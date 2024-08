Un rezervor subteran de apă de pe Marte ar putea acoperi o mare parte din suprafața planetei. „Ar trebui, în principiu, să poată susține viața”

Datele furnizate de o misiune NASA indică existența unui imens rezervor subteran de apă sub suprafața planetei Marte. Descoperirea sugerează un nou loc de căutare a vieții pe planeta roșie.

O echipă de cercetători estimează că ar putea exista suficientă apă, prinsă în mici fisuri și pori de rocă în mijlocul scoarței marțiene, pentru a acoperi întreaga suprafață a planetei Marte până la o adâncime de 1,6 kilometri (1,6 mile), potrivit CNN.

Oamenii de știință se bazează pe datele provenite de la modulul de aterizare InSight al NASA, care a folosit un seismometru pentru a studia interiorul planetei Marte din 2018 până în 2022.

Studiul publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences arată că viitorii astronauți care vor explora planeta Marte se vor confrunta cu o serie întreagă de provocări dacă vor încerca să acceseze apa, deoarece aceasta se află la o adâncime cuprinsă între 11,5 și 20 de kilometri.

Descoperirea oferă noi detalii despre istoria geologică a planetei Marte și sugerează un nou loc de căutare a vieții pe planeta roșie, dacă apa ar putea fi accesată vreodată.

„Înțelegerea ciclului apei marțiene este esențială pentru înțelegerea evoluției climei, a suprafeței și a interiorului. Un punct de plecare util este să identificăm unde se află apa și câtă este acolo”, spune autorul principal al studiului, Vashan Wright, profesor asistent și geofizician la Scripps Institution of Oceanography din cadrul Universității California - SUA.

În căutarea apei „pierdute” pe Marte

Pe baza dovezilor privind existența unor lacuri antice, canale fluviale, delte și roci alterate de apă studiate de alte misiuni NASA și observate de orbitatoare, cercetătorii spun că Marte a fost - probabil - un loc mai cald și mai umed în urmă cu miliarde de ani. Planeta roșie și-a pierdut însă atmosfera în urmă cu peste trei miliarde de ani, ceea ce a pus capăt perioadei umede de pe Marte.

Cum și-a pierdut Marte atmosfera, e încă un mister. În ultimii ani, au fost dezvoltate o serie de misiuni pentru a afla mai multe despre istoria apei de pe această planetă, unde s-a dus și dacă ea a creat vreodată condiții pentru viață.

Deși apa rămâne prinsă sub formă de gheață în calota glaciară polară a planetei, cercetătorii nu cred că aceasta poate explica toată apa „pierdută” de pe planetă, arată CNN.

Potrivit teoriilor existente, există câteva scenarii probabile pentru ceea ce s-a întâmplat cu apa marțiană după ce planeta și-a pierdut atmosfera.

„Am identificat un loc care ar trebui, în principiu, să poată susține viața”

Una dintre ele sugerează că apa s-a transformat în gheață sau a fost pierdută în spațiu, iar altele, că a fost încorporată în mineralele de sub suprafața planetei sau s-a scurs în acvifere adânci.

„Stabilirea faptului că există un rezervor mare de apă lichidă oferă o fereastră către cum a fost sau cum ar putea fi clima. Iar apa este necesară pentru viață, așa cum o știm noi. Nu văd de ce (rezervorul subteran) nu este un mediu locuibil. Este cu siguranță adevărat pe Pământ - minele adânci, adânci găzduiesc viață, fundul oceanului găzduiește viață. Nu am găsit nicio dovadă a existenței vieții pe Marte, dar cel puțin am identificat un loc care ar trebui, în principiu, să poată susține viața”, spune Michael Manga, coautor al studiului și profesor de științe terestre și planetare la Universitatea din California, Berkeley.

Dacă scoarța lui Marte este similară pe întreaga planetă, este posibil să existe mai multă apă în zona mijlocie a scoarței decât „volumele propuse pentru a fi umplut ipoteticele oceane marțiene antice”, au concluzionat autorii în studiu.

„Un fel de noroi subteran adânc”

Ipoteza că apa lichidă ar putea exista la adâncimi mari sub suprafața marțiană există de zeci de ani, dar aceasta este prima dată când datele reale ale unei misiuni pe Marte pot confirma astfel de speculații, spune Alberto Fairén, cercetător planetar interdisciplinar și astrobiolog invitat în cadrul departamentului de astronomie de la Universitatea Cornell, care nu a fost implicat în studiu.

El a spus că ar fi vorba despre „un fel de noroi subteran adânc”.

„Aceste noi rezultate demonstrează că apa lichidă există astăzi în subsolul marțian, nu sub formă de lacuri discrete și izolate, ci sub formă de sedimente saturate cu apă lichidă sau acvifere”, a declarat Fairén.

Bruce Banerdt, cercetătorul principal al misiunii InSight - al cărei seismometru a colectat date cruciale de pe marte - și geofizicianul Vashan Wrigh speră ca, în viitor, să fie trimise mai multe seismometre pe Marte și pe alte planete și sateliți din sistemul nostru solar.

„La fel ca pe Pământ, unde apele subterane sunt conectate la suprafață prin râuri și lacuri, la fel a fost cu siguranță și în cazul perioadei timpurii a planetei Marte. Apa subterană pe care o vedem este o înregistrare a acelui trecut”, a spus Wright, potrivit CNN.

