NASA lansează cea mai importantă misiune de până acum: exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului

NASA lansează cea mai ambițioasă misiune de până acum către Psyche 16, asteroidul care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului.

NASA a lansat o sondă care se îndreaptă către un corp ceresc care, dacă toate presupunerile sunt adevărate, ar putea schimba economia planetei.

Se numește Psyche 16 și nu este un asteroid oarecare. Se află între Marte și Jupiter și ceea ce este interesant nu este dimensiunea sau orbita sa, ci ceea ce se află în interiorul său: tone și tone de metale prețioase.

„Calculul este atât de ridicol încât este greu de procesat: se vorbește despre 700 de quintilioane de dolari în interiorul său. Da, cu Q. Și dacă am împărți această sumă între populația lumii, fiecare dintre noi ar primi peste un milion de dolari. Dar înainte de a face planuri, mai bine să vedem despre ce este vorba”, scrie Union Rayo.

De ce acest asteroid și nu altul?

Psyche 16 a fost descoperit în secolul al XIX-lea, dar nu a atras prea multă atenție, deoarece părea doar unul dintre mulți alții. Până când oamenii de știință au observat ceva ciudat: în timp ce majoritatea asteroizilor sunt formați din rocă sau gheață, acesta pare să fie în întregime din metal. Și nu orice fel de metal. Vorbim despre fier, nichel, aur, platină. Practic, o mină plutitoare.

Teoria este că ar putea fi nucleul unei planete care nu s-a format niciodată, un fel de schelet spațial care a rămas suspendat după un cataclism cosmic. Este ca și cum ai privi în inima unei lumi care nu a existat niciodată.

Misiunea este deja în curs de desfășurare

În octombrie 2023, NASA, împreună cu SpaceX, a lansat misiunea Psyche. Nu este vorba despre aducerea unor lingouri de aur (de-ar fi așa), ci despre studierea asteroidului de aproape. Dacă totul merge bine, sonda va ajunge în 2029 și va petrece doi ani orbitând în jurul asteroidului, scanându-l și analizându-i compoziția.

Interesul, de fapt, depășește aspectul financiar. Cunoașterea caracteristicilor acestui nucleu poate ajuta la înțelegerea modului în care s-au format planete precum Pământul.

Va schimba asta viețile noastre?

În acest moment, nu. Dar deschide ușa ideii că, în viitor, exploatarea minieră spațială s-ar putea să nu mai fie o nebunie. Ideea de a extrage resurse din spațiu este în discuție de ani de zile, dar Psyche a reactivat interesul: pentru valoarea sa, raritatea sa și pentru că este acolo, plutind, așteptând.

Dacă într-o zi se va reuși extragerea de materiale din acest tip de asteroid, ar putea schimba multe lucruri: de la prețurile produselor electronice până la tensiunile geopolitice legate de resurse. Și ar reduce și puțin presiunea asupra planetei, care are deja destule probleme.

Mai mult decât o mină, un laborator plutitor

Telescopul James Webb a observat deja Psyche de la distanță și a detectat semne de oxidare. Acest lucru ar putea însemna că odată a existat apă sau anumite procese geologice. Detalii care, chiar dacă par tehnice, sunt esențiale pentru a ști dacă această „mină spațială” este stabilă și dacă are într-adevăr valoarea estimată.

Misiunea NASA, în fond, este și un test pilot. O modalitate de a vedea cum ar fi să organizezi o operațiune în spațiu cu obiective științifice... dar cu un potențial comercial clar.