Când a apărut, de fapt, sărutul. Dezvăluirile oamenilor de știință de la Oxford

Sărutul nu a apărut odată cu oamenii îndrăgostiți, ci odată cu strămoșii primatelor mari, în urmă cu aproximativ 20 de milioane de ani, arată un studiu publicat recent.

Cercetătorii de la Universitatea Oxford și Florida Institute of Technology au vrut să afle când a început sărutul, având în vedere că, din punct de vedere evolutiv, nu oferă un beneficiu clar pentru supraviețuire și poate chiar facilita răspândirea bolilor, potrivit Reuters.

Totuși, oamenii, cimpanzeii, bonobo, urangutanii și gorilele se sărută, ceea ce sugerează puternic că acest obicei a fost moștenit de la un strămoș comun. Oamenii de știință au combinat observații asupra comportamentului primatelor cu date privind relațiile evolutive, pentru a da timpul înapoi și a încerca să stabilească momentul apariției primului sărut.

„Folosind aceste două informații-cheie, am utilizat un model care ne-a permis să simulăm diferite scenarii evolutive”, a declarat autoarea principală, dr. Matilda Brindle, de la Departamentul de Biologie al Universității Oxford.

Modelul, rulat de milioane de ori, a indicat că primul sărut a avut loc acum între 21,5 și 16,9 milioane de ani.

Concluziile au fost publicate în revista Evolution and Human Behavior.

Cum este definit un sărut

Definiția puțin romantică dată sărutului de către cercetători a fost „contact gură-la-gură, non-agresiv, care nu implică transfer de hrană”.

Aceasta a inclus atât săruturile cu tentă sexuală, cât și pe cele platonice, precum săruturile dintre membri ai aceleiași familii sau cele din gesturi de salut. Modul în care a apărut sărutul rămâne subiect de dezbatere, la fel ca motivele pentru care a fost păstrat.

„Unii sugerează că sărutul sexual este o modalitate utilă de a evalua calitatea sau compatibilitatea partenerului”, a spus Brindle. „Alternativ, sărutul ar putea fi un tip de preludiu, care crește excitația sexuală și șansele de fertilizare.”

Săruturile platonice, spun cercetătorii, ar putea fi folosite pentru a naviga relații sociale complexe sau pentru a întări legăturile dintre indivizi.

Studiul susține, de asemenea, că și oamenii de Neanderthal se sărutau, având în vedere dovezile că s-au împerecheat cu oamenii moderni și au împărțit un microb oral – semn că au făcut schimb de salivă – cu mult timp după ce cele două specii s-au separat, acum 450.000-750.000 de ani.