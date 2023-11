Pandemia Covid a accelerat declinul cognitiv al persoanelor de peste 50 de ani STUDIU

Cercetătorii au descoperit că pandemia a cauzat daune majore sănătății creierului persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, accelerând rapid declinul cognitiv, indiferent dacă au fost infectați sau nu cu virusul Sars-Cov2, au descoperit cercetătorii, relatează The Guardian.

Aproape 780 de milioane de oameni au fost uciși sau afectați de coronavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Experții în sănătate continuă acum să afle mai multe despre efectele indirecte ale celei mai mari crize de sănătate publică din ultimul secol.

Un studiu a descoperit că funcția cognitivă și memoria la adulții mai în vârstă au scăzut mai rapid în primul an al pandemiei, între martie 2020 și februarie 2021, chiar dacă nu au fost infectați cu virusul. Tendința a continuat în 2021 și 2022, sugerând un impact dincolo de blocajele inițiale.

„Constatările noastre sugerează că izolările și alte restricții cu care ne-am confruntat în timpul pandemiei au avut un impact real de durată asupra sănătății creierului la persoanele cu vârsta de 50 de ani sau mai mult, chiar și după ce izolările s-au încheiat”, a declarat Anne Corbett, profesor de cercetare în domeniul demenței și coordonator al studiului Protect la Exeter.

„Acest lucru ridică întrebarea importantă dacă oamenii sunt la un risc potențial mai mare de declin cognitiv, care poate duce la demență. Acum este mai important ca niciodată să ne asigurăm că sprijinim persoanele cu declin cognitiv timpuriu, mai ales pentru că există lucruri pe care le pot face pentru a-și reduce riscul de demență mai târziu”.

Ea i-a sfătuit pe cei îngrijorați de memoria lor să se adreseze medicului lor de familie.

Cercetătorii au analizat testele de funcționare a creierului de la 3.142 de persoane care au participat la studiul Protect, lansat în 2014 pentru a obține o perspectivă asupra funcției cerebrale a persoanelor de peste 40 de ani pe parcursul unei perioade de 25 de ani.

Persoanele evaluate aveau toate vârste cuprinse între 50 și 90 de ani și erau stabilite în Marea Britanie. Testele au analizat memoria pe termen scurt a participanților și capacitatea lor de a finaliza sarcini complexe.

Studiul a analizat apoi toate datele colectate pe parcursul anului martie 2019-februarie 2020 și le-a comparat cu rezultatele din primul an al pandemiei (martie 2020-februarie 2021) și al doilea an (martie 2021-februarie 2022).

Analiza a arătat că rata declinului cognitiv s-a accelerat în primul an al pandemiei și a fost mai mare în rândul celor care dăduseră deja semne de declin cognitiv ușor înainte de izbucnirea Covid-19.

Scriind în jurnalul Lancet Healthy Longevity, cercetătorii au spus: „Am constatat că persoanele în vârstă de 50 de ani și mai în vârstă din Marea Britanie au avut un declin accelerat al funcției executive și al memoriei de lucru în primul an al pandemiei Covid-19, în timpul căreia Marea Britanie a fost supusă la trei închideri ale societății pentru o perioadă totală de șase luni. În mod notabil, însă, această înrăutățire a memoriei a persistat în cel de-al doilea an al pandemiei, după ce restricțiile sociale s-au atenuat. De asemenea, este de remarcat și amploarea schimbărilor, toate grupurile - întreaga colectivitate și subgrupurile individuale - prezentând un declin cu peste 50% mai mare al memoriei de lucru și al funcției executive”.

Aceștia au avertizat că studiul a fost observațional, deci nu a putut dovedi cauza și efectul, dar au spus că creșterea depresiei, a singurătății și a consumului de alcool și scăderea exercițiilor fizice în timpul Covidiei este „bine cunoscută”.

„Ca atare, există o nevoie clară de a aborda aceste schimbări în comportamentul stilului de viață ca o prioritate de sănătate publică și, pe baza modelelor de asociere observate în studiul actual, am presupune că intervențiile care vizează aceste comportamente ar putea fi benefice pentru percepția cognitivă”.

„Acest studiu adaugă la cunoștințele despre consecințele de lungă durată ale Covid-19 asupra sănătății, în special pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă cu probleme ușoare de memorie”, a declarat profesorul Dag Aarsland.