atingeți). Apasă Back Tap și îl poți configura așa cum îți dorești.

Scanează și semnează documente

Vrei să scanați și să semnezi rapid un document? Aplicația Notes permite să scanezi documente cu ajutorul aparatului foto al iPhone-ului tău. Deschide o notă nouă, atinge pictograma aparatului foto, selectează "Scanare documente", apoi fotografiază documentul. În plus, poți semna documentul direct pe telefon, utilizând funcția Markup.

Funcția de lupă ascunsă

Pentru momentele în care trebuie să mărești textul sau obiectele mici, există o funcție de mărire ascunsă. Accesează Setări > Accesibilitate > Lupă și activeaz-o ușor. Acum, făcând clic de trei ori pe butonul lateral (sau pe butonul de pornire, în funcție de model), poți folosi camera iPhone-ului ca pe o lupă.

Personalizează comenzile rapide de la tastatură

Economisește timp la tastare prin crearea de comenzi rapide de tastatură personalizate pentru frazele utilizate frecvent. Accesează Setări > General > Tastatură > Înlocuire text și atinge semnul plus pentru a adăuga scurtături. De exemplu, dacă tastezi "omw" s-ar putea extinde automat la "On my way!" (Pe drum!).

Limitează utilizarea aplicațiilor cu Screen Time

Te străduiești să limitezi timpul petrecut în fața ecranului pe diferite aplicații de social media? Folosește funcția Screen Time pentru a seta limite pentru anumite aplicații sau categorii. Accesează Settings > Screen Time (Setări > Timp de ecran), atingeți "App Limits" (Limite aplicații) și selectează aplicațiile sau categoriile pe care îți dorești să impui limite. Acest lucru poate fi extrem de util pentru a reduce dependența de telefon sau pentru a gestiona mai eficient timpul.

Scrie cu o singură mână

Dacă ai un model de iPhone Max, cu siguranță că este destul de incomod să tastezi cu o singură mână. Există însă o soluție: apăsând lung pe globul pământesc sau pe pictograma emoji de pe tastatură, poți alege o dispoziție a tastaturii pentru stângaci sau pentru dreptaci. Această ajustare deplasează tastele mai aproape de degetul mare, ceea ce face ca tastarea cu o singură mână să fie mai ușor de gestionat.

Personalizează centrul de control

Centrul de control este poarta de acces la diverse setări și funcții. Personalizează-l în funcție de nevoile tale accesând Settings > Control Center > Customize Controls (Setări > Centru de control > Personalizați controalele). Adăugă sau elimină comenzi rapide pentru funcțiile pe care le utilizezi frecvent, îmbunătățind accesibilitatea și ușurința de utilizare.

Comenzi rapide de urgență SOS

iPhone-ul este echipat cu o funcție SOS de urgență încorporată. Apăsarea de cinci ori a butonului lateral sau a butonului de pornire o activează rapid, apelând discret serviciile de urgență și notificând contactele de urgență prestabilite. Poți configura contactele de urgență în cadrul secțiunii Medical ID a aplicației Sănătate.

Copiază subiectele principale din fotografii în documente

Una dintre noile caracteristici interesante ale iOS pe modelele noi de iPhone este posibilitatea de a îndepărta subiecții din fundalurile fotografiilor și apoi de a-i adăuga în orice aplicație sub formă de decupaj. Cu tehnica potrivită, poți să tragi subiectul decupat și să-l adaugi rapid într-un alt document sau pe o imagine la care poți lucra în Photoshop, Pages sau alte programe speciale.

Trebuie doar să atingi și să ții apăsat pe subiect pentru a-l îndepărta din fundal, iar apoi să îl copiezi și să îl adaugi acolo unde ai nevoie.

În concluzie, capacitățile iPhone se extind mult dincolo de aspectul elegant, oferind o multitudine de funcții care răspund unor nevoi diverse. Explorarea acestor funcționalități mai puțin cunoscute nu numai că îmbunătățește experiența cu iPhone, dar îi și deblochează întregul potențial, transformându-l într-un instrument indispensabil în viața de zi cu zi.