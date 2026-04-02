Video Geantă din colagen de dinozaur, prezentată la Amsterdam. Ce spune comunitatea științifică despre pielea cu „ADN de T-rex” crescută în laborator

O echipă de oameni de știință și designeri a prezentat joi, în premieră, o geantă de mână realizată dintr-un colagen despre care spun că este obținut pe baza unor fragmente proteice provenite din fosile de Tyrannosaurus rex descoperite în Statele Unite. Geanta, într-o nuanță albastru-verzuie, este expusă la muzeul Art Zoo din Amsterdam, într-o instalație specială amplasată sub o replică de T-rex, potrivit Reuters.

Cercetătorii implicați în proiect spun că materialul a fost obținut prin extragerea unor fragmente de proteine antice din fosilele de dinozaur, fragmente care au fost apoi introduse într-o celulă animală pentru a stimula producerea de colagen. Ulterior, colagenul a fost transformat în piele utilizabilă.

„Au existat numeroase provocări tehnice”, a declarat Thomas Mitchell, CEO al The Organoid Company, una dintre cele trei companii implicate în realizarea „genții din piele de T-rex”.

Organoid și agenția de creație VML colaboraseră anterior la un alt proiect neobișnuit: o chiftea uriașă creată în 2023 din ADN de mamut lânos combinat cu celule de oaie.

Che Connon, directorul Lab-Grown Leather Ltd., compania care a produs efectiv pielea modificată genetic, afirmă că originea materialului conferă produsului un „farmec aparte”. „Nu este doar o alternativă ecologică la pielea tradițională, ci o îmbunătățire tehnologică”, a spus acesta.

Proiectul, prezentat drept o premieră mondială, ridică însă numeroase semne de întrebare în comunitatea științifică, potrivit ScienceAlert

Inițiativa este dezvoltată de The Organoid Company, un startup olandez specializat în inginerie genomică, de compania britanică Lab-Grown Leather, care produce biomateriale fără suport celular, și de agenția americană VML, cunoscută pentru proiectul „chiftelei de mamut” lansat în 2023.

Cele trei companii promovează pielea cultivată în laborator ca pe o alternativă sustenabilă la pielea tradițională, evitând sacrificarea animalelor, defrișările și utilizarea substanțelor toxice. În cazul materialului inspirat de T. rex, creatorii promit durabilitate, rezistență și textura asociate produselor de lux.

Promisiunea „pielii de T. rex” și limitele științei

În comunicatul de lansare, companiile implicate au afirmat că că materialul ar fi creat „folosind ADN de T. rex” – o afirmație care contrazice consensul științific. ADN-ul nu supraviețuiește mai mult de aproximativ un milion de ani, iar cel mai vechi material genetic descoperit până acum provine din molari de mamut vechi de 1,6 milioane de ani. Dinozaurii au dispărut acum 66 de milioane de ani, ceea ce face imposibilă recuperarea ADN-ului lor.

În realitate, proiectul se bazează pe fragmente de colagen fosilizat atribuite unui T- rex. Colagenul este o proteină structurală esențială în pielea vertebratelor, însă conservarea sa în fosile este extrem de rară. O lucrare publicată în 2007 a susținut identificarea unor fragmente de colagen de tip 1 într-un fosil de T. rex, dar ulterior au apărut critici privind posibile contaminări cu proteine de struț sau aligator.

Totuși, unele studii recente sugerează că urme de colagen pot supraviețui chiar și sute de milioane de ani, ceea ce lasă o mică posibilitate ca materialul folosit în proiect să fie autentic.

Provocări tehnice majore

Chiar dacă fragmentele de colagen sunt reale, transformarea lor într-un material coerent este un proces extrem de complex. Cercetătorii ar trebui să reconstruiască secvențele de aminoacizi ale proteinelor, apoi să deducă genele care le-ar fi codificat. Aceste secvențe ar fi comparate cu cele ale rudelor moderne ale dinozaurilor – în special păsările, considerate descendenții lor direcți.

Ulterior, genele ar fi introduse într-o linie celulară special creată pentru producerea biomaterialului.

„Prin reconstruirea și optimizarea proteinelor antice, putem crea o piele inspirată de biologia preistorică”, afirmă Thomas Mitchell, CEO al The Organoid Company. El susține că proiectul urmărește extinderea limitelor biologiei sintetice și dezvoltarea unor materiale sustenabile pentru viitor.

Chiar și în cel mai optimist scenariu, materialul final ar conține doar fragmente minuscule de colagen care ar putea semăna vag cu cel al unui T-rex. Specialiștii subliniază că acest lucru nu transformă produsul într-o „piele de dinozaur” autentică.

Totuși, proiectul ar putea atrage investiții importante în domeniul biomaterialelor și, poate, ar putea reduce presiunea asupra speciilor actuale folosite în industria modei.