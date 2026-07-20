Președintele SUA solicită o revizuire a manualului ştiinţific folosit de judecători. „Merită fapte, nu fraudă politică şi ştiinţă falsă privind clima”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a solicitat o revizuire a manualului de referinţă ştiinţific al Centrului Judiciar Federal în cazurile legate de schimbările climatice, afirmând duminică într-o postare pe Truth Social că această lucrare conţine informaţii ”discreditate” care au dus la ”pierderi uriaşe” pentru ţară.

”Judecătorii federali ai naţiunii noastre merită fapte şi ştiinţă, nu fraudă politică şi ştiinţă falsă privind clima”, a scris Trump. ”Având în vedere acest ADEVĂR, ordon prin prezenta funcţionarilor federali responsabili cu suspendarea şi excluderea să revizuiască această conduită”, a adăugat el.

Nu a fost clar încă exact ce ”conduită” doreşte Trump să fie investigată. Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de a comenta, scrie News.

La începutul acestui an, sistemul judiciar federal al SUA a retras un capitol din cea mai recentă ediţie a manualului său de referinţă privind probele ştiinţifice care aborda schimbările climatice, după ce procurorii generali republicani ai statelor au susţinut că acesta era părtinitor împotriva companiilor din sectorul combustibililor fosili.

Centrul Judiciar Federal, braţul de cercetare al sistemului judiciar, a inclus un capitol dedicat schimbărilor climatice ca parte a unei actualizări planificate de mult timp a manualului, a cărui a patra ediţie a fost lansată în decembrie. Judecătorii se bazează pe acest manual atunci când se confruntă cu cazuri care implică mărturii ştiinţifice.

Secţiunea în cauză din cea de-a patra ediţie a ”Manualului de referinţă pentru probe ştiinţifice” al FJC a fost redactată de Jessica Wentz şi Radley Horton de la Facultatea de Drept Columbia şi a fost concepută pentru a ”ajuta judecătorii să evalueze admisibilitatea şi ponderea mărturiilor experţilor şi a probelor documentare legate de ştiinţa climei”.

Centrul Judiciar Federal a elaborat manualul în colaborare cu Academiile Naţionale de Ştiinţe, Inginerie şi Medicină.