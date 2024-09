Spectacol rar pe cer. Saturn va apărea mai mare și mai strălucitor în această noapte

Pasionații de astronomie se vor bucura de o priveliște extraordinară în această seară, deoarece Saturn va apărea mai mare și mai strălucitor decât de obicei.

Un astfel de spectacol are loc doar o dată pe an, așa că pregătește-te acum sau va trebui să aștepți până în 2025, potrivit The Sun.

Totuși, anul viitor este un alt moment interesant de urmărit în ceea ce privește Saturn.

Pe 23 martie 2025, inelele distinctive ale lui Saturn sunt pregătite să dispară. Aceste inele sunt compuse din miliarde de fragmente de praf, gheață și rocă.

Din cauza unghiului din care le vedem și a înclinării planetei, inelele vor părea invizibile, creând o iluzie optică. Până atunci, acest weekend ne oferă un Saturn strălucitor pe cer.

Acest fenomen se datorează unei apariții anuale cunoscute sub numele de opoziție, un proces prin care Pământul ajunge direct între Soare și o altă planetă.

Ca urmare, Saturn va fi ușor vizibil pe tot parcursul lunii septembrie. Cel mai bun moment pentru a-l vedea este în primele ore ale zilei de duminică (8 septembrie).

Cum te poți bucura de spectacol

Pentru cele mai bune șanse de a vedea gigantul de gaz clar, asigură-te că ești într-un loc întunecat, departe de luminile orașelor și localităților.

De asemenea, va depinde și de vremea din zona ta, așa că nu uita să verifici prognoza locală înainte.

Deși vei putea observa planeta în sine, va fi necesar un telescop pentru a vedea inelele lui Saturn.

Cei care ratează această oportunitate cu Saturn se vor bucura să afle că și planete vor ajunge în opoziție în următoarele câteva luni.

Neptun va fi pe 21 septembrie, Uranus pe 17 noiembrie și Jupiter pe 7 decembrie.