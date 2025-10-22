search
NASA confirmă: Pământul are mai multe „Luni" decât credeam

Publicat:

O rocă spațială descoperită de oamenii de știință de la Universitatea din Hawaii este de fapt o cvasi-lună. Ce înseamnă asta? Corpul ceresc, denumit acum 2025 PN7, se deplasează aproape perfect sincronizat cu Pământul, scrie News Nation. Face asta de aproximativ 60 de ani și ve va rămâne alături până în 2083, cred cei de la NASA. A devenit astfel a opta cvasi-lună a pământului. 

Super Luna FOTO Live Science
Super Luna FOTO Live Science

Pământul are un nou „însoțitor spațial"

Roca spațială a fost observată pentru prima dată în vara anului 2025, de cercetători de la Universitatea din Hawaii Dimensiunea exactă a noului însoțitor spațial nu este clară, dar se estimează că ar avea între 18 și 40 de metri în diametru — foarte mică, în comparație cu alte corpuri cerești.

Ce este o cvasi-lună

Cvasi-lunile nu sunt cu adevărat luni. Sunt asteroizi. Spre deosebire de Luna noastră, ele nu sunt legate gravitațional de Pământ. În schimb, sunt obiecte care se întâmplă să urmeze un drum similar cu orbita Pământului în jurul Soarelui — ca două bărci care plutesc pe același râu, dar nu sunt legate între ele, scrie Yahoo News

„Sistemul Solar este plin de surprize, așa că nu încetăm să căutăm,” a spus pentru CNN Carlos de la Fuente Marcos, unul dintre cercetătorii care au scris un studiu despre 2025 PN7.

Cvasi-lunile nu rămân în apropierea Terrei pentru totdeauna. Ele tind să însoțească planeta pentru o perioadă relativ scurtă. Se crede că această cvasi-lună a început să însoțească Pământul acum aproximativ 60 de ani și va părăsi orbita comună în jurul anului 2083.

Distanța față de Pământ variază: cel mai aproape a ajuns la aproximativ 4 milioane de kilometri (cam de zece ori distanța dintre Pământ și Lună), iar uneori se află la peste 18 milioane de kilometri.

Nu este prima cvasi-lună a Pământului

Pentru că sunt foarte mici pentru a putea fi văzute cu ușurință prin telescoape, cvasi-lunile nu au fost descoperite decât în anii 1990. Odată cu această nouă descoperire, există acum opt cvasi-luni cunoscute care se deplasează prin spațiu alături de Pământ

Celelalte sunt:

  • 164207 Cardea.
  • (277810) 2006 FV35.
  • 2013 LX28.
  • 2014 OL339.
  • 469219 Kamoʻoalewa.
  • 2022 YG.
  • 2023 FW13.

Cvasi-lunile sunt obiecte de studiu speciale pentru astronomi. Datorită orbitelor lor unice, oferă o ocazie rară pentru cercetare pe termen lung.

„Faptul că orbitează în jurul Pământului le permite chiar și unor asteroizi foarte mici ca acesta să fie studiați timp de ani, uneori chiar decenii, deoarece revin în apropierea noastră în fiecare an,” a declarat Sam Deen, un astronom amator, pentru revista Sky & Telescope.

Majoritatea asteroizilor trec pe lângă Pământ foarte repede, ceea ce oferă astronomilor doar o scurtă fereastră de timp pentru observații. În schimb, cvasi-lunile rămân în apropiere ani întregi, fiind astfel subiecți ideali pentru cercetări pe termen lung.

Societate

