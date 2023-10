Problema cu „regula celor trei” a Premiului Nobel. Sarcini tot mai dificile pentru comitetele care acordă distincțiile

Unele dintre cele mai strălucite minți ale științei vor fi catapultate din obscuritatea academică săptămâna aceasta, când vor fi anunțate Premiile Nobel pentru fizică, chimie și medicină sau fiziologie.

Distincțiile, instituite de industriașul suedez Alfred Nobel în urmă cu mai bine de un secol, reprezintă apogeul realizărilor științifice, sărbătorind descoperiri transformatoare care, adesea, au fost realizate după zeci de ani.

Pe lângă publicitatea uriașă, premiile atrag și critici, declanșând uneori controverse și resentimente în legătură cu cine este ales și cine este lăsat pe dinafară, a declarat Martin Rees, cosmolog și fizician britanic și fost președinte al Royal Society, cea mai veche societate științifică din lume, potrivit edition.cnn.com.

Rees a declarat că o provocare pentru comitetele Nobel este natura din ce în ce mai colaborativă a majorității cercetărilor științifice. Imaginea geniului singuratic care are un moment ”am descoperit” a dispărut de mult, dacă a existat vreodată cu adevărat. În plus, descoperirile pot fi făcute simultan de echipe diferite.

Cu toate acestea, comitetele de selecție Nobel, conform regulilor stabilite de Alfred Nobel în 1895, pot onora doar trei persoane pentru fiecare premiu. Această cerință se poate dovedi a fi o bătaie de cap, a spus Rees.

"Poate fi vorba de un proiect în care mai multe persoane au lucrat în paralel, iar ei îi evidențiază pe unii și nu pe alții. S-ar putea să existe o echipă și să nu fie evident că cei care au fost selectați din echipă sunt figurile dominante", a declarat Rees, care este astronomul regal al Marii Britanii și autorul cărții "If Science Is to Save Us".

De exemplu, premiul Nobel pentru fizică din 2017 a recunoscut detectarea undelor gravitaționale - "ondulații" în spațiu generate de ciocnirea unor găuri negre aflate la 1 miliard de ani lumină sau mai mult. Principalele lucrări care au raportat această descoperire au avut aproape 1.000 de autori, a precizat Rees. Cu toate acestea, doar trei au fost recompensați cu premiul - Rainer Weiss, Barry Barish și Kip Thorne.

În mod similar, un candidat des discutat pentru premiul Nobel pentru medicină sau chimie este cartografierea genomului uman, un proiect transformator care a fost finalizat complet abia în 2022 și care a implicat sute de persoane.

David Pendlebury, șeful departamentului de analiză a cercetării de la Institutul pentru informații științifice Clarivate, care identifică persoanele "demne de Nobel" analizând cât de des colegii de știință le citează lucrările științifice cheie de-a lungul anilor, este de acord că regula celor trei persoane reprezintă o constrângere.

"A devenit cu adevărat o transformare uriașă în știință faptul că aceasta este din ce în ce mai mult o știință în echipă - grupuri uriașe care abordează probleme mai dificile, rețele internaționale de colaborare", a declarat Pendlebury. "Această regulă a celor trei pare a fi un impediment dacă ar vrea să recunoască o echipă".

Regula conform căreia un premiu poate fi acordat doar la trei persoane provine din statutul Fundației Nobel, care este responsabilă de îndeplinirea intențiilor testamentare ale lui Nobel, potrivit site-ului Premiului Nobel. Peter Brzezinski, secretarul comitetului pentru premiul Nobel pentru chimie, a declarat că nu există planuri de a schimba această regulă. Cu toate acestea, el a precizat că, odată ce nominalizările au fost făcute până la sfârșitul lunii ianuarie, comitetul urmează un proces detaliat.

"Începem procesul cerând unui număr de experți din întreaga lume să scrie rapoarte în care să descrie domeniul în care a fost făcută descoperirea, să prezinte principalele descoperiri din acest domeniu și, de asemenea, să menționeze persoanele care au adus cele mai importante contribuții", a explicat el prin e-mail.

"Citim toată literatura relevantă, participăm la conferințe și scriem rapoarte și în cadrul comisiei", a adăugat Brzezinski. "Cu timpul, reușim adesea să identificăm un număr limitat de oameni de știință care au făcut descoperirea. Dacă acest lucru nu este posibil, nu suntem în măsură să propunem un premiu Academiei".

Vedere retrospectivă

Comisiile Nobel evidențiază, de obicei, lucrări care au avut loc cu zeci de ani mai devreme - o viziune retrospectivă care este adesea necesară, având în vedere că poate dura ceva timp până când importanța unor cercetări științifice devine evidentă.

Premiile Nobel se concentrează, de asemenea, pe trei discipline științifice, așa cum au fost desemnate în testamentul lui Alfred Nobel. Sunt excluse domenii precum matematica, informatica, științele pământului și ale climei și oceanografia.

