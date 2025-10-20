search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Noaptea în care cerul României prinde viață. Orionide 2025, ploaia de meteori din cometa Halley

0
0
Publicat:

Pregătește-te pentru una dintre cele mai spectaculoase nopți ale anului! În octombrie 2025, cerul României va fi luminat de zeci de „stele căzătoare” din celebra ploaie de meteori Orionide — un eveniment cosmic legat direct de legendara Cometă Halley.

În continuare vei descoperi când și cum să vezi maximul Orionidelor, ce sunt exact aceste meteori și de unde poți admira spectacolul în cele mai bune locații din România, cu sfaturi utile pentru a trăi o noapte cu adevărat magică sub cerul înstelat.

Orionide 2025: noaptea maximului pe cerul României, 21–22 octombrie

Maximul Orionidelor din 2025 va putea fi observat pe cer în noaptea de 21 spre 22 octombrie. Ploaia de meteori Orionide va atinge apogeul între miezul nopții și zorii zilei de marți spre miercuri, iar în acest interval observatorii cerului se pot aștepta la aproximativ 20 de meteori pe oră. Unii dintre aceștia se vor transforma în mingi de foc spectaculoase,  ce vor brăzda cerul cu viteze uluitoare de peste 66 km pe secundă.

Ploaia de meteori sau de stele căzătoare Orionide Foto Exploratory World Facebook dms
Ploaia de meteori sau de stele căzătoare Orionide Foto Exploratory World Facebook

Condițiile de observare vor fi excelente, deoarece maximul Orionidelor coincide cu Luna Nouă din 21 octombrie, ceea ce înseamnă un cer întunecat, fără lumina lunii care să reducă vizibilitatea meteoriților.

Dar durata completă a fenomenului Orionidelor este între 2 octombrie și 7 noiembrie 2025 (intervalul optim, față de 26 septembrie - 22 noiembrie considerat intervalul global), însă nopțile din jurul datei de 22 octombrie vor oferi cele mai spectaculoase priveliști.

Ce sunt Orionidele 2025 și meteoriții din Cometa Halley

Orionidele sunt fragmente minuscule din celebra Cometă 1P/Halley, unul dintre cele mai cunoscute corpuri cerești din sistemul nostru solar. Deși cometa trece prin apropierea Pământului doar o dată la aproximativ 75 de ani (următoarea trecere va fi în 2061), resturile ei oferă an de an un spectacol fascinant pe cerul nostru.

Pe măsură ce Pământul traversează traiectoria de praf, gheață și resturi lăsate de Cometa Halley, aceste particule intră în atmosferă și ard, formând dâre luminoase pe care le numim meteori.

Orionidele sunt recunoscute pentru viteza și eleganța lor – dâre fine, prelungi, care pot lăsa urme vizibile câteva secunde după ce meteorul s-a stins. Ele par să provină din zona constelației Orion, aflată în partea sud-estică a cerului nocturn.

Ploaia de meteori sau de stele căzătoare Orionide Foto NASA Science
Ploaia de meteori sau de stele căzătoare Orionide Foto NASA Science

Sfaturi NASA pentru observarea Orionidelor 2025, inclusiv în România

NASA recomandă câteva reguli simple pentru a te bucura la maximum de Orionide 2025:

  1. Găsește un loc cât mai întunecat – departe de orașe, fără poluare luminoasă. Zonele rurale, munții sau litoralul pot fi excelente pentru observare.
  2. Așază-te confortabil – adu un scaun de camping și o pătură groasă. Observarea meteoriților este un joc al răbdării.
  3. Nu folosi binocluri sau telescoape – Orionidele se văd cel mai bine cu ochiul liber, iar ochii au nevoie de cel puțin 20-30 de minute pentru a se adapta la întuneric.
  4. Privește spre est-sud-est (în emisfera nordică) – acolo unde constelația Orion începe să urce pe cer după miezul nopții.
  5. Verifică prognoza meteo – zonele cu cer senin vor oferi cea mai clară priveliște. În 2025, se așteaptă câteva perioade de nori și ceață, dar și ferestre scurte de vizibilitate perfectă.
Ploaia de meteori sau de stele căzătoare Orionide Foto Deep Universe Facebook dms
Ploaia de meteori sau de stele căzătoare Orionide Foto Deep Universe Facebook

Unde poți vedea ploaia de stele căzătoare Orionide 2025 în România

Cele mai bune locuri pentru a urmări Orionidele 2025 sunt zonele izolate, cu cer curat și fără surse de lumină artificială:

  • Munții Apuseni – cerul deasupra platoului Padiș oferă o panoramă superbă;
  • Delta Dunării – una dintre cele mai „întunecate” regiuni din Europa, ideală pentru astroturism;
  • Munții Parâng sau Munții Căpățânii (Carpații Meridionali) – altitudine mare, drumuri montane accesibile cu mașina și vizibilitate excelentă;
  • Platoul Bucegilor sau Cheile Bicazului – locuri populare pentru pasionații de astrofotografie;
  • Litoralul Mării Negre – zone întunecate, departe de aglomerație, ideale pentru cei care doresc să urmărească Orionidele aproape de mare;
  • Munții Retezat (Parcul Național Retezat) – altitudine mare, cer curat, locuri excelente pentru astrofotografie;
  • Transfăgărășan și Transalpina – drumuri spectaculoase, dar închise complet începând cu 20 octombrie 2025; vizitatorii pot urca până la punctele permise și pot căuta locuri bune de observare în zonă.

Dacă cerul este senin, vei putea admira spectacolul chiar și din grădina casei tale, atâta timp cât te afli departe de luminile orașului.

Orionide 2025: magia cometei Halley luminează cerul nopții în România

Ploaia de meteori Orionide este, fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase experiențe astronomice accesibile tuturor. În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, cerul României se va transforma într-un spectacol cosmic de neuitat, cu zeci de meteori / stele căzătoare care brăzdează cerul, oferind șansa de a observa mingi de foc și dâre luminoase legate de celebra Cometă Halley.

Este momentul perfect pentru a te reconecta cu universul și pentru a trăi emoția rară a unei nopți în care cerul „cade” în scântei. Ridică privirea, pune-ți o dorință și lasă Orionidele 2025 să-ți amintească cât de minunat este universul nostru.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat direct
fanatik.ro
image
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
observatornews.ro
image
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul din bancă
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025
playtech.ro
image
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali, ori sunt papagal”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Ajutor de Crăciun pentru pensionari. Ministrul Muncii confirmă suma importantă la pensie
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
20220823213546!Regina Maria a Romaniei (1) jpg
Puterea unui simplu „da“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze