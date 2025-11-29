Foto Spectacol astronomic. Un telescop din Chile a surprins imaginea unui „fluture cosmic”

Un telescop din Chile a capturat o imagine uimitoare a unui grandios și grațios „fluture cosmic”.

Fotografia a fost publicată miercuri de NoirLab, laboratorul Fundației Naționale pentru Știință din SUA, scrie The New York Post.

Realizată luna trecută de telescopul Gemini South, Nebuloasa Fluture — cum este denumită sugestiv — se află la o distanță de aproximativ 2.500 – 3.800 de ani-lumină, în constelația Scorpionul. Un an-lumină înseamnă circa 6 trilioane de mile.

În centrul acestei nebuloase bipolare se află o stea pitică albă, care și-a aruncat demult în spațiu straturile externe de gaz.

Gazul îndepărtat formează aripile asemănătoare unui fluture, ce se întind dinspre steaua îmbătrânită, iar căldura acesteia face ca gazul să strălucească.

Elevi din Chile au ales această țintă astronomică pentru a marca 25 de ani de funcționare ai Observatorului Internațional Gemini.