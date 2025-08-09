search
Sâmbătă, 9 August 2025
Astronautul Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit la 97 de ani: „Houston, avem o problemă”

Publicat:

Astronautul american Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni lunare Apollo 13 a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunțat vineri, 8 august, NASA.

Jim Lovell/FOTO: X
Jim Lovell/FOTO: X

„NASA transmite condoleanţe familiei căpitanului Jim Lovell, ale cărui viaţă şi activitate au inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor”, a declarat agenţia spaţială într-un comunicat, salutând „caracterul şi curajul său de neclintit” care au permis Statelor Unite „să ajungă pe Lună”, scrie Agerpres.

Lovell era deja bine cunoscut printre astronauții NASA — având la activ zboruri spațiale în cadrul misiunilor Gemini 7, Gemini 12 și Apollo 8 — înainte de a fi selectat pentru a comanda misiunea Apollo 13, care ar fi marcat a treia aterizare cu succes a NASA pe Lună, scrie CNN.

Dar în timpul misiunii nefericite — care i-a avut la bord pe Lovell, precum și pe astronauții John Swigert Jr. și Fred Haise Jr. — un rezervor de oxigen situat pe modulul de serviciu al echipajului a explodat când se aflau la aproximativ 322.000 de kilometri distanță de Pământ.

Lovell a transmis vestea către centrul de control al misiunii, spunând: „Houston, avem o problemă”.

Având în vedere că avaria le-a distrus sursa de energie și alte echipamente de supraviețuire, echipajul Apollo 13 a fost nevoit să abandoneze brusc călătoria către suprafața lunară și să folosească mai multe aprinderi ale motorului pentru a se îndrepta către partea îndepărtată a Lunii și a se orienta către Pământ.

Cei trei membri ai echipajului au efectuat o aterizare riscantă în Oceanul Pacific de Sud la aproximativ trei zile după explozia rezervorului, marcând încheierea a ceea ce a devenit cunoscut drept „eșecul de succes” al misiunilor Apollo.

Lovell a făcut parte din a doua promoție de astronauți ai NASA, selectată în septembrie 1962 și poreclită „New Nine” (Noii Nouă). El a devenit primul astronaut care a efectuat patru zboruri spațiale, totalizând peste 715 ore în spațiu.

Jim Lovell, primul om care a văzut Luna de aproape pentru a doua oară

Alăturându-se echipajului Apollo 13 după ce a servit mai întâi pe Apollo 8, care a înconjurat intenționat Luna, dar nu a aterizat pe suprafața ei, Lovell a devenit primul om care a văzut Luna de aproape pentru a doua oară.

Anders, Borman și Lovell au fost recunoscuți de revista Time ca „Oamenii anului” în 1968 pentru munca lor la Apollo 8. Misiunea a inspirat uimire și entuziasm în jurul zborurilor spațiale mult dincolo de sălile NASA.

Zburam spre Lună pentru prima dată”, a declarat Lovell pentru CNN în 2008.

„Vedeam pentru prima dată partea îndepărtată a Lunii. Ne învârteam în jurul ei și vedeam Pământul așa cum este în realitate – o planetă mică și fragilă, cu o stea destul de obișnuită, soarele nostru.”

Astronautul pensionat al NASA Buzz Aldrin, care a devenit a doua persoană care a pășit pe Lună în 1969, i-a adus un omagiu lui Lovell vineri într-o postare pe platforma de socializare X.

„Îl plâng pe unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Jim Lovell. Moștenirea sa extraordinară este consolidată de numeroase misiuni spațiale: Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 și Apollo 13”, a scris Aldrin în postare.

„Respectul nostru reciproc nu avea limite. Misiunea Gemini XII pe care am zburat-o împreună a deschis calea pentru misiunile Apollo. Condoleanțe sincere familiei lui Jim. Adio, Jim. Îți vom duce dorul, prietene. Drum bun!”

După Apollo 13, Lovell a primit Medalia Prezidențială a Libertății în aprilie 1970 și a ocupat funcția de director adjunct al Centrului Spațial Johnson din Houston între 1971 și 1973.

S-a retras din Marină și din NASA în martie 1973, iar mai târziu a fost introdus în US Astronauts Hall of Fame în martie 1993 și a primit Medalia de Onoare Spațială a Congresului din partea președintelui Bill Clinton în 1995.

Lovell s-a aflat în centrul unei dezbateri privind proprietatea asupra artefactelor în noiembrie 2011, când o listă de verificare Apollo 13 pe care o folosise pentru calcule a fost vândută la licitație pentru 388.375 de dolari, ceea ce a determinat NASA să se întrebe dacă avea dreptul să o vândă.

Administratorul NASA de atunci, Charles Bolden, s-a întâlnit cu Lovell și alți astronauți pentru a rezolva problema, dar nu s-a ajuns la niciun acord.

Președintele Barack Obama a semnat în septembrie 2012 un proiect de lege care le-a acordat astronauților din programele Mercury, Gemini și Apollo drepturi depline de proprietate asupra artefactelor colectate în timpul misiunilor lor.