Chiar și în cadrul domeniilor chimiei, fizicii, medicinei și fiziologiei, doar cinci domenii din 114 subdiscipline științifice diferite reprezintă mai mult de jumătate din premiile Nobel acordate între 1995 și 2017, potrivit unui studiu realizat în 2020. Acestea sunt fizica particulelor, fizica atomică, biologia celulară, neuroștiința și chimia moleculară.

Cu toate acestea, Rees a remarcat că adoptarea unei viziuni pe termen lung și acordarea unei recunoașteri mai mari anumitor domenii poate, uneori, să facă comitetele Nobel să pară că nu sunt în contact cu prioritățile științifice ale zilei.

Un exemplu este inteligența artificială, sau AI, care transformă viața oamenilor într-un ritm fără precedent.

Două nume fierbinți în acest domeniu sunt Demis Hassabis și John Jumper, inventatorii Google DeepMind, care au creat AlphaFold - un program de inteligență artificială care decodifică structurile 3D ale proteinelor din secvențe de aminoacizi. Aceștia au câștigat premiul Lasker în valoare de 250.000 de dolari anul acesta și premiul Breakthrough Prize cu un an mai devreme.

De când a fost publicată lucrarea lor cheie, în urmă cu puțin peste doi ani, aceasta a fost citată de peste 8.500 de ori, a declarat Pendlebury.

"Din experiența mea, acest lucru este pur și simplu incredibil în ceea ce privește viteza cu care s-au acumulat citatele, așa că, evident, este o descoperire intelectuală uriașă și importantă", a declarat Pendlebury, care își întocmește lista "laureaților citatei" încă din 2002.

Comisiile Nobel au acordat ocazional distincții pentru descoperiri recente - cum ar fi atunci când premiul pentru chimie a fost acordat lui Emmanuelle Charpentier și Jennifer Doudna în 2020, la mai puțin de 10 ani după lucrarea lor cheie din 2012 privind tehnica de editare genetică CRISPR-Cas9 - dar Pendlebury crede că un premiu Nobel pentru inteligență artificială în acest an este încă o șansă mică.

El a spus că comisiile pentru premiile Nobel, cel puțin pentru premiile în domeniul științei, sunt "în mod înnăscut conservatoare".

Diversitate

Alte critici aduse premiilor Nobel includ lipsa de diversitate în rândul câștigătorilor. În ultimii ani, mai multe femei de știință au primit apelul de la Stockholm, dar a fost mai degrabă un firicel decât un torent.

Anul trecut, Carolyn Bertozzi, care a câștigat premiul pentru chimie, a fost singura femeie câștigătoare a unui premiu pentru știință. Nu a existat nicio femeie laureată în domeniul științei în 2021 sau în 2019, când comitetul Nobel le-a cerut nominalizatorilor să ia în considerare diversitatea în ceea ce privește genul, geografia și domeniul. Astrofizicianul Andrea Ghez a împărțit premiul pentru fizică în 2020, același an în care Doudna și Charpentier au câștigat premiul pentru chimie.

Pendlebury a declarat că, în opinia sa, lipsa de diversitate pe scena Nobelului este, în esență, o problemă legată de o rețea.

"Ei se uită la lucrări publicate de obicei în urmă cu 20 sau 30 de ani, când numărul femeilor din știință la nivel de elită nu era atât de mare ca în prezent", a spus el. "Și astfel cred că, pe măsură ce timpul trece, veți vedea tot mai multe femei selectate".

Alții consideră că această problemă este o dovadă în plus a prejudecăților sistemice în știință, femeile având deja mai puține șanse să fie creditate sau să fie numite ca autor principal în lucrările științifice.

"Există mai multe femei care au adus contribuții la nivel de Nobel în știință, contribuții pentru care au fost premiați colegi de sex masculin, dar ele nu au fost premiate", a declarat Naomi Oreskes, profesor Henry Charles Lea de istorie a științei și profesor afiliat de științe ale Pământului și planetare la Universitatea Harvard. "Aceste exemple dovedesc că, chiar și atunci când existau femei calificate, acestea au fost sistematic trecute cu vederea".

Rees atribuie problema diversității lipsei de transparență. Lista scurtă a premiilor Nobel este secretă, la fel ca și nominalizatorii, iar documentele care dezvăluie detaliile procesului de selecție sunt sigilate pentru 50 de ani, departe de ochii publicului.

Desigur, aceste defecte și lacune contează doar pentru că premiile Nobel sunt mult mai cunoscute decât alte premii științifice, a adăugat Rees. El preferă așa-numitele premii provocatoare, cum ar fi XPrize, care stimulează eforturile viitoare de a aborda o problemă importantă, mai degrabă decât să recompenseze succesul trecut.