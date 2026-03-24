Răzvan Pascu rupe parteneriatul cu Eturia, după 11 ani: „Au apărut diferențe de viziune despre cum trebuie tratate grupurile mele”

Consultantul în marketing turistic Răzvan Pascu a anunțat marți, 24 martie, că parteneriatul său cu agenția de turism Eturia se va încheia la sfârșitul acestui an, după mai bine de un deceniu de colaborare și peste 8.000 de turiști care au călătorit alături de el în diverse colțuri ale lumii. Eturia a transmis că decizia de a merge mai departe separat a fost agreată de comun acord.

„Colaborarea mea cu agenția de turism Eturia se încheie la final de 2026. După 11 ani de colaborare și peste 8.000 de turiști cu care am călătorit prin lume, am decis că parteneriatul meu cu agenția de turism Eturia se va încheia de la 1 ianuarie 2027. 2026 va fi ultimul an în care vom opera călătorii în această formulă împreună, ultimul proiect împreună fiind Laponia în decembrie 2026. Practic, voi respecta toate promisiunile față de toți clienții deja înscriși, pe toate grupurile lansate până acum”, a explicat Răzvan Pascu într-o postare pe Facebook.

Consultantul în marketing turistic a rememorat începuturile colaborării cu agenția de care se desparte, subliniind că, dincolo de destinații, cea mai valoroasă realizare este comunitatea formată în jurul acestor călătorii, oameni care s-au împrietenit între ei și care au rămas apropiați de-a lungul anilor:

„Am început multe vacanțe spunându-le turiștilor să lase toate grijile în seama mea și să se bucure pur și simplu de experiența călătoriei și de locurile nou descoperite. Au trecut mai bine de 11 ani de când am început să călătoresc cu grupuri de turiști și, privind în urmă, îmi dau seama că a fost o perioadă incredibilă. În toți acești ani, peste 8.000 de turiști români au călătorit cu mine prin lume. Iar foarte mulți dintre ei au revenit în mai multe excursii. Cu unii am petrecut 5–6 Revelioane împreună.

Cu alții am călătorit chiar și în 16 sau 18 excursii diferite. Cu foarte mulți am fost la marile minuni ale lumii moderne și sunt peste 1500 de turiști cu care am călătorit în peste 10 destinații din lume. Practic, luni întregi petrecute împreună, în colțuri diferite ale lumii. A fost o perioadă extraordinară. Am văzut locuri spectaculoase, am trecut uneori și prin momente dificile, dar le-am depășit împreună – turiștii cu răbdare și încredere în mine, iar eu cu grijă și responsabilitate pentru fiecare dintre ei”.



„Nu este o decizie de moment, ci ceva analizat, discutat si stiut deja de cateva luni”

Pascu a explicat că decizia de a încheia colaborarea nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unor discuții și analize desfășurate în ultimele luni.

„Pentru o perioadă lungă colaborarea noastră a funcționat foarte bine și le sunt recunoscător multor oameni din echipa lor – de la însoțitorii de grup până la oamenii de la Vânzări, Product sau Ticketing. Am avut o relație bună și cu managementul Eturia pentru o perioadă îndelungată; și lor le sunt recunoscător pentru momentele bune. (...)

În timp, însă, au apărut diferențe de viziune despre modul în care trebuie tratate grupurile mele și despre direcția în care trebuie să mergem mai departe. Iar când aceste diferențe devin prea mari, uneori pasul firesc este să meargă fiecare pe drumul său. Exact asta fac acum.

Nu este o decizie de moment, ci ceva analizat, discutat și știut deja de câteva luni”, a explicat consultantul în turism.

Potrivit unor surse „Adevărul” din piața turismului, în interiorul agenției ar fi avut loc în ultimele luni schimbări semnificative la nivelul departamentului de marketing. Noua echipă ar adopta o strategie de comunicare considerată „agresivă” de către angajații vechi, ceea ce ar fi generat tensiuni interne și o stare de incertitudine. Sursele susțin că reorganizarea ar fi afectat echipa tradițională a companiei, iar în perioada următoare ar putea urma și alte plecări.

