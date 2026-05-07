Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Genetica ar putea influența succesul mai mult decât mediul în care creștem, arată un studiu pe gemeni

Un studiu amplu pe gemeni aduce noi perspective în dezbaterea de lungă durată „natură versus educație”, sugerând că genetica ar putea avea un rol mult mai mare în succesul viitor decât își imaginează mulți oameni.

ADN-ul ar putea influența succesul mai mult decât mediul în care creștem FOTO Shutterstock

Cercetătorii au descoperit că IQ-ul măsurat la vârsta de 23 de ani este strâns legat de statutul socio-economic la 27 de ani, inclusiv nivelul de educație, ocupația și venitul. Potrivit studiului, o mare parte din această legătură pare să fie influențată de genetică, nu doar de mediul în care a crescut o persoană, scrie ScienceDaily.

Rezultatele provin din proiectul german TwinLife, un amplu program de cercetare pe termen lung care analizează modul în care genele și mediul modelează viața oamenilor de-a lungul timpului.

Studiul pe gemeni: IQ-ul și parcursul în viață

Cercetarea a urmărit aproximativ 880 de persoane, inclusiv gemeni identici și fraterni. Aproximativ jumătate dintre participanți erau gemeni identici, care împărtășesc 100% din gene, iar ceilalți erau gemeni fraterni, care împart în medie 50% din materialul genetic.

Pentru că acești gemeni au crescut în aceleași familii, cercetătorii au putut compara cât din diferențele dintre ei se datorează genelor și cât mediului.

Participanții au susținut teste de IQ la vârsta de 23 de ani. Patru ani mai târziu, cercetătorii le-au evaluat statutul socio-economic pe baza unor factori precum nivelul de educație, ocupația și venitul.

Rezultatele au fost surprinzătoare. Estimările arată că IQ-ul este determinat genetic în proporție de aproximativ 75%. De asemenea, legătura dintre IQ și statutul socio-economic ar fi explicată în mare parte de factori genetici, între 69% și 98%.

„Știam acest lucru și înainte, dar acest studiu arată și mai clar că suntem influențați de genele noastre și devenim cine suntem în mare măsură datorită lor”, explică psihologul Petri Kajonius, autor al studiului publicat în Scientific Reports.

Rezultate

Concluziile contrazic ideea frecventă că succesul depinde în principal de faptul că cineva a crescut într-o familie bogată sau foarte educată.

„Așa-numita «linguriță de argint» (silver spoon) nu este atât de influentă pe cât s-ar crede. Mediul din familie este, la rândul lui, influențat de genele tale”, explică Kajonius.

Asta nu înseamnă că mediul familial nu contează. În schimb, cercetarea sugerează că trăsăturile moștenite genetic pot influența modul în care oamenii reacționează la oportunități, educație și experiențele de viață.

Studiul ridică și întrebări dificile despre mobilitatea socială și politicile publice. Dacă genetica influențează puternic parcursul în viață, rămâne de discutat în ce măsură programele educaționale sau intervențiile sociale pot schimba traiectoria unei persoane pe termen lung.

„Studiul arată că ne naștem cu predispoziții genetice diferite și că este dificil să produci schimbări durabile în acest sens doar prin măsuri de politică publică”, mai arată autorii.

Ce înseamnă rezultatele pentru părinți și tineri

Potrivit lui Kajonius, rezultatele ar putea oferi chiar o formă de liniștire pentru părinți.

Mulți părinți se tem că greșelile din educația copiilor le pot afecta decisiv viitorul. Însă studiul sugerează că părinții au, probabil, mai puțin control asupra rezultatelor socio-economice pe termen lung decât se credea.

Totuși, asta nu înseamnă că educația sau sprijinul parental nu contează. Intervențiile bine direcționate pot ajuta în continuare oamenii să reușească. Însă influența lor pare să aibă limite în fața trăsăturilor profunde, înnăscute.

Pentru tineri, concluziile ar putea schimba modul în care privesc cariera și succesul.

În loc să se concentreze exclusiv pe statut sau venit, Kajonius sugerează că oamenii ar putea avea mai mult de câștigat dacă aleg domenii în care au înclinații naturale și în care pot performa ușor.

Limitări importante ale studiului

Cercetătorii subliniază și câteva limite ale cercetării. Una dintre ele este faptul că studiul nu a controlat direct IQ-ul sau statutul socio-economic al părinților. O altă problemă este dificultatea de a separa complet genetica de mediu, deoarece acestea interacționează adesea.

De exemplu, anumite trăsături genetice se pot manifesta diferit în funcție de educație și condițiile de viață. Această interacțiune ar putea duce la o supraestimare a influenței genetice asupra IQ-ului, posibil cu până la 15 puncte procentuale.

Chiar și cu aceste limitări, studiul adaugă dovezi importante ideii că genetica joacă un rol major în inteligență, oportunități și parcursul în viață.

