O cometă rară trece în apropiere de Pământ. Cum să o vedeți în această seară, pentru ultima dată în 1.300 de ani

Cea mai luminoasă cometă vizibilă pe cerul emisferei nordice în 2025 va putea fi văzută chiar în aceste zile. Cometa C/2025 A6 (Lemmon) se apropie de Pământ și poate fi observată pe cer în această săptămână, fiind ultima ocazie de a o vedea pentru următorii 1.300 de ani.

Cometa, descoperită în ianuarie 2025 la Observatorul Mount Lemmon din Arizona (SUA), trece pe lângă planeta noastră pentru prima dată după secolul al VIII-lea. Astronomii estimează că s-a mai aflat în apropierea Pământului în jurul anului 700 d.Hr, relatează The Times.

Dacă vremea permite, cometa Lemmon poate fi observată cu binoclul sau chiar cu ochiul liber din zonele luminoase și puțin poluate. Marți, aceasta va ajunge la cea mai mică distanță față de Pământ, adică la aproximativ 90 de milioane de kilometri, înainte de a se apropia de Soare pe 4 noiembrie 2025.

Pe măsură ce se apropie de Soare, gheața din nucleul cometei se vaporizează, iar obiectul capătă o strălucire verzuie spectaculoasă.

„Cometa Lemmon se află acum în cea mai bună perioadă de vizibilitate”, a declarat dr. Robert Massey, director adjunct al Royal Astronomical Society.

Cum și unde poate fi observată

Astronomii recomandă observarea cometei după apus, între orele 19:00–20:00, pe direcția vest – sud-vest.

- Alegeți un loc cu orizont deschis și fără lumini artificiale;

- Priviți cerul către vest, după apus;

- Cometa va trece în aceste zile pe lângă Steaua Arcturus, apoi va coborî spre Triunghiul de Vară (Vega, Deneb, Altair);

- Va arăta ca un obiect difuz, ușor strălucitor, cu o „coadă slabă”;

- O aplicație de astronomie (SkyView, Star Walk, Stellarium) vă poate ajuta să o localizați.

Cometa apare în timpul ploii de meteori Orionide

Fenomenul astronomic este cu atât mai spectaculos cu cât coincide cu ploaia de meteori Orionide, activă până la începutul lunii noiembrie. Meteorii provin din praful cometei Halley și pot fi observați sub formă de stele căzătoare pe cerul nopții.

Cometa Lemmon urmează o orbită extrem de întinsă în jurul Soarelui. După ce va ieși din proximitatea Pământului, va reveni abia peste 13 secole.

„Faptul că poate fi văzută atât de ușor cu un simplu binoclu o face specială. E o experiență pe care merită să o trăiești, mai ales dacă nu ai mai văzut o cometă până acum”, spune astronomul Robert Massey.