Unde-și petrec românii sărbătorile de iarnă: de la vacanțe însorite în locuri exotice, la peisaje autohtone și mâncare tradițională

Totodată, Pascu a ținut să clarifice un aspect des vehiculat în mediul public: agenția Eturia nu i-a aparținut niciodată, în ciuda percepției unor turiști.

„În toți acești ani am fost un partener extrem de loial, atât de loial și muncitor încât și în ziua de astăzi sunt foarte mulți oameni care cred că agenția de turism Eturia este a mea. Nu, nu este și nu a fost niciodată.”

Ce urmează pentru turiști și pentru proiectele sale

Toate excursiile programate pentru 2026 și care includ numele său vor fi desfășurate conform planului, a dat asigurări consultantul.

În ceea ce privește viitorul, Pascu anunță că pregătește proiecte noi, despre care va vorbi în perioada următoare. Le recomandă celor interesați să se aboneze la newsletterul său pentru a primi detalii în premieră.

Reacția agenției de turism Eturia

Agenția Eturia, operator cu peste 18 ani de experiență în turism, a transmis un comunicat în care „reafirmă continuitatea operațională a companiei și standardele de calitate și siguranță, în contextul încheierii colaborării cu Răzvan Pascu”

„Eturia a luat act, în această dimineață, de anunțul public făcut de Răzvan Pascu privind încheierea colaborării sale cu compania la finalul anului 2026.

În timp ce decizia de a merge mai departe separat fusese agreată de comun acord, la nivel de principii generale, modul în care această decizie a fost comunicată public a fost diferit de așteptările companiei. Considerăm că astfel de evenimente merită gestionate cu echilibru, claritate și respect față de toate părțile implicate, inclusiv față de clienți și parteneri”, se arată în comunicatul agenției

Eturia mai precizează că a luat decizia de a întrerupe colaborarea cu Răzvan Pascu la finalul lui 2025, propunându-i în calitate de partener un plan de continuitate pentru programele contractate și care urmau să se desfășoare în 2026.

„Această decizie se bazează pe viziuni de business și priorități diferite. Pentru Eturia, prioritățile au fost și vor rămâne aceleași: excelența operațională, fluiditatea financiară și o cultura de companie care valorizeaza parteneriatul, respectul reciproc și transparența. Operând cu aceste principii, Eturia poate menține calitatea serviciilor oferite clienților și, mai presus de orice, siguranța turiștilor. Acestea sunt principiile pe care am construit compania încă de la început și pe care le păstrăm și pentru viitor.

Răzvan Pascu răspunde criticilor lui CTP și demontează stereotipurile despre Dubai: „Există istorie, doar inculții nu știu asta”

Eturia este o agenție de turism din top 10 în România, susținută de o echipă de 80 de specialiști, care administrează anual vacanțele a peste 20.000 de turiști. Activitatea companiei se bazează pe proceduri clare, know-how operațional, parteneriate solide și o infrastructură internă construită pentru continuitate și performanță.

În acest context, Eturia transmite ferm că încheierea acestei colaborări nu afectează în niciun fel calitatea serviciilor, condițiile de călătorie sau desfășurarea programelor deja contractate. Toate vacanțele operate de Eturia continuă în aceleași condiții de profesionalism, responsabilitate și predictibilitate.

Proiectele asumate pentru perioada următoare vor merge mai departe conform angajamentelor existente, iar echipa Eturia rămâne concentrată pe ceea ce contează cel mai mult: experiența turiștilor și livrarea impecabilă a fiecărui program de călătorie.

Respectăm contribuția pe care fiecare partener a avut-o în parcursul companiei, însă rămânem consecvenți convingerii că reputația unei organizații se construiește în timp prin consistență, seriozitate și capacitatea de a livra, zi de zi, la același standard ridicat”, se mai arată în comunicat.