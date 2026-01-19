Trimite-ți numele pe orbita Lunii. Cum poți face parte din misiunea Artemis II a NASA

NASA oferă oamenilor din întreaga lume oportunitatea de „a fi parte” dintr‑o misiune spațială istorică: să‑și trimită numele în spaţiu, la bordul navei Artemis II, care va zbura în jurul Lunii și va reveni pe Pământ în cursul anului viitor.

NASA invită oamenii din întreaga lume să participe simbolic la misiunea Artemis II, prin campania „Send Your Name with Artemis II”, valabilă până la 21 ianuarie, prin care oricine își poate trimite numele pe Lună..

Campania „Send Your Name with Artemis II” este deschisă gratuit oricui dorește să își înscrie numele pentru a fi inclus pe un card de memorie digital ce va fi transportat de echipajul misiunii în jurul satelitului natural al Pământului. Participanții care își înregistrează numele vor primi un „boarding pass” personalizat, un certificat digital care marchează simbolic participarea la această aventură spațială.

Oricine poate participa la această campanie, indiferent de vârstă sau naționalitate, singura condiţie fiind să se înscrie până la 21 ianuarie, pentru a face parte din această listă simbolică, care va călători cu nava spațială.

Procesul de înscriere este simplu și gratuit: participanții accesează pagina oficială a NASA, completează numele, o adresă de e‑mail și alte informații de bază, apoi pot descărca permisul personal de „îmbarcare” ca suvenir digital.

Ce este misiunea Artemis II

Artemis II este prima misiune cu echipaj uman din programul Artemis care va orbita Luna, după peste 50 de ani de la ultimele zboruri cu oameni la bord. Nava va fi lansată cel târziu în aprilie 2026 și va avea la bord patru astronauți, trei americani și un specialist de la Agenția Spațială Canadiană.

Pe durata a aproximativ 10 zile, echipajul va testa sistemele navei și va face o trecere pe sub fața îndepărtată a Lunii înainte de a reveni pe Terra.

Campaniile de tipul „send your name” nu sunt noi pentru NASA. De exemplu, pentru misiunea Artemis I fără echipaj, care a orbitat Luna în 2022, agenția a colectat milioane de nume care au fost integrate în manifestul de zbor și apoi readuse pe Pământ odată cu nava Orion, după revenire.

Astfel se oportunităţi de a călători, simbolic, în spaţiu au mai fost:

* „Message in a Bottle”: pentru misiunea Europa Clipper către luna înghețată Europa a lui Jupiter, NASA a invitat oamenii să semneze un poem special, gravat pe un microcip ce călătorește spre sistemul Jupiter. Peste 2,6 milioane de persoane din întreaga lume au participat la această campanie, iar numele lor vor face miliarde de kilometri în spațiu.

* „Send Your Name Mars”: pentru misiunea Perseverance Rover, NASA a colectat aproape 11 milioane de nume care au fost gravate pe microcipuri și trimise pe suprafața planetei Marte.

* „Send Your Name with VIPER”: pentru roverul VIPER, care va explora Polul Sud Lunar, NASA a invitat, de asemenea, oamenii din întreaga lumesă își trimită numele.

Astfel de inițiative servesc nu doar ca un suvenir pentru participanți, ci și ca mijloc de implicare a publicului în explorarea spațială și de promovare a interesului pentru știință și tehnologie, un obiectiv declarat al programului Artemis.

Pentru cei care și‑au înscris numele deja sau intenționează să o facă pentru Artemis II, NASA oferă un cod PIN care permite verificarea sau descărcarea permisului chiar și după înscriere, cu condiția păstrării acelui cod.

Chiar dacă este o acțiune simbolică, posibilitatea de a avea numele inclus într‑o misiune spațială este considerată de mulți o experiență unică – o amprentă „personală” într‑un eveniment istoric al explorării cosmiului, care marchează revenirea oamenilor în apropierea Lunii și, pe termen lung, pregătirea pentru zboruri cu echipaj uman spre Marte.