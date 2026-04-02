Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Problemele misiunii Artemis II: Ce a mers prost înainte și după lansare și cum a rezolvat NASA situația

Misiunea Artemis II a înregistrat mai multe incidente tehnice înainte și după lansare, însă toate au fost gestionate fără a pune în pericol echipajul sau obiectivele zborului.

artemis II jpg

Deși lansarea a avut loc cu succes, problemele au inclus dificultăți de comunicație, o alertă legată de temperatură și disfuncționalități minore la bordul capsulei.

Probleme înainte de lansare

Cu aproximativ două ore înainte de fereastra de lansare, misiunea a fost temporar declarată „no-go” din cauza unei defecțiuni la sistemul de terminare a zborului (FTS) — un mecanism esențial de siguranță care permite distrugerea rachetei în caz de deviere de la traiectorie.

A fost identificată o problemă de comunicație între sistemul FTS și centrul de control al lansării. Situația a fost remediată după intervenția unui tehnician care a recuperat echipamente mai vechi din Clădirea de asamblare a vehiculelor, restabilind legătura de comandă.

O altă problemă a vizat sistemul de evacuare de urgență (Launch Abort System), unde una dintre baterii a înregistrat o creștere neașteptată de temperatură. După aproximativ o oră de investigații, inginerii au stabilit că era vorba despre un senzor defect, nu despre o defecțiune reală a bateriei.

Incident în timpul zborului

La aproximativ 50 de minute după lansare, NASA a pierdut temporar comunicația cu capsula Orion. Problema a fost rezolvată rapid, însă cauza exactă a întreruperii este încă analizată.

Dificultăți la bord

După intrarea pe traiectorie, echipajul a întâmpinat o problemă tehnică neașteptată: sistemul de toaletă al capsulei nu a funcționat inițial conform planului.

Situația a fost rezolvată de specialista de misiune Christina Koch, după o intervenție tehnică asupra sistemului de control. Ulterior, centrul de comandă a confirmat că instalația este funcțională.

Testări și evoluția misiunii

În pofida acestor dificultăți, misiunea a continuat conform planului. Astronauții au observat răsăritul Lunii din spațiu și au preluat temporar controlul manual al capsulei, într-un test important pentru viitoare operațiuni, inclusiv andocarea cu un modul lunar.

Cine sunt astronauții care vor să scrie istorie după o nouă misiune NASA pe Lună

Următoarea etapă importantă a misiunii va avea loc peste aproximativ două ore, la ora 7:00 ET, când echipajul se va trezi pentru a efectua o „ardere la perigeu”.

Manevra va ridica cel mai de jos punct al orbitei lui Orion în jurul Pământului și va pregăti nava spațială pentru arderea prin injecție translunară, un eveniment crucial din ziua a doua, care va permite lui Orion să părăsească orbita circulară a Pământului și să se deplaseze pe o orbită de formă ovală ce va ajunge la Lună.

După finalizarea arderii și a altor verificări, în jurul orei 9:40 a.m. ET, echipajul se va întoarce la culcare și se va trezi mai târziu la puțin sub patru ore pentru a începe ziua 2.

Capsula Orion se află într-o misiune de aproximativ 10 zile, menită să testeze sistemele de siguranță și suport vital. Traiectoria prevede atingerea Lunii în circa patru zile, urmată de o ocolire a acesteia și revenirea spre Pământ folosind asistența gravitațională.

Amerizarea este programată pentru 10 aprilie, în Oceanul Pacific.

În ansamblu, deși au existat mai multe incidente tehnice, acestea nu au afectat desfășurarea misiunii, iar intervențiile rapide ale echipelor de la sol și ale echipajului au permis continuarea zborului în condiții de siguranță.

Programul pe zile a misiunii Artemis II

Ziua 2: Se așteaptă efectuarea arderii prin injecție translunară. Această ardere, care crește viteza capsulei Orion, permițându-i să părăsească o orbită circulară în jurul Pământului și să se transfere pe o orbită ovală, va ajuta capsula să ajungă pe Lună. Va fi ultima aprindere majoră a motorului din cadrul misiunii.

NASA revine pe Lună după 53 de ani: prima misiune cu echipaj uman de la Apollo 17

Ziua 3: Echipajul va efectua o demonstrație de resuscitare cardiopulmonară (CPR) în spațiu și un test de comunicații prin intermediul Deep Space Network, un sistem de antene radio de pe Pământ.

Ziua 4: Astronauții vor analiza planul lor de a captura imagini în timpul viitorului survol lunar.

Ziua 5: Membrii echipajului vor exersa îmbrăcarea rapidă a costumelor spațiale în caz de urgență. Orion va intra în sfera de influență lunară sau în punctul din spațiu unde forța gravitațională a Lunii este mai puternică decât cea a Pământului.

Ziua 6: Aceasta este marea zi. Orion va efectua un survol de aproximativ trei ore al feței nevăzute a Lunii și va face cea mai apropiată apropiere de satelit - la aproximativ 4.112 mile statutare deasupra suprafeței lunare. De asemenea, se așteaptă ca echipajul să atingă distanța maximă față de Pământ.

Ziua 7: Orion va ieși din sfera de influență lunară și va începe călătoria înapoi spre casă. Echipajul va discuta observațiile lor din timpul survolului cu oamenii de știință din centrul de control al misiunii. În afară de asta, aceasta este ziua liberă a astronauților.

Zilele 8-9: Vor exista mai multe demonstrații ale capacităților capsulei Orion, cum ar fi capacitatea sa de a oferi echipajului protecție împotriva radiațiilor și de a fi pilotată manual. Echipajul va testa, de asemenea, îmbrăcăminte compresivă care poate reduce creșterea ritmului cardiac.

Ziua 10: Aterizare! Orion va coborî prin atmosfera Pământului. După ce căldura toridă a reintrării se va potoli, o serie de parașute se vor elibera pentru a încetini capsula, astfel încât aceasta să poată ateriza în siguranță în largul coastei Californiei.